Chutia ako zemiakové placky, no sú omnoho zdravšie. Skúste tento jednoduchý recept z cukety

Jeseň prináša bohatú úrodu a mnohí ešte stále zberajú posledné cukety zo záhrady. Ak sa vám už nechce pripravovať stále tie isté jedlá, skúste cuketu využiť trochu inak – pridajte ju do klasického cesta na zemiakové placky. Výsledok je prekvapujúco chutný, ľahší na trávenie a pritom stále chrumkavý.
Prečo sa oplatí pripraviť cuketové placky práve teraz?
Jesenné večery si pýtajú jedlo, ktoré zasýti, zahreje, ale nebude príliš ťažké. Zemiakové placky máme radi všetci, no nie každý žalúdok zvládne mastnejšie vyprážané jedlo. Cuketa je ideálna na to, aby ich odľahčila – dodá cestu šťavnatosť, zjemní chuť a v kombinácii so zemiakmi vytvorí dokonalú rovnováhu.
Okrem toho práve teraz máte cuketu po ruke – buď zo záhrady, alebo zo sezónnych výpredajov v obchodoch. V jesennom období je lacná, čerstvá a plná živín, ktoré posilnia imunitu pred prichádzajúcou zimou.
Cuketa obsahuje vitamín C, ktorý podporuje obranyschopnosť, horčík pre správne fungovanie svalov a nervov, draslík na udržanie zdravej hladiny tlaku a antioxidanty, ktoré pomáhajú telu bojovať proti voľným radikálom. V kombinácii so zemiakmi tak vzniká jedlo, ktoré zasýti, no nezaťaží.
Recept na jesenné cuketové placky
Potrebujete:
- 2 stredné cukety (ideálne ešte zo záhradky)
- 2 väčšie zemiaky
- 1 cibuľu
- 2 vajcia
- 3 lyžice hladkej múky
- soľ, čierne korenie, sušený majorán a cesnak podľa chuti
- olej na vyprážanie
Postup:
- Cukety nastrúhame nahrubo, posolíme a necháme odstáť 10–15 minút. Potom ich poriadne vyžmýkame, aby v ceste nebolo priveľa vody.
- Zemiaky a cibuľu nastrúhame a spojíme s cuketou.
- Pridáme vajcia, múku, pretlačený cesnak, majorán, soľ a korenie. Všetko dobre premiešame.
- Z cesta tvarujeme menšie placky a smažíme na rozpálenom oleji dozlatista.
- Hotové placky necháme odsať na papierovej utierke.
Tip na jesenné servírovanie
Na jeseň sa výborne hodia s dusenej kyslej kapusty, ktorá posilní trávenie a dodá jedlu sviežosť. Môžete ich podávať aj s cesnakovým alebo bylinkovým dipom, prípadne ako prílohu k pečenému kurčaťu či rybe.
Ak chcete placky ešte zdravšie, namiesto vyprážania ich upečte na plechu v rúre – stačí ich potrieť trochou oleja. Budú rovnako chutné, no omnoho ľahšie.