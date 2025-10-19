Chorvátsko mení systém mýta. Hotovosť aj platobné karty zatiaľ zostávajú, pribudne však modernejšie riešenie

Ak plánujete cestu autom k Jadranu, oplatí sa vedieť, ako sa momentálne platí mýto v Chorvátsku – a aké zmeny krajina chystá do budúcna. Po zavedení eura sa Chorváti pustili aj do modernizácie diaľničného systému. Hoci sa zatiaľ mýtnice nerušia a hotovosť ani platobné karty nikto nezakazuje, krajina postupne prechádza na elektronický spôsob platenia, podobne ako Slovinsko či Maďarsko.
Ako funguje mýto dnes?
Chorvátsko patrí medzi štáty, kde sa mýto neplatí formou diaľničnej známky, ale podľa prejazdenej vzdialenosti. Vodič si pri vjazde na diaľnicu zoberie lístok, a pri výjazde zaplatí podľa toho, koľko kilometrov prešiel.
Platba je možná:
- v hotovosti (v eurách)
- platobnou alebo debetnou kartou
- alebo prostredníctvom elektronického systému ENC, ktorý umožňuje rýchlejší prejazd bez zastavenia
Čo je ENC a prečo sa oplatí?
Zariadenie ENC (Electronic Toll Collection) je malé čidlo, ktoré sa umiestni na čelné sklo. Systém automaticky zaznamená prejazd vozidla cez mýtnu bránu a mýto sa následne strhne z prepojeného účtu.
Pre vodičov, ktorí jazdia po chorvátskych diaľniciach častejšie, ide o pohodlné a výhodné riešenie – nielenže šetrí čas, ale často aj peniaze, pretože užívatelia ENC majú zľavy na mýtnom.
Hotovosť ani karta zatiaľ nekončia
V posledných mesiacoch sa na internete objavili správy, že Chorvátsko úplne zruší platby v hotovosti a kartou. Tieto informácie nie sú pravdivé.
Podľa oficiálnej spoločnosti Hrvatske autoceste (HAC) sú obe formy platby stále akceptované a krajina zatiaľ neplánuje ich okamžité zrušenie. Cieľom je skôr postupná modernizácia systému, ktorá umožní rýchlejší a ekologickejší prejazd bez zastavenia.
Plánovaná modernizácia
Chorvátska vláda už dlhšie pripravuje projekt tzv. multifunkčného elektronického systému mýta, ktorý by mal nahradiť dnešné mýtnice so závorami. Pôjde o kombináciu mikrovlnnej technológie a kamerového rozpoznávania evidenčných značiek.
Zatiaľ však nie je stanovený presný dátum, kedy dôjde k úplnému prechodu na tento systém. Hovorí sa o horizonte niekoľkých rokov – približne do roku 2026 alebo 2027 – no zatiaľ ide len o plán, nie o potvrdené rozhodnutie.
Koľko zaplatíte?
Výška mýta závisí od:
- kategórie vozidla (osobné auto, motocykel, dodávka, kamión)
- a dĺžky prejazdeného úseku
Napríklad cesta z Záhrebu do Splitu vyjde osobné auto približne na 24 eur, z Rijeke do Dubrovníka okolo 33 eur.
Presný výpočet si môžete overiť na oficiálnej stránke, kde je aj kalkulačka cien.
Na čo si dať pozor
- Ak použijete elektronické zariadenie ENC, musí byť spárované s konkrétnou ŠPZ.
- V prípade straty lístka z mýtnice vám môže byť účtovaná maximálna sadzba za celý úsek.
- Pokuty za neplatenie mýta môžu dosiahnuť až 120 eur pre jednotlivcov a viac ako 1 000 eur pre firmy.
Cieľ: rýchlejšia a ekologickejšia doprava
Modernizácia chorvátskych diaľnic má za cieľ zrýchliť dopravu, znížiť kolóny a obmedziť zbytočné zastavovanie. Okrem plynulejšieho prejazdu sa očakáva aj nižšia ekologická záťaž, keďže autá nebudú musieť opakovane brzdiť a rozbiehať sa pri každej mýtnici.
Zhrnutie
- Platby v hotovosti a kartou sú stále platné.
- ENC systém je dobrovoľný, ale rýchlejší a výhodnejší.
- Zrušenie mýtnic zatiaľ neplatí, ide len o plán na nasledujúce roky.
- Pokuty za nezaplatenie mýta môžu byť vysoké, preto si vždy uschovajte doklad o platbe.
Ak sa teda chystáte autom na dovolenku do Chorvátska, nemusíte sa báť – peniaze ani karta vám zatiaľ stačiť budú. Ak však chcete prejsť bránami bez čakania a trochu ušetriť, zvážte obstaranie ENC jednotky.