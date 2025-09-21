Chlieb bez kysnutia? Tento rýchly trik z fritézy vám zachráni raňajky aj večeru

Mnohí si myslia, že upiecť domáci chlieb je zdĺhavý a komplikovaný proces, pri ktorom treba stráviť celé hodiny čakaním na kysnutie. Pravdou však je, že existuje aj jednoduchší spôsob, ktorý vás zachráni vtedy, keď doma dôjde pečivo, alebo keď chcete mať istotu, že do chleba ide len to, čo si sami vyberiete.
Horúco-vzdušná fritéza, ktorú väčšina ľudí využíva najmä na prípravu jedál s minimom tuku, dokáže omnoho viac než len „diétne hranolky“. Vďaka nej si pripravíte nielen opekanú zeleninu, chrumkavé toasty či domáce chipsy, ale aj sladké dobroty ako šišky. A čo je pre mnohých prekvapením – dokáže výborne poslúžiť aj na pečenie domáceho chleba.
Prečo práve chlieb z fritézy?
Ak ste doteraz s pečením chleba nemali žiadne skúsenosti, tento recept môže byť vaším prvým úspechom. Nevyžaduje žiadne kysnutie, čo šetrí čas a nervy. Navyše výsledok je plný vlákniny, bielkovín a neobsahuje žiadne prídavné látky či konzervanty, ktoré sa často nachádzajú v kupovanom pečive.
Samozrejme, nečakajte typickú štruktúru kváskového chleba s chrumkavou kôrkou a jemnou striedkou. Tento chlieb je skôr rýchlym riešením – jednoduchým, chutným a veľmi praktickým.
Na čo si dať pozor?
Hoci samotná príprava nie je vôbec náročná, oplatí sa myslieť na pár drobností:
- Suroviny z chladničky vytiahnite vopred. Ak by boli príliš studené, kypriaci prášok by nemusel správne pôsobiť a cesto by mohlo spadnúť.
- Nevytvárajte vysoký bochník. Z cesta je potrebné spraviť skôr hrubšiu placku – počas pečenia aj tak zväčší objem. Ak by bolo cesto príliš vysoké, povrch by sa mohol pripaľovať.
- Pečte na dne nádoby, nie na rošte. Tým mu doprajete dostatok priestoru a teplo sa bude šíriť rovnomerne.
Variácie podľa chuti
Recept si môžete prispôsobiť podľa toho, čo máte doma:
- namiesto celozrnnej múky použite klasickú hladkú
- ovsené vločky nahraďte slnečnicovými alebo ľanovými semienkami
- kefírové mlieko môžete vymeniť za zakysanku, acidofilné mlieko, či dokonca hustejší biely jogurt
- rozmarín a syr nie sú povinné – pridajte ich len ak máte chuť na aromatickejšiu verziu
Recept: Rýchly chlieb z horúco-vzdušnej fritézy
Čas prípravy: približne 1 hodina
Množstvo: 2 menšie bochníky s hmotnosťou cca 350 g
Ingrediencie:
- 250 g celozrnnej múky
- 200 g hladkej múky
- 50