Čo potrebujú bylinné, drevité a Itoh pivónie pred zimou? Praktický sprievodca pre každého záhradkára

Pivónie patria medzi najobľúbenejšie trvalky v našich záhradách. Mnohí ich majú zasadené celé desaťročia, často sa dokonca dedia z generácie na generáciu. Ich silné korene, dlhovekosť a hlavne nádherné kvety robia z týchto rastlín skutočný klenot. Aby však na jar opäť zakvitli v plnej kráse, potrebujú na jeseň správnu starostlivosť. Stačí pár jednoduchých krokov, ktoré rozhodnú o tom, aká bude ich kondícia a bohatstvo kvetov v ďalšej sezóne.
Prečo je jesenná starostlivosť o pivónie taká dôležitá?
Na prvý pohľad sa môže zdať, že keď listy začnú žltnúť a dni sa skracujú, pivónie už iba odpočívajú. Pravda je však iná – rastlina si práve v tomto období ukladá zásoby živín do koreňového systému. Práve tie jej umožnia na jar vyhnať silné výhonky a vytvoriť bohaté puky. Ak im teraz venujete trochu pozornosti, odmenia sa vám zdravým rastom a dlhou životnosťou.
Ako sa postarať o vzrastlé pivónie
1. Odstránenie starých listov
Keď listy začnú žltnúť alebo hnednúť, nastal čas ich odstrihnúť. Najneskôr po prvých mrazoch je potrebné celé trsy zrezať tesne pri zemi. Záhradníci odporúčajú všetku nadzemnú časť zo záhona úplne odstrániť – nikdy ju nenechávajte na komposte, pretože môže ukrývať spóry plesní a chorôb. Najlepšie urobíte, ak ju zlikvidujete mimo záhrady.
2. Delenie starších trsov
Ak pestujete pivóniu na jednom mieste už desiatky rokov a vytvorila obrovský trs, jeseň je vhodný čas na jej rozdelenie. Koreňový systém je síce mohutný a vyžaduje opatrnosť, no postup je jednoduchý: rastlinu vyberte zo zeme a rozdeľte tak, aby mal každý kus minimálne 3 až 5 očiek. Takto pripravené časti môžete hneď znovu zasadiť na nové miesto. Rastliny sa omladia a budú opäť vitálne.
3. Jesenné hnojenie
Kým v lete pivóniám prospievajú aj dusíkaté hnojivá, na jeseň je to naopak. Teraz je vhodné pridať hnojivá s obsahom draslíka a fosforu, ktoré podporia rast silných koreňov. Dusík by v tomto období podporoval len rast listov, čo by rastline uškodilo. Ak máte po ruke kvalitný kompost, pokojne ho rozprestrite okolo rastliny – jemne zapracujte do pôdy, ale priamo trs nepokrývajte. Zimné mrazy pivóniám neprekážajú, práve naopak, prospievajú im.
Výsadba nových pivoniek na jeseň
Jeseň je ideálne obdobie aj na výsadbu nových pivoniek. Čím skôr ich zasadíte, tým viac času budú mať na zakorenenie pred zimou.
- Ako sadiť: hľuzy nesádzajte príliš hlboko. Očká by mali byť maximálne 3–5 cm pod povrchom. Príliš hlboká výsadba vedie k slabému alebo žiadnemu kvitnutiu.
- Zálievka: po zasadení rastlinu výdatne zalejte, aby si pôda sadla a korene prišli do kontaktu s vlhkým prostredím.
- Mulč: na prvú zimu sa odporúča slabšia vrstva mulču, ktorá ochráni mladé rastliny. Na jar ho však odstráňte, aby nové výhonky mohli bez problémov preraziť na povrch.
Starostlivosť o stromové pivónie
Drevnaté, alebo tzv. stromové pivónie sa od bylinných odlišujú tým, že majú drevnatejúce výhony, ktoré zostávajú aj počas zimy. Základná starostlivosť je podobná, no pár detailov je navyše:
- Jesenné hnojenie je kľúčové – podporuje rast koreňov a vitalitu celej rastliny.
- Silnejšia vrstva mulču chráni koreňový bal, ktorý je u stromových pivoniek plytšie pod povrchom, a zároveň udržuje potrebnú vlhkosť.
Ako sa starať o Itoh pivónie
Itoh hybridy sú kríženci bylinných a drevitých pivoniek. Spojili v sebe to najlepšie – obrovské kvety, pevné stonky a vysokú odolnosť. Ich jesenná starostlivosť je však veľmi podobná bylinným druhom:
- Po odumretí listov ich treba zrezať tesne pri zemi.
- Staré časti rastliny odstráňte zo záhonu, aby ste zabránili šíreniu chorôb.
- Nové výsadby môžete na zimu prikryť tenkou vrstvou mulču. Staršie rastliny to nepotrebujú – dokonca je pre ich budúce kvitnutie dôležité, aby prešli mrazom.
Pivónie sú vďačné rastliny, ktoré pri správnej starostlivosti kvitnú desiatky rokov. Jeseň je kľúčovým obdobím, keď rozhodujeme o ich vitalite v nasledujúcej sezóne. Rez, delenie starých trsov, správne hnojenie a vhodná výsadba nových rastlín sú základom úspechu. A či už pestujete klasické bylinné, majestátne stromové alebo moderné Itoh pivónie, jedno je isté – ak im teraz doprajete trochu pozornosti, na jar sa vám odvďačia záplavou nádherných kvetov.