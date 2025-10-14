Čo robiť, keď sa váš pes „sánkuje“? Pravdepodobne potrebuje vyčistiť análne žľazy. Tu je návod, ako na to

pes so zdravotnými problémami
pes so zdravotnými problémami Foto: www.shutterstock.com

Ak si váš pes začne trieť zadok o koberec alebo po tráve, nie je to vtipná scénka ani pokus o zábavu. Tento zvláštny pohyb, ktorý majitelia často označujú ako „sánkovanie“, býva varovným signálom, že pes má upchaté alebo podráždené análne žľazy. Ide o pomerne bežný problém, ktorý dokáže zvieraťu spôsobovať výrazné nepríjemnosti, ale pri včasnom zásahu sa dá ľahko vyriešiť.

Čo sú análne žľazy a aký majú význam

Každý pes má dve malé pachové žľazy (nazývané aj análne vačky) umiestnené po bokoch konečníka – približne v polohe medzi 4. a 8. hodinou, ak si predstavíme konečník ako ciferník. Tieto vačky obsahujú hustý, výrazne zapáchajúci sekrét, ktorý sa pri vyprázdňovaní prirodzene uvoľňuje.

Tento sekrét má pre psy komunikačný význam – nesie individuálny pach, podľa ktorého sa psy dokážu spoznať a vnímajú ním aj hranice svojho teritória.

Ak však dôjde k upchatiu vývodov týchto žliaz, sekrét sa nemôže normálne uvoľniť. Tlak vnútri vačkov spôsobuje svrbenie, diskomfort a niekedy aj zápal. V závažnejších prípadoch môže vzniknúť absces alebo fistula, čo už vyžaduje veterinárne ošetrenie.

Ako spoznať, že má pes problém s análnymi žľazami

Najtypickejším prejavom je „sánkovanie“ – teda posúvanie zadkom po zemi, aby sa pes pokúsil uľaviť od nepríjemného tlaku.

Ďalšie príznaky môžu zahŕňať:

  • časté olizovanie alebo hryzenie okolia konečníka
  • časté otáčanie sa k zadnej časti tela
  • nepokoj, podráždenosť alebo neochotu sadnúť si
  • niekedy aj bolestivé vyprázdňovanie alebo výtok z oblasti konečníka

Tieto symptómy potvrdzujú aj veterinárne organizácie ako PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals) či RSPCA.

Kedy a ako sa žľazy čistia

V mnohých prípadoch je nutné, aby análny vačok vyčistil veterinár. Niektoré psy si žľazy vyprázdňujú prirodzene, ale u iných (najmä malých plemien) sa vývody môžu častejšie upchávať.

Veterinár vie použiť šetrný tlak a v prípade zápalu aj vhodnú liečbu – napríklad antibiotickú masť alebo výplach. Domáce čistenie sa odporúča len vtedy, ak vás to veterinár naučí a ak ide o psa, ktorý s tým už má skúsenosť a čistenie mu nespôsobuje stres.

Ak sa rozhodnete pre domáce čistenie (iba po zaučení veterinárom)

  1. Pripravte si gumové rukavice a papierové vreckovky.
  2. Pes by mal byť pokojný – ideálne, ak vám niekto pomôže ho podržať.
  3. Jemne mu nadvihnite chvost a priložte palec a ukazovák na boky konečníka (v polohe 4. a 8. hodiny).
  4. Jemne zatlačte smerom dovnútra a nahor – nikdy nie silou.
  5. Hustý tmavý sekrét sa môže uvoľniť do vreckovky.
  6. Oblasť následne umyte a psa pochváľte.

Ak sa vám zákrok nepodarí alebo pes reaguje bolestivo, okamžite prestaňte a choďte k veterinárovi.

Kedy je nutná odborná pomoc

Navštívte veterinára, ak:

  • sa problém opakoval už viackrát
  • z oblasti žliaz vyteká hnis, krv alebo silne zapáchajúci výtok
  • sa objavil opuch alebo sčervenanie
  • pes vykazuje bolesť, apatiu alebo zvýšenú teplotu

V takýchto prípadoch ide o zápal alebo absces, ktorý si vyžaduje profesionálne ošetrenie. Veterinár môže aplikovať aj antibiotiká, protizápalové lieky alebo žľazy chirurgicky prepláchnuť.

Prevencia – ako predísť upchaniu análnych žliaz

Veterinári sa zhodujú, že najlepšou prevenciou je správna výživa a pohyb.

  • Strava bohatá na vlákninu (napr. kvalitné granuly, varené mäso so zeleninou alebo pridaná vláknina) zabezpečuje pevnejšiu stolicu, ktorá pri vyprázdňovaní prirodzene pomáha uvoľniť obsah žliaz.
  • Dôležité je tiež udržiavať primeranú hmotnosť – obézni psi majú väčší sklon k problémom s análnymi vačkami.
  • Dostatok pohybu podporuje zdravé trávenie aj pravidelné vyprázdňovanie.

Niektoré psy majú sklon k opakovanému upchávaniu žliaz geneticky. U nich môže veterinár odporučiť pravidelné preventívne čistenie – zvyčajne raz za niekoľko mesiacov.

Zhrnutie

Ak si všimnete, že váš pes sa „sánkuje“, nejde o zábavu, ale o zdravotný problém. Najčastejšou príčinou sú upchaté análne žľazy, ktoré môžu spôsobiť bolesť aj infekciu.

  • Domáce čistenie je možné len po zaučení veterinárom a pri spolupracujúcom psovi.
  • Pri zápale, výtoku alebo opakovaní problému je nutné vyhľadať veterinárne ošetrenie.
  • Prevencia – kvalitné krmivo, vláknina a pohyb – sú najlepšou ochranou.

Starostlivosť o análne žľazy síce patrí medzi menej príjemné úlohy, ale včasná reakcia dokáže psovi ušetriť veľa bolesti a vám návštevu pohotovosti.

