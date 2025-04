Čo vložiť do jamy k paradajkám? Vyskúšajte tieto jednoduché suroviny, ktoré im dodajú silu a zaistia skvelú úrodu

Paradajky (rajčiny) sú v našich končinách dlhodobo jedným z najobľúbenejších druhov plodovej zeleniny. Pestujú ich nielen skúsení záhradkári, ale čoraz častejšie aj začiatočníci či ľudia žijúci v bytoch s malým balkónom. Niet sa čo čudovať – stačí vhodná odroda, trocha skúseností a môžete si užívať šťavnaté plody plné chuti. Pritom jedna z najdôležitejších vecí, ktorá ovplyvňuje kvalitu úrody, sa odohráva ešte pred samotným presadením sadeníc. Ide o to, čo nasypete do výsadbovej jamy. Ak do nej pridáte správne suroviny, vaše rastliny dostanú potrebnú podporu už na začiatku a budú vám neskôr prinášať košíky krásnych, zdravých paradajok.