Čo spraviť so starými záclonami? 5 originálnych spôsobov, ako im vdýchnuť nový život doma aj na záhrade

Staré záclony nemusia skončiť v koši len preto, že už nezapadajú do interiéru alebo sa vám zunovali. Jemná a priedušná záclonovina je totiž materiál, ktorý sa dá využiť na množstvo praktických aj dekoračných spôsobov. Stačí vziať nožnice, trochu kreativity a pár minút času – a z nepotrebného kúsku látky sa môže stať užitočný pomocník či pôvabná ozdoba.
Ak ste práve vymenili záclony za nové a premýšľate, čo so starými, máme pre vás niekoľko tipov. Tieto nápady sú jednoduché, lacné a nevyžadujú žiadne špeciálne zručnosti ani šijací stroj. Vystačíte si s tým, čo má doma takmer každý – kúskom špagátu, tavnou pištoľou alebo obyčajnou niťou.
1. Ekologické nákupné vrecká
Plastové sáčky už dávno nie sú „in“ – zbytočne zaťažujú prírodu a často skončia po jedinom použití v odpade. Zo starých záclon si ľahko urobíte opakovane použiteľné vrecká na ovocie, zeleninu či pečivo. Stačí odstrihnúť obdĺžnikový kus látky, preložiť ho na polovicu, zošiť boky a hore prevliecť šnúrku. Ak využijete hotový lem záclony, ušetríte si prácu. Výsledkom je ľahučké vrecko, ktoré sa dá vyprať a používať stále dookola.
2. Úložné „rukávy“ na zeleninu
Cibuľa, cesnak či citróny potrebujú vzduch, aby nezačali hniť a plesnivieť. Záclona je na tento účel ako stvorená – vďaka priedušnej štruktúre udržuje potraviny dlhšie čerstvé. Ušite si z nej jednoduchý dlhý vak, do ktorého cibule poukladáte jednu na druhú. Vzduch bude voľne cirkulovať, zelenina vydrží dlhšie a navyše si takýto vak môžete zavesiť do špajze alebo na kuchynské dvierka.
3. Praktický pomocník do záhrady
Aj vonku nájde stará záclona svoje využitie. Položte ju na ovocné kríky a ochráňte úrodu pred vtákmi, ktorí by sa na ňu inak radi zlietali. Záclona poslúži aj ako provizórna sieť proti komárom – natiahnite ju do okna alebo na altánok a hmyz sa k vám nedostane. Látka prepustí vzduch aj svetlo, no drobný hmyz cez ňu neprenikne.
4. Voňavé levanduľové vrecúška
Máte radi jemnú vôňu levandule v šatníku? Zo záclony si ušite malé vrecúška, naplňte ich sušenými kvetmi a previažte stužkou. Môžete ich vložiť do skríň, zásuviek alebo použiť ako milý darček. Navyše, levanduľa prirodzene odpudzuje mole, takže budete mať šaty nielen voňavé, ale aj ochránené.
5. Kreatívny držiak na šperky či veniec
Starý rám na obraz a kúsok krajkovej záclony – to je všetko, čo potrebujete na originálny stojan na náušnice. Záclonu natiahnite do rámu namiesto skla a otvory využite na zavesenie šperkov. Budete ich mať vždy prehľadne po ruke a navyše sa stanú krásnou dekoráciou.
Ak patríte k milovníkom handmade tvorenia, skúste si vyrobiť veniec. Zoberte slamený základ a prúžky záclony naň priväzujte alebo pripichujte špendlíkmi. Vznikne ľahká ozdoba, ktorú môžete podľa ročného obdobia doplniť o kvety, listy či vianočné dekorácie.
Staré záclony ako poklad, nie odpad
Ako vidíte, záclony, ktoré stratili pôvodnú funkciu, sa dajú využiť naozaj kreatívne. Ušetríte peniaze, znížite množstvo odpadu a zároveň získate niečo originálne – či už praktického pomocníka do domácnosti, alebo dekoráciu, ktorá dodá interiéru osobitý šarm.
Najväčšou výhodou týchto nápadov je, že ich zvládne úplne každý. Netreba veľké investície ani odborné znalosti – stačí nôžky, trocha fantázie a ochota dať starým veciam druhú šancu. Nabudúce teda, keď sa budete chystať staré záclony vyhodiť, spomeňte si na tieto tipy. Možno práve vtedy vznikne z nepotrebného kúsku látky nový poklad.