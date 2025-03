Chráňte si svoj majetok. Zlodeji útočia na domy aj chalupy a v niektorých krajoch je takmer nemožné ich dolapiť

V posledných rokoch na Slovensku evidujeme pomerne vysoký počet vlámaní do rodinných domov, bytov i rekreačných chát. Podľa dostupných údajov Policajného zboru SR sa ročne vyšplhá počet krádeží vlámaním do niekoľko tisíc prípadov, pri ktorých vznikajú škody za milióny eur. Napriek tomu, že povedomie o nevyhnutnosti kvalitného zabezpečenia postupne rastie, úspešnosť vypátrania páchateľov zostáva v niektorých častiach Slovenska veľmi nízka. Kde zlodeji vyčíňajú najviac, aké spôsoby ochrany môžu majitelia využiť a prečo by sme nemali zabúdať ani na chalupy?