Čo sa stane s vašim telom, keď budete jesť paradajky každý deň?

Možno si to ani neuvedomujete, no paradajky máte na tanieri častejšie, než si myslíte. Objavia sa v osviežujúcom letnom šaláte, na kúsku chrumkavej pizze, v cestovinovej omáčke, ale aj len tak – nakrájané na krajíci chleba so soľou. Sú lacné, dostupné po celý rok a pôsobia tak obyčajne, že im často neprikladáme väčšiu váhu. Napriek tomu ide o jednu z najzdravších potravín, aké si môžeme dopriať. Vedci už celé desaťročia skúmajú, aký vplyv má pravidelná konzumácia paradajok na ľudské zdravie – a výsledky sú naozaj povzbudivé.
Malý plod s veľkou silou
Na prvý pohľad nenápadná paradajka v sebe ukrýva pestrú paletu živín. Obsahuje vitamín C, ktorý podporuje imunitu, draslík potrebný pre správnu činnosť srdca a svalov, vitamín K1 nevyhnutný pre zdravé kosti, kyselinu listovú, ktorá pomáha pri tvorbe červených krviniek, a tiež vlákninu prospievajúcu tráveniu.
Najvzácnejšou zložkou paradajok je však lykopén – prírodný antioxidant zodpovedný za ich červenú farbu. Odborníci mu pripisujú schopnosť chrániť bunky pred poškodením voľnými radikálmi, prispievať k zdraviu srdca a dokonca zlepšovať stav pokožky. Podľa niektorých výskumov má dokonca silnejšie antioxidačné účinky než známe látky, ako sú betakarotén či vitamín E.
Čo hovoria výskumy a štúdie?
Dôkazov o prospešnosti paradajok a lykopénu pribúda každým rokom. Niekoľko príkladov:
- Zníženie cholesterolu a krvného tlaku. Analýza z roku 2011 ukázala, že pravidelný príjem vyššieho množstva lykopénu (minimálne 25 mg denne) znižuje hladinu „zlého“ LDL cholesterolu a dokáže upraviť systolický krvný tlak v priemere o 5 mmHg. To je hodnota, ktorá má významný dopad na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení.
- Ochrana pred mozgovou príhodou. Dlhodobý výskum Harvardovej univerzity, ktorý sledoval mužov viac ako 12 rokov, odhalil, že tí s najvyššími hladinami lykopénu v krvi mali až o 55 % nižšie riziko vzniku mozgovej príhody.
- Prevencia vysokého krvného tlaku. Veľká španielska štúdia zistila, že ľudia, ktorí denne jedli aspoň 110 gramov paradajok, mali až o 36 % nižšie riziko rozvoja hypertenzie.
- Protizápalový účinok. Viaceré klinické práce aj laboratórne výskumy potvrdzujú, že lykopén môže tlmiť zápalové procesy v organizme, čím pomáha predchádzať civilizačným ochoreniam, akými sú cukrovka či obezita.
Prečo zaradiť paradajky do jedálnička každý deň?
Jesť paradajky pravidelne neznamená hneď „zázračný recept na nesmrteľnosť“, ale ide o nenápadnú investíciu do zdravia, ktorá sa postupne zúročí. Obsahujú až 95 % vody, preto prirodzene prispievajú k hydratácii organizmu. To je obzvlášť dôležité u starších ľudí, ktorí majú sklon menej piť.
Medzi ich najvýznamnejšie benefity patrí:
- znižovanie hladiny LDL cholesterolu,
- stabilizácia krvného tlaku,
- ochrana zdravia prostaty u mužov,
- znižovanie oxidačného stresu a zápalov,
- lepšia hydratácia a podpora trávenia.
Aj paradajky majú svoje „ale“
Napriek množstvu pozitív môžu niektorým ľuďom spôsobovať ťažkosti. Paradajky obsahujú kyseliny a lektíny, ktoré môžu dráždiť trávenie, najmä u ľudí trpiacich refluxom alebo častým pálením záhy. V takých prípadoch sa odporúča konzumovať ich radšej v tepelne spracovanej podobe – napríklad ako polievku, omáčku či pečené plody.
Surové alebo tepelne spracované?
Bežne sa predpokladá, že surová zelenina je vždy najzdravšia. Pri paradajkách to však neplatí úplne. Výskumy potvrdzujú, že po tepelnej úprave (napríklad pri príprave polievky alebo paradajkového pretlaku) sa biologická dostupnosť lykopénu zvyšuje až o 30 %. To znamená, že teplom upravené paradajky môžu byť v niektorých ohľadoch dokonca výživnejšie než tie čerstvé.
Ako ich zaradiť do každodennej stravy?
Paradajky sú neuveriteľne univerzálne. Dajú sa jesť surové, pečené, sušené aj vo forme štiav či polievok. Tu je niekoľko tipov, ako ich jednoducho využiť:
- klasická paradajková polievka s bazalkou a olivovým olejom,
- celozrnný chlieb s pečenými paradajkami, hummusom a lístkami špenátu,
- omeleta s paradajkami, cesnakom a syrom feta,
- cestoviny s domácou paradajkovou omáčkou,
- tradičný caprese šalát s mozzarellou a balzamikom.
Čím zrelšie a kvalitnejšie plody použijete, tým lepšie – a navyše budete potrebovať menej soli či korenín, pretože chuť paradajok vynikne sama.
Záver: zdravší život s každodennou porciou paradajok
Paradajky nie sú módnym trendom, ale pevnou súčasťou stravy naprieč kultúrami už celé stáročia. Vďaka vysokému obsahu vitamínov, antioxidantov a vody môžu predstavovať jednoduchý, ale veľmi účinný spôsob, ako podporiť svoje zdravie každý deň.
Samozrejme, samy osebe choroby nevyliečia, no dôkazy jasne ukazujú, že pravidelná konzumácia paradajok je spojená s nižším rizikom vysokého krvného tlaku, srdcovo-cievnych ochorení či mozgovej príhody. Preto sa oplatí zaradiť aspoň jednu porciu paradajok denne – či už v šaláte, polievke, alebo v chutnej omáčke na cestovinách.