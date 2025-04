Čo by v apríli na záhrade nemalo uniknúť vašej pozornosti? Nezabudnite na výsev, rez a hnojenie

Apríl je obdobím, keď je už jar v plnom prúde a príroda sa rýchlo prebúdza k životu. Aby bola vaša záhrada počas nadchádzajúcich mesiacov v dokonalej kondícii, je vhodné venovať jej práve teraz zvýšenú pozornosť. Počasie síce môže byť premenlivé – v jednom momente slnečno a hneď na to sa môže rozpršať – no teplejšia pôda a rastúce denné teploty vytvárajú ideálne podmienky na celý rad záhradkárskych prác. V dnešnom článku sa pozrieme na to, čo by ste v apríli určite nemali prehliadnuť, ako postupovať pri výseve či reze a nezabudneme ani na tipy pre správne hnojenie a ošetrovanie ovocných i okrasných rastlín.