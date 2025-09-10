Čo vám napovie smer, ktorým sa vaša mačka otáča pred spaním?

Ak ste niekedy sledovali svoju mačku pred tým, ako si ľahne spať, určite ste si všimli jej typický rituál – niekoľkokrát sa zatočí na mieste. Hoci sa to môže zdať ako zvláštny zvyk, v skutočnosti ide o správanie, ktoré má hlboké korene v jej prirodzených inštinktoch.
Prečo sa mačky krútia pred spaním?
Tento rituál pochádza ešte z čias, keď mačky žili vo voľnej prírode. Aby si vytvorili pohodlné a bezpečné miesto na odpočinok, museli ušliapať trávu, odsunúť drobné kamienky alebo odstrániť konáriky. Otáčanie sa na mieste bolo prirodzeným spôsobom, ako si pripraviť pelech.
Aj keď dnes domáce mačky spia na gaučoch či v pelieškoch, tento zvyk im zostal. Krúženie je teda prejav starého inštinktu a zároveň signál, že sa mačka snaží nájsť čo najpohodlnejšiu polohu.
Pachové žľazy a značkovanie
Na labkách majú mačky drobné pachové žľazy, cez ktoré uvoľňujú feromóny. Tieto látky slúžia na označovanie územia. Znamená to, že keď sa mačka pred spaním prechádza po mieste, zanecháva tam svoj pachový „odtlačok“. Vďaka tomu si priestor nielen pripraví, ale zároveň označí ako svoje územie.
Pohodlie a zdravotný stav
Spôsob, akým sa mačka ukladá na spánok, môže veľa napovedať aj o jej zdravotnom stave. Ak sa opakovane krúti, vstáva a nevie si nájsť vhodnú polohu, môže to byť signál, že ju niečo bolí – často ide o problémy s kĺbmi alebo chrbticou. V takom prípade je vhodné navštíviť veterinára.
Čo napovedá poloha pri spánku?
- Stočená do klbka – najčastejšia poloha, ktorá má ochrannú funkciu. Mačka si tak chráni bruško a zároveň udržuje telesné teplo.
- Na boku alebo na chrbte s odhaleným bruškom – znak maximálnej dôvery a pocitu bezpečia. Mačka sa cíti pohodlne a nič ju nestresuje.
- Na všetkých štyroch s hlavou hore alebo s polootvorenými očami – poloha typická pre odpočinok, nie pre hlboký spánok. Mačka je v strehu a pripravená kedykoľvek reagovať. Časté zotrvávanie v tejto polohe môže znamenať stres alebo nepohodu.
Mačky spia väčšinu dňa a kvalita ich spánku je úzko spätá s ich fyzickým aj psychickým zdravím. Pokojný spánok v uvoľnenej polohe je známkou spokojnosti. Naopak, nepokojné prehadzovanie sa, krátke intervaly spánku či časté polohy v strehu môžu poukazovať na stres, nepohodu alebo zdravotné problémy.