Čierna pleseň v škárach? Vyskúšajte overený trik, ktorý si poradia aj profesionáli a zbavte sa jej na počkanie

Pri zariaďovaní kúpeľne alebo kuchyne býva výber obkladov jednou z kľúčových úloh. Obklady zaberajú veľké plochy, takže ich vzhľad je veľmi nápadný a ovplyvňuje celkový dojem z miestnosti. Napriek dôkladnému výberu sa však po istom čase v škárach medzi dlaždicami môže objaviť čierna pleseň. Tá nielenže vyzerá neesteticky, ale môže mať nepriaznivý vplyv aj na zdravie. Ak ju chcete odstrániť, rozhodne nemusíte hneď kupovať drahé a agresívne chemické prostriedky. Skúsení upratovači radia siahnuť po jednoduchej surovine, ktorú už pravdepodobne máte doma v kuchyni.

Prečo sa v škárach objavuje čierna pleseň Dôvodom, prečo sa pleseň často udomácni v škárach, je predovšetkým vysoká vlhkosť. V kúpeľni sa pri bežnom každodennom používaní vytvárajú podmienky, ktoré sú pre rast plesní priam ideálne: teplo, para a nedostatočné vetranie. Ani v kuchyni nie je vlhkosť žiadnou výnimkou – varenie, umývanie riadu či rôzne výpary môžu prispieť k tomu, že sa pleseň objaví aj tam. Snažiť sa udržať tieto miestnosti úplne suché je síce dobrá prevencia, no nie vždy to stačí. Práve preto je dobré mať poruke prírodný a rokmi overený spôsob, ktorý vám pomôže udržať škáry čisté.

Ako vplýva pleseň na zdravie (a prečo to netreba podceňovať) Na prvý pohľad môže čierna pleseň pôsobiť iba ako estetický problém, no v skutočnosti dokáže spôsobiť množstvo zdravotných ťažkostí. Najmä ľudia s citlivou pokožkou, alergiami alebo chronickými problémami s dýchacími cestami by sa jej mali oblúkom vyhýbať. Spóry plesne sa môžu šíriť vzduchom, dostať sa do dýchacích ciest a vyvolať podráždenie slizníc, záchvat kašľa či dokonca zhoršiť príznaky astmy. Dlhodobé pôsobenie plesní v domácnosti môže narušiť imunitný systém a spôsobiť nepríjemné zápalové stavy.

Veľkou výhodou prírodných prostriedkov je, že ušetria vás aj životné prostredie od chemikálií. Ak sa teda chcete vyhnúť silne dráždivým čističom, no zároveň nechcete tolerovať prítomnosť nebezpečnej plesne, existuje praktická a lacná metóda, ktorá sa v upratovacom „fachu“ považuje za zlatý štandard.

Tajná zbraň z kuchyne: jedlá sóda Najväčším pomocníkom pri boji s čiernou plesňou v škárach je obyčajná jedlá sóda (hydrogénuhličitan sodný). Postup je jednoduchý: v litri teplej vody rozpustite približne jednu polievkovú lyžicu sódy. Následne si vezmite kefku (ideálne staršiu zubnú kefku, prípadne malú kefku určenú špeciálne na čistenie škár) a naneste roztok na postihnuté miesta. Dôkladne každú škáru prejdite krúživými pohybmi, aby sa sóda dostala aj do najmenších záhybov. Nechajte pôsobiť niekoľko minút, kým aktívne látky preniknú do hĺbky a uvoľnia nečistoty spolu s plesňou.

Potom utrite škáry navlhčenou handričkou alebo hubkou, aby ste odstránili všetky zvyšky sódy a uvoľnené častice. Na záver je dôležité všetko dosucha vytrieť – suchá handra či uterák je na tento účel ideálny. Plesne milujú vlhké prostredie, takže ak necháte povrch len tak samovoľne vyschnúť, môže sa vlhkosť v škárach udržať a pleseň sa rýchlo vráti. Dôkladné osušenie výrazne predĺži dobu, počas ktorej zostanú škáry bez plesní.

Dôležitosť sušenia a pravidelného vetrania Väčšina ľudí síce vie, že pleseň miluje vlhko, no často sa zabúda na následné sušenie po akomkoľvek čistení či bežnom používaní kúpeľne. Ak máte v kúpeľni okno, snažte sa ho nechávať otvorené aspoň na pár minút denne – aj malé vyvetranie môže znížiť vlhkosť. Keď sa sprchujete či kúpe, voda a para sa usadzujú nielen na obkladoch, ale i na stropoch a doplnkoch. Ak máte možnosť, po každom sprchovaní nasmerujte prúd vzduchu zo stropného ventilátora na miesta, ktoré sú inak ťažko dosiahnuteľné. Tým zamedzíte pretrvávaniu nadmernej vlhkosti a redukujete riziko, že sa pleseň bude znova tvoriť.

