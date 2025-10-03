Čo sa stane, keď dáte použitú a zapáchajúcu hubku na riad do umývačky?

Hubky na riad používame denne, no málokto si vie predstaviť, aké množstvo baktérií sa v nich skrýva.
Ak nemáte po ruke novú, aj tá staršia sa dá ešte na chvíľu „oživiť“. Tu je niekoľko tipov, ako na to.
Hubka – malý pomocník s veľkým problémom
Hubka z celulózy dokáže nahradiť handričku, vyčistiť stôl, chladničku či kúpeľňu. Problém je v tom, že ide o veľmi savý materiál.
Spolu s prachom a zvyškami jedla do seba nasáva aj baktérie. A práve to z nej robí jedno z najšpinavších miest v domácnosti.
Na jednom centimetri až 82 miliárd baktérií
Vedecký tím pod vedením Markusa Egerta skúmal DNA a RNA zo 14 použitých hubiek. Zistenia boli šokujúce – v jednej bežnej hubke sa nachádzalo až 362 rôznych druhov baktérií.
A čo je ešte horšie – na jedinom centimetri špinavej hubky ich žilo neuveriteľných 82 miliárd. Predstavte si, že s takou hubkou umývate príbory, taniere či dosky na krájanie…
Ako starú hubku dezinfikovať
Odborníci odporúčajú meniť hubky každé dva týždne. Ak však novú nemáte, môžete tú starú dočasne vydezinfikovať. Tu sú tri overené spôsoby:
- Kúpeľ v bielidle
- Nasaďte si gumové rukavice, aby ste ochránili pokožku.
- Do vedra s vodou pridajte trochu bielidla, premiešajte a vložte hubku.
- Po piatich minútach ju vyžmýkajte a ešte opláchnite v horúcej vode.
- Umývačka riadu
- Hubku vložte spolu s riadom do umývačky.
- Spustite klasický program.
- Účinok je síce slabší ako pri bielidle, ale aj tak dokáže zničiť veľkú časť baktérií.
- Dôležité je, aby bola uložená stabilne a nespadla k filtru.
- Vyváranie v horúcej vode
- Do hrnca nalejte približne dva hrnčeky vody a priveďte do varu.
- Hubku vložte do vody a nechajte päť minút vyvárať.
- Po vychladnutí ju dôkladne vyžmýkajte.
Akú hubku si vybrať nabudúce?
Na trhu nájdete množstvo materiálov – každý má svoje plusy a mínusy:
- Celulózová hubka – najbežnejší typ, výborne nasáva vodu, no zároveň aj baktérie.
- Bambusové vlákno s biobavlnou – univerzálna hubka vhodná na riad aj povrchy, je príjemná na dotyk a možno ju prať pri 60 °C.
- Kokosová drôtenka – poradí si s pripáleninami a mastnotou, zároveň sa v nej nezadržiava toľko nečistôt.
- Drevená kefka s agávovými vláknami – ideálna na hrnce a panvice, čistí šetrne a je ekologická.