Čierny cesnak. Luxus na tanieri, ktorý dokáže ochrániť vaše pečeň a ešte aj nezapácha

Cesnak pozná každý z nás – používame ho v polievkach, omáčkach či marinádach. Menej známa, no čoraz obľúbenejšia alternatíva je čierny cesnak. V Ázii, najmä v Kórei, Japonsku a Číne, má dlhú tradíciu a v posledných rokoch sa dostáva aj do Európy a Ameriky. Okrem nezameniteľnej chuti prináša aj viacero preukázaných zdravotných benefitov.
Ako vzniká čierny cesnak?
Nejde o samostatný druh cesnaku. Čierny cesnak sa vyrába z bežného bieleho cesnaku, ktorý prechádza dlhodobým procesom zrenia pri kontrolovanej teplote (60–90 °C) a vysokej vlhkosti. Tento proces trvá niekoľko týždňov a spôsobuje chemické zmeny: biele strúčiky stmavnú, zmäknú a získajú sladkastú chuť pripomínajúcu sušené ovocie.
Výsledný produkt obsahuje výrazne viac antioxidantov než čerstvý cesnak, pretože sa počas zrenia tvoria nové bioaktívne zlúčeniny.
Čo hovorí veda o zdravotných účinkoch?
Štúdie ukazujú, že čierny cesnak môže mať pozitívny vplyv na viaceré oblasti zdravia. Treba však dodať, že väčšina výskumov sa robila na zvieratách alebo v laboratóriu. Účinky u ľudí sa stále skúmajú. Aj tak už dnes vieme potvrdiť tieto fakty:
- Antioxidantová sila – čierny cesnak má vyššiu antioxidačnú aktivitu než čerstvý, čo pomáha chrániť bunky pred oxidačným stresom.
- Podpora imunity – látky v čiernom cesnaku podporujú prirodzenú obranyschopnosť organizmu.
- Zdravie pečene – niektoré štúdie na zvieratách naznačujú, že môže znižovať poškodenie pečeňových buniek, ale u ľudí to zatiaľ nie je jednoznačne potvrdené.
- Vplyv na cholesterol a krvný tlak – existujú dôkazy, že cesnak všeobecne môže priaznivo pôsobiť na hladinu tukov v krvi a mierne znižovať krvný tlak. Pri čiernom cesnaku sa skúma, či má podobný efekt.
- Antibakteriálne účinky – podobne ako biely cesnak dokáže brániť rastu niektorých baktérií.
Je dôležité zdôrazniť, že čierny cesnak nie je liek a nenahrádza odbornú liečbu. Môže byť však zaujímavým doplnkom stravy s potenciálne prospešnými účinkami.
Prečo je čierny cesnak obľúbený?
Okrem zdravotných benefitov má aj praktickú výhodu – po jeho konzumácii nevzniká typický silný zápach z úst, ktorý mnohým pri bežnom cesnaku prekáža. Chuť je jemnejšia, sladkastá a pripomína datle či sušené slivky. Vďaka tomu sa hodí aj do jedál, kde by čerstvý cesnak pôsobil príliš ostro.
Dá sa pripraviť aj doma?
Áno, ale je to zdĺhavý proces. Hlavičky cesnaku sa musia udržiavať niekoľko týždňov v stabilnom prostredí s vyššou teplotou a vlhkosťou. Niektorí nadšenci to skúšajú v sušičke potravín alebo rúre, no profesionálne podmienky je doma ťažké presne napodobniť. Preto je jednoduchšie kúpiť si čierny cesnak vo forme hlavičiek, pasty alebo prášku v obchodoch so zdravou výživou či ázijskými potravinami.
Ako ho využiť v kuchyni?
Čierny cesnak sa hodí do rôznych jedál:
- ako súčasť šalátov a marinád
- na dochutenie pečenej ryby alebo mäsa
- do cestovín a omáčok
- rozotretý do nátierok, hummusu či dipov
Dodá jedlu netradičnú sladkastú chuť a zároveň jemný cesnakový tón bez nepríjemného zápachu.
Čierny cesnak teda nie je zázračný liek, ale chutná surovina, ktorá môže obohatiť jedálny lístok a priniesť telu cenné antioxidanty. Ak hľadáte spôsob, ako prepojiť gastronómiu so zdravším životným štýlom, určite stojí za vyskúšanie.