Čím je vonku teplejšie, tým viac zapácha váš kuchynský odtok. Pomôže ocot v kombinácii s týmto korením

Určite sa vám to už niekedy stalo – vrátite sa v horúci letný deň z práce, prípadne prídete z dovolenky plní očakávaní, že doma na vás čaká príjemná vôňa domova, no namiesto nej vás hneď pri vstupe privíta nepríjemný zápach, ktorý sa šíri práve z kuchyne. Po krátkom hľadaní zistíte, že hlavným vinníkom je kuchynský drez, respektíve jeho zanesený odtok. Čo v takejto situácii robiť? Našťastie existuje jednoduché a účinné riešenie, ktoré máte pravdepodobne doma už teraz.

Prečo vlastne odpad tak zapácha?

Vysoké letné teploty urýchľujú proces rozkladu zvyškov jedla, ktoré, nech sa akokoľvek snažíte drez pravidelne čistiť, vždy aspoň trochu ostanú zaseknuté v potrubí. Toto jedlo potom veľmi rýchlo začne podliehať rozkladu, čo má za následok odporný a prenikavý zápach, ktorý sa dokáže veľmi rýchlo rozšíriť po celom byte. Preto treba konať okamžite, než sa nepríjemná aróma stane neznesiteľnou.

Podrobný návod nájdete aj v tomto videu od 1 Tom Plumber:

https://www.youtube.com/watch?v=tIYwlRqj_ek&t=

Ako sa účinne zbaviť zápachu?

Samozrejme, môžete siahnuť po silnej chemikálii, ktorú väčšina domácností dobre pozná ako „krtka“. Tieto chemické prípravky síce účinne prečistia odtok, ale mnohí ľudia ich neradi používajú kvôli agresívnemu zloženiu a možným negatívnym dopadom na životné prostredie. Našťastie existuje aj prírodná alternatíva, ktorá je rovnako efektívna, no oveľa jemnejšia – ide o obyčajný kuchynský ocot.

Prečo práve ocot?

Ocot je síce pomerne jednoduchá látka, no zároveň má skvelé dezinfekčné a antibakteriálne účinky. Vďaka kyseline octovej dokáže ocot spoľahlivo zničiť baktérie a plesne, ktoré sú hlavnou príčinou rozkladu potravinových zvyškov v odpade. Ak sa zbavíte týchto mikroorganizmov, zbavíte sa automaticky aj zápachu, pretože už nebude nič, čo by mohlo spôsobiť ďalší rozklad. Navyše ocot výborne rozpúšťa mastnotu, ktorá sa v odtoku hromadí a situáciu ešte zhoršuje.

Ako dosiahnuť, aby odtok príjemne voňal?

Hoci ocot účinne bojuje proti baktériám a nepríjemnému zápachu, jeho vlastná aróma nemusí byť každému po chuti. Našťastie existuje ešte jeden šikovný trik, ktorý neutralizuje ostrú vôňu octu a navyše premení vašu kuchyňu na príjemne voňavé miesto. Tým zázračným pomocníkom je škorica – obľúbené korenie, ktoré nielenže príjemne vonia, ale samo o sebe má tiež výrazné antibakteriálne a protizápalové účinky.

Ako si pripraviť „voňavý roztok“ proti zápachu?

Príprava tohto domáceho prostriedku je veľmi jednoduchá. Do jednej šálky obyčajného bieleho octu vmiešajte dve čajové lyžičky mletej škorice. Ak vám vôňa škorice imponuje, pokojne môžete pridať ešte viac. Pri silnejšom zápachu dokonca odporúčame dávku škorice zdvojnásobiť. Takto pripravený roztok je pripravený na použitie.

Ako správne aplikovať tento domáci recept?

Hotovú zmes pomaly nalejte priamo do odtoku drezu. Podľa intenzity zápachu nechajte pôsobiť minimálne 30 minút, ale pokojne aj niekoľko hodín – najlepšie cez noc. Po uplynutí tohto času zohrejte vodu v kanvici a drez dôkladne prepláchnite vriacou vodou. Všetky usadeniny a nepríjemné pachy budú okamžite odstránené a vaša kuchyňa bude opäť svieža a príjemne voňavá.

Prevencia je lepšia než riešenie problémov

Ako vždy platí – najlepší spôsob, ako zabrániť tomu, aby vás podobný problém prekvapil nepripravených, je dôkladná prevencia. Tento jednoduchý octový roztok so škoricou preto používajte pravidelne. Počas bežných mesiacov postačí jedenkrát za mesiac, no v lete je ideálne čistiť odtok minimálne raz týždenne. Ak odchádzate na dovolenku, mala by byť táto preventívna údržba samozrejmosťou – vďaka tomu vás po návrate domov čaká príjemná vôňa a nie nepríjemné prekvapenie.

Citrónová alternatíva

Pokiaľ nie ste fanúšikom škoricovej vône, rovnako účinnú prácu odvedie aj iná domáca zmes. Jednoducho zmiešajte jedlú sódu s citrónovou šťavou. Aj táto kombinácia pôsobí antibakteriálne a zanecháva sviežu, príjemnú vôňu. Je teda len na vás, či dáte prednosť teplej škorici alebo sviežemu citrónu – obe možnosti fungujú dokonale!