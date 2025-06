Čo jesť pri vysokom krvnom tlaku? Tieto 3 potraviny dokážu hotové zázraky

Vysoký krvný tlak alebo hypertenzia je zdravotný problém, ktorý v súčasnosti trápi čoraz viac ľudí. Alarmujúce pritom je, že mnoho ľudí o svojej hypertenzii ani nevie – príznaky sa totiž často prejavujú až vtedy, keď je neskoro. Ak ale už viete, že máte zvýšený tlak, nemusíte okamžite siahať po liekoch z lekárne. Riešenie totiž môže byť oveľa jednoduchšie, chutnejšie a dostupnejšie – vo vašej kuchyni.

Ako teda prirodzene a efektívne znížiť krvný tlak?

1. Obmedzte soľ a začnite používať bylinky

Áno, určite ste to už počuli, no soľ skutočne patrí medzi najväčších nepriateľov zdravého krvného tlaku. Neznamená to však, že ju musíte kompletne vynechať. Dôležité je vedieť, v akých potravinách sa jej nachádza priveľa – ide najmä o spracované potraviny ako údeniny, tučné syry, polotovary či instantné polievky. Tieto potraviny sú tak presolené, že by ste ich mali radšej úplne vyradiť zo svojho jedálnička.

Namiesto soli skúste pri príprave jedál používať voňavé bylinky, ktoré vaše pokrmy skvelo dochutia a zároveň pomôžu regulovať tlak. Čerstvý rozmarín, tymian, bazalka či oregano dodajú jedlu bohatú chuť bez rizika zvyšovania tlaku. Skúste pridať aj cesnak alebo šťavu z citróna, ktoré jedlá osviežia a zároveň pozitívne ovplyvnia vaše srdce a cievy.

2. Banány a potraviny bohaté na draslík

Banány patria k vynikajúcim prírodným zdrojom draslíka, minerálu, ktorý má schopnosť vyvažovať negatívny vplyv sodíka v našom tele. Draslík napomáha odstraňovať prebytočnú vodu z tela a tým znižuje tlak na cievy. Ak banány neobľubujete, žiadny problém. Rovnaký účinok dosiahnete aj konzumáciou zemiakov, paradajok, špenátu či avokáda.

Zelenina vo všeobecnosti by mala byť základom vášho jedálnička. Ak vám nechutia čerstvé zeleninové šaláty, môžete zeleninu jednoducho zakomponovať priamo do teplých jedál – pridajte ju napríklad do omáčok, cestovín, rizota alebo ju restujte na panvici s trochou olivového oleja.

3. Omega-3 mastné kyseliny – skutočný zázrak na tlak

Omega-3 mastné kyseliny patria medzi látky, ktoré majú pozitívny účinok na zdravie srdca a výrazne napomáhajú regulovať krvný tlak. Nájdete ich najmä v tučných rybách ako losos, makrela alebo sardinky. Nemusíte byť pritom veľký fanúšik rýb, no vyskúšajte zaradiť ryby aspoň dvakrát do týždňa namiesto vyprážaného alebo mastného mäsa.

Ak ale ryby naozaj neobľubujete, existujú aj ďalšie skvelé alternatívy – napríklad ľanové či chia semienka. Pridajte si ich do jogurtu, smoothies, kaše alebo dokonca do domáceho chleba a získate tak potrebné omega-3 aj bez rybieho zápachu.

Bonusový tip – ovsené vločky pre zdravé srdce

Ovsené vločky sú výnimočné tým, že obsahujú veľké množstvo vlákniny, ktorá efektívne pomáha udržiavať správnu hladinu cholesterolu a krvného tlaku. Nemusíte byť práve fitness nadšenec, aby ste si na ne zvykli. Stačí si ich ochutiť kúskami ovocia, orechmi alebo lyžičkou medu, a získate výživné, chutné raňajky, ktoré vás perfektne zasýtia a dodajú energiu na celý deň.

Čomu by ste sa mali rozhodne vyhnúť?

Ak trpíte zvýšeným tlakom, skúste z jedálnička vyradiť alebo aspoň výrazne obmedziť nasledovné:

slané chipsy a rôzne polotovary v plechovkách

údeniny a tučné druhy syrov

sladké sýtené nápoje a nadmerné množstvo alkoholu

jedlá typu fast food a rýchle občerstvenie