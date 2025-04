Chodský pes: Dedičstvo českých dejín, ktoré povstalo z prachu zabudnutia

Chodský pes sprevádzal obyvateľov českého územia celé stáročia a svojím výnimočným charakterom si získaval rešpekt i náklonnosť. V určitom období sa však predpokladalo, že toto plemeno úplne zaniklo. Paradoxne, počas komunistického režimu sa skupina nadšencov rozhodla jeho pôvodný typ oživiť a umožniť mu tak znovu sa zaradiť medzi moderné české plemená. Viete, odkiaľ pochádzajú prvé historické zmienky o týchto verných sprievodcoch?

Dlhá cesta k novému uznaniu

V súčasnosti sa chodský pes teší obľube ako aktívny rodinný spoločník, ktorý nájde uplatnenie pri širokej škále psích športov – od agility cez canicross až po dogdancing. Je však zaujímavé vedieť, že oficiálne bol uznaný pomerne neskoro. Rozmanitá história hovorí o tom, že plemeno reálne existovalo už dávno predtým, než sa v 80. rokoch 20. storočia začalo s jeho znovuvytváraním.

Historické korene už od 13. storočia

Podľa dostupných prameňov sa prvé zmienky o chodských psoch datujú až do 13. storočia. V tom čase hrali Chodovia dôležitú úlohu pri ochrane hraníc českého kráľovstva a práve ich psy pomáhali pri strážení, ale aj pasení dobytka či vystopovaní zveri. Z „Chodov“ si plemeno nielen prevzalo názov, ale aj odolnosť a vytrvalosť, ktorá mu dodnes prináša obdiv v pracovnej i športovej kynológii.

Zaujímavosťou je, že chodské psy si ľudia niekedy mýlia s nemeckými ovčiakmi. Napriek zdanlivej podobnosti je však chodský pes samostatné, v mnohých detailoch odlišné plemeno, ktoré má vlastné charakteristiky i osobitý vzhľad.

Vernosť zachovaná v literatúre a umení

Hoci sa môže zdať, že chodské psy zmizli s koncom 17. storočia, ich odkaz prežil prinajmenšom v umeleckej tvorbe. Na konci 19. storočia sa hlava chodského psa objavila v známom románe Psohlavci od Aloisa Jiráska, ktorého ilustroval maliar Mikoláš Aleš. Okrem toho sa na začiatku 20. storočia tento pes objavuje i v diele Poslední povídky od Jindřicha Šimona Baara. Vďaka týmto literárnym a výtvarným záznamom vedeli neskorší kynológovia pri jeho obnove čerpať aspoň z obrazových a písomných odkazov.

Obnova chodského psa: nadšenie a trpezlivosť

Až v roku 1984 sa objavila reálna snaha obnoviť originálne chodské plemeno. V kynologických časopisoch sa vtedy rozšírila výzva, aby sa prihlásili majitelia psov, ktorí svojím vzhľadom zodpovedajú historickému popisu chodského psa. Z veľkého snaženia napokon vyhoveli iba traja jedinci. Vďaka nim sa už o rok neskôr, v roku 1985, mohol narodíť prvý vrh novodobého chodského psa, čo fakticky spečatilo návrat tohto vzácneho plemena na českú kynologickú scénu.

Dnes chodský pes oficiálne patrí medzi národné plemená Českej republiky a zaraďuje sa k ovčiackym typom so značnou oddanosťou rodine. Čoraz viac si získava popularitu nielen doma, ale aj v zahraničí, čo dokazuje jeho univerzálne využitie.

Charakteristický zjav a pohyb

Chodský pes je stredne veľký, pričom v kohútiku dosahuje výšku približne 50 až 55 cm (samice) či 52 až 60 cm (psy). Na pohľad ho spoznáte podľa elegantného, no zároveň odolného tela s obdĺžnikovým formátom. Typická je dlhá čierna, miestami až kovovo čierna srsť, so sýtymi žltými znakmi. V oblasti krku sa často vytvára hustejšia „hriva“, ktorá mu dodáva ušľachtilý výzor. Uši má kratšie, trojuholníkové a vztýčené. Pohyb chodského psa pôsobí ľahko a ladne, vďaka čomu dokáže pri športe či práci bez problémov predviesť výbušnosť a rýchlosť.

Priateľský spoločník pre aktívnych ľudí

Povahou je chodský pes veľmi priateľský, neagresívny a mimoriadne vnímavý. Voči členom rodiny prejavuje výraznú lojalitu a ochotne s nimi spolupracuje. Aj úplný začiatočník môže zvládnuť jeho výcvik, pokiaľ sa mu pravidelne venuje a ponúkne mu dostatok podnetov. Vďaka svojej inteligencii sa dobre učí nové povely a hravo zvláda rôzne druhy psích športov, čo z neho robí ideálneho štvornohého kamoša aj pre aktívnych majiteľov.

Tento pes zbytočne nešteká, takže je výbornou voľbou do rodiny s deťmi či do prostredia, kde je žiaduce pokojnejšie plemeno, no zároveň s chuťou do pohybu. Starostlivosť o jeho srsť je pomerne jednoduchá – pravidelné česanie sa postará o to, aby vyzeral zdravo a upravene.

Zhrnutie: živé kultúrne dedičstvo

Chodský pes predstavuje zaujímavú časť českého kultúrneho dedičstva. Hoci sa považoval za vyhynutý, nadšenie chovateľov počas komunistického režimu mu pomohlo vrátiť sa späť na výslnie. Dnes sa môže pochváliť znovuzískaným miestom medzi obľúbenými plemenami a zároveň si uchováva historický pôvab, ktorý ho robí jedinečným. Ak hľadáte priateľského, inteligentného a všestranne využiteľného spoločníka, chodský pes môže byť ideálnou voľbou, či už ako strážca, športovec alebo priateľ celej rodiny.