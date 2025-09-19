Chyba, ktorú robia záhradkári každý rok. Tieto kvety vonku okamžite vymrznú

S príchodom jesene sa dni krátia, ochladzuje sa a pre mnohé rastliny nastáva zlomové obdobie. Kým niektoré druhy zvládnu bez problémov prežiť aj vonku, iné by chlad a mráz neprežili. Ak máte na terase kvety či bylinky, práve teraz je vhodný čas rozhodnúť, ktoré prenesiete do interiéru a ktoré môžu zostať na čerstvom vzduchu.
Prečo je dôležité riešiť presun rastlín už na jeseň?
Na prvý pohľad sa môže zdať, že pár chladnejších nocí rastlinám neuškodí. Pravda je však iná – mnohé subtropické a teplomilné druhy nezvládnu teploty pod nulou a aj krátke vystavenie mrazu môže znamenať ich úplné zničenie. Ak si chcete svoje obľúbené kvety či bylinky uchovať aj na ďalšiu sezónu, musíte ich ešte pred príchodom silnejších mrazov premiestniť do bezpečia domova, skleníka alebo zimnej záhrady.
Rastliny, ktoré je potrebné preniesť do interiéru
Rozmarín
Rozmarín patrí medzi typické stredomorské rastliny, ktoré sú na mráz veľmi citlivé. Krátkodobo zvládne slabý pokles teploty pod nulu, no silnejší mráz ho dokáže úplne zničiť. Preto je ideálne premiestniť ho do svetlej miestnosti, kde sa teplota pohybuje nad 5 °C. Ak mu doprajete dostatok svetla a miernu zálievku, vydrží vám až do jari.
Muškáty
Obľúbené muškáty sú typickým príkladom kvetov, ktoré nemajú radi chlad. Pri poklese teplôt pod 5 °C sa ich rast výrazne spomalí a ak sa dostanú k nule, začnú postupne odumierať. Ideálne je preniesť ich do miestnosti s teplotou medzi 5 až 10 °C, obmedziť polievanie a zabezpečiť, aby mali dostatok svetla. Takto prezimované muškáty vás opäť potešia bohatým kvitnutím budúci rok.
Petúnie
Petúnie sú síce odolné letničky, ale zimu vonku rozhodne neprežijú. Už prvé mrazy ich dokážu nenávratne poškodiť. Preto by ste ich mali presunúť dovnútra skôr, ako nočné teploty klesnú k nule. Rovnako ako pri muškátoch im postačí chladnejšia, ale svetlá miestnosť s teplotou 5 až 10 °C a obmedzenou zálievkou.
Rastliny, ktoré zvládnu zimu vonku
Nie všetky rastliny je potrebné prenášať dovnútra. Niektoré druhy sú mrazuvzdorné a chladné počasie im neublíži – naopak, často im prospieva.
Trvalky
Mnohé záhradné trvalky, ako sú astry či rudbekie (známe aj ako „třapatky“), bez problémov prežijú aj nízke teploty. Stačí im na jeseň obmedziť zálievku a môžete ich pokojne ponechať na terase.
Vresy a vresovce
Tieto typické jesenné rastliny sú priamo stvorené do chladného počasia. Krásne kvitnú aj v období, keď ostatné rastliny už strácajú svoju krásu, a preto ich určite netreba prenášať dnu.
Brečtany a hebe
Brečtan obyčajný patrí medzi plne mrazuvzdorné rastliny, ktoré bez problémov zvládnu zimu. Opatrní však buďte pri exotickejších odrodách – tie už môžu byť na mráz citlivejšie. Podobne je to aj pri rastline hebe: drobnolisté odrody znášajú aj silnejšie mrazy, zatiaľ čo veľkolisté je lepšie premiestniť do skleníka alebo chráneného priestoru.
Praktická rada na záver
Pri rozhodovaní sa riaďte predovšetkým pôvodom rastliny. Druhy pochádzajúce zo Stredomoria, subtropických alebo tropických oblastí nikdy nenechávajte cez zimu vonku – potrebujú viac tepla. Naopak, rastliny prirodzene rastúce v našich podmienkach si na chlad zvyknú a zimu prežijú bez väčších problémov.
Ak si nie ste istí, vždy je lepšie byť opatrný a premiestniť rastlinu na chránené miesto. Vďaka tomu sa na jar môžete tešiť na zdravé a silné kvety, ktoré vám spríjemnia ďalšiu sezónu.