Ďalšie spôsoby využitia jedlej sódy v domácnosti Jedlá sóda sa v našich kuchyniach objavuje hlavne pri pečení, no jej využitie je omnoho širšie:

Prečistenie odtoku

Ak do upchatého odtoku nasypete pár lyžíc sódy a zalejete ich horúcou vodou, pomôže to uvoľniť nahromadené nečistoty v potrubí. Môžete pridať aj trochu octu, čím získate šumivú reakciu, ktorá dokáže odpad ešte dôkladnejšie vyčistiť. Odstraňovanie vodného kameňa

Zmes jedlej sódy, teplej vody a octu dokáže účinne rozleptať usadeniny vodného kameňa napríklad na vodovodných batériách, v okolí umývadla či na sprchovom kúte. Stačí nechať pôsobiť pár minút a zotrieť vlhkou hubkou. Leštenie nerezového riadu

Ak váš nerezový riad stráca lesk alebo je na ňom veľa škvŕn, použite jemnú pastu z vody a sódy. Naneste ju na povrch, krátko vydrhnite mäkkou handričkou a dôkladne opláchnite. Riad sa vám poďakuje lesklým povrchom.

Čo je jedlá sóda a odkiaľ pochádza Jedlá sóda – niekedy označovaná aj ako sóda bikarbóna – je chemická zlúčenina nazývaná hydrogénuhličitan sodný. Ide o jemný biely prášok, ktorý sa môže získavať z prírodných zdrojov, no často sa vyrába synteticky prostredníctvom kombinácie soli, vápenca, amoniaku a oxidu uhličitého. Využíva sa nielen pri varení a pečení, ale aj v kozmetike, farmácii či pri výrobe šumivých kúpeľových solí. Vďaka svojim jemným abrazívnym účinkom a schopnosti neutralizovať kyseliny je skvelým pomocníkom aj pri ekologickom čistení domácnosti.

Video tip

Na internete, napríklad na kanáli YouTube, nájdete množstvo praktických ukážok, ako účinne využiť sódu proti plesni. Ak sa chcete o tejto metóde presvedčiť na vlastné oči, môžete si pozrieť napríklad video s názvom:

Takto uvidíte v priamom prenose, ako ľahko sa dá čierna pleseň zlikvidovať.

Dôležité odporúčania na konci

Pravidelné vetranie : Každý deň venujte pár minút otvorenému oknu či zapnite ventilátor, aby ste znížili vlhkosť a zlepšili cirkuláciu vzduchu.

Okamžité sušenie : Po sprchovaní alebo kúpaní zotrite zvyšky vody. Tým predchádzate vytváraniu podmienok vhodných pre rast plesní.

Kvalitné škárovacie materiály : Ak sa chystáte obnovovať škáry, zvážte investíciu do spoľahlivých značiek s antimykotickými zložkami.

Odborná pomoc: Ak pleseň prerastá cez škáry opakovane a rýchlo sa vracia, môže byť problém vo vnútri muriva alebo v nedostatočnom odvetraní. V tom prípade je lepšie poradiť sa s odborníkom na stavebnú techniku alebo vlhkosť v interiéri.

Bonusová rada o praní záclon V pôvodnom texte sa nachádzala zmienka o praní záclon, aby zostali žiarivo biele. Tu môže byť jedlá sóda tiež veľkým pomocníkom. Ak pridáte trochu sódy k bežnému praciemu prostriedku, získate nielen belšie, ale aj sviežo pôsobiace záclony. Dôležité je neprať ich pri príliš vysokej teplote a nepchať do práčky veľa iných vecí, aby sa nepoškodili alebo nestratili tvar.

Zhrnutie: lacné, efektívne a šetrné Čierna pleseň v škárach je nepríjemným, no riešiteľným problémom. Vďaka jednoduchej pomôcke v podobe jedlej sódy si poradíte aj bez dráždivých chemikálií. Tento spôsob je navyše finančne nenáročný, ekologický a overený rokmi praxe. Stačí trochu kefkovania, dôkladné opláchnutie a následné vysušenie. Takto bude vaša kúpeľňa či kuchyňa nielen čistejšia, ale aj zdravotne bezpečnejšia. Prečo teda nedať šancu prírodným riešeniam, keď sú také účinné a prospešné? Stačí vyskúšať a sami uvidíte, že aj profesionáli niekedy siahajú po tých najjednoduchších radách.