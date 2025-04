Choroby a škodcovia ohrozujúce papriky. Ako ich rozpoznať a ochrániť úrodu?

Papriky patria medzi jednu z najobľúbenejších plodových zelenín pestovaných v našich končinách, a to nielen u skúsených záhradkárov, ale aj u začiatočníkov. Od šťavnatej kapie až po pikantné feferónky či kozí rohy – každá odroda má svoje špecifiká. Pri pestovaní však netreba zabúdať na to, že papriky lákajú množstvo škodcov a môžu ich postihnúť viaceré choroby. V nasledujúcich riadkoch si povieme, na čo si dať pozor, ako papriky ochrániť a ako im dopriať také podmienky, aby ste sa dočkali bohatej a zdravej úrody.

Papriky a nároky na teplo

Hoci papriky možno pestovať na bežných záhonoch, najlepšie sa im darí vo vyhriatom prostredí. Na našom území síce býva teplé leto, no kľúčové je aj chránené stanovište s dostatkom slnka. Skleníky či fóliovníky poskytujú paprikám ideálne tepelné zázemie. Dôležité však je, aby ste nepodcenili ani správnu cirkuláciu vzduchu a primeranú zálievku.

Papriky milujú teplo a neznášajú chlad, takže ak ich pestujete vonku, majte na pamäti, že jarné mrazy môžu rastlinky zničiť. Vždy ich vysádzajte až vtedy, keď pôda aj vzduch dosiahnu dostatočnú teplotu (zvyčajne po „troch zmrznutých“ v druhej polovici mája). Okrem tepla a závlahy je dôležité aj prihnojovanie – papriky sú pomerne náročné na živiny.

Ktorí bežní škodcovia ohrozujú papriky

Rovnako ako iné plodiny, aj papriky môžu potrápiť klasickí škodcovia, ktorí bežne okupujú záhradu či skleník. Najčastejšie ide o:

Svilušky – drobné roztoče, zvyčajne sa objavujú na spodnej strane listov. Mole – malé biele mušky, ktoré dokážu veľmi rýchlo osídliť celú rastlinu. Vošky – často sa zhromažďujú v kolóniách na mladých výhonkoch a listoch.

Tieto škodce nielen oslabujú rastlinu a znižujú úrodu, ale môžu prenášať aj rôzne choroby. Ak spozorujete, že listy žltnú, krútia sa alebo sa na nich objavujú drobné bodky či pavučinky, môže to značiť práve výskyt týchto škodcov.

Ako na ne?

Na trhu existuje mnoho priemyselne vyrábaných prípravkov, ktoré sú určené na ochranu proti škodcom. Pre priaznivcov ekologického pestovania sú však vítanou alternatívou domáce postreky na báze čili, cesnaku či cibuľových šupiek. V boji so sviluškami a molami pomáhajú aj bio postreky obsahujúce oleje, ktoré škodcov udusia. Pri voškách môže byť užitočný aj jednoduchý roztok z mydla či jarovej vody, ktorým škodcov zotriete alebo postriekate.

Choroby spôsobené hubami a plesňami

Okrem hmyzu dokážu papriky výrazne ohroziť aj rôzne hubové ochorenia. Častými problémami sú:

Šedá pleseň : Napáda nielen listy, ale aj nezrelé plody. Na postihnutých miestach sa často objavuje sivý povlak a papriky môžu predčasne hniť.

: Napáda nielen listy, ale aj nezrelé plody. Na postihnutých miestach sa často objavuje sivý povlak a papriky môžu predčasne hniť. Bakteriálna škvrnitosť listov : Prejavuje sa malými čiernymi bodkami či škvrnami, ktoré sa postupne zväčšujú a môžu spôsobiť opadávanie listov.

: Prejavuje sa malými čiernymi bodkami či škvrnami, ktoré sa postupne zväčšujú a môžu spôsobiť opadávanie listov. Hniloba koreňov : Na vine býva premokrená pôda. Rastlina môže vädnúť, aj keď vlahy je dostatok – problém je, že jej korene odhnívajú.

: Na vine býva premokrená pôda. Rastlina môže vädnúť, aj keď vlahy je dostatok – problém je, že jej korene odhnívajú. Padlí: Biela práškovitá vrstva, ktorá sa zvyčajne tvorí na listoch, stonkách alebo aj plodoch. Rastlinu oslabuje a brzdí jej rast.

Všetky tieto choroby sa rýchlejšie šíria vo vlhkom a teplom prostredí, aké sa v skleníkoch bežne vyskytuje. Prevenciou je dôkladné vetranie, primeraná zálievka (vyhýbajte sa premokreniu) a odstraňovanie spodných listov, ktoré najčastejšie prichádzajú do kontaktu s vlhkou pôdou. Užitočné môžu byť aj domáce postreky, napríklad zo zriedeného mlieka, alebo prípravky na báze chytrej huby, ktoré sa vyskytujú v sortimente bio ochranných prostriedkov.

Atherigona orientalis: Špecifický škodca paprík

Hoci sa na prvý pohľad môže javiť ako bežná muška, Atherigona orientalis (v angličtine označovaná ako Pepper Fruit Fly) dokáže napáchať na paprikách značné škody. V slovenčine nemá ustálený názov, no je podobná octomilkám.

Tento drobný hmyz kladie vajíčka priamo do plodov papriky, kde sa vyvíjajú larvy. Tie sa zavŕtavajú do dužiny a postupne ju vyžierajú. Navonok môže paprika pôsobiť zdravo, no vo vnútri už býva znehodnotená či dokonca napadnutá hnilobou. Prvým znakom napadnutia sú často drobučké čierne bodky, kde samička muška prepichla povrch plodu, prípadne začína ovocie mäknúť a deformovať sa.

Tento škodca môže zasiahnuť aj iné plodiny z čeľade ľuľkovitých, napríklad baklažán či rajčiny. Doteraz sa v Česku, na Slovensku ani v Nemecku bežne nevyskytuje, ale v južnejších štátoch Európy, ako je Taliansko, Grécko a Portugalsko, už boli zaznamenané prípady, keď poľnohospodári a odborníci predpokladali jeho prítomnosť. Ohniskom výskytu sú napríklad aj španielske plantáže paprík, odkiaľ sa môže škodca ľahko rozšíriť prostredníctvom dovozu.

Ochrana pred Atherigona orientalis a inými muškovitými škodcami

Ako zabrániť tomuto nebezpečnému škodcovi, aby zničil vašu úrodu?

Žlté lepové doštičky : Rozvešajte ich medzi rastliny – prilákajú a zachytia nielen samičky, ale aj mole či iný lietajúci hmyz.

: Rozvešajte ich medzi rastliny – prilákajú a zachytia nielen samičky, ale aj mole či iný lietajúci hmyz. Ochranné siete : Ak pestujete papriky vonku či vo vyvýšených nádobách, sieťky dokážu výrazne obmedziť prístup hmyzu k plodom.

: Ak pestujete papriky vonku či vo vyvýšených nádobách, sieťky dokážu výrazne obmedziť prístup hmyzu k plodom. Biologická ochrana : Existujú parazitické osičky , ktoré sa živia vajíčkami tohto hmyzu a môžu populáciu výrazne znížiť.

: Existujú , ktoré sa živia vajíčkami tohto hmyzu a môžu populáciu výrazne znížiť. Včasný zber plodov: Čím dlhšie zostávajú papriky na rastline, tým viac sa zvyšuje riziko napadnutia. Preto pravidelne kontrolujte plody a zberajte ich, ak sú už dostatočne veľké alebo začínajú dozrievať.

Samozrejmosťou je okamžitá likvidácia napadnutých plodov. Ak zistíte, že je paprika zvnútra zničená a nachádzajú sa v nej larvy, nevyhadzujte ju na bežný kompost ani ju nenechávajte na zemi v blízkosti ostatných rastlín. Urobte opatrenia, aby sa škodcovia ďalej nešírili – napadnuté plody je najlepšie odniesť z pozemku a bezpečne zlikvidovať.

Zhrnutie na záver

Pestovanie paprík je radosť a môže priniesť bohatú úrodu, ktorá poteší každého milovníka čerstvej a chutnej zeleniny. Netreba však zabúdať na to, že papriky si vyžadujú teplo, dostatočnú starostlivosť a pravidelnú kontrolu.

Pri škodcoch , ako sú svilušky, mole či vošky, môžu pomôcť domáce postreky, ekologické prípravky či lepové doštičky.

, ako sú svilušky, mole či vošky, môžu pomôcť domáce postreky, ekologické prípravky či lepové doštičky. Pri plesniach a hubových ochoreniach stavte na správne vetranie, primeranú zálievku a preventívne odstránenie spodných listov.

stavte na správne vetranie, primeranú zálievku a preventívne odstránenie spodných listov. Ak by sa do vašej záhrady predsa len dostala Atherigona orientalis, buďte pripravení na okamžité opatrenia – lepové pasce, včasný zber plodov a dôsledná likvidácia napadnutých kusov.

Dodržiavaním týchto odporúčaní dokážete minimalizovať riziko napadnutia a zabezpečiť, že papriky budú prosperovať. Vďaka tomu si môžete s radosťou vychutnať šťavnaté a zdravé plody priamo z vlastnej záhrady, a to bez obáv z nečakaných nepríjemností. Nech sa vám darí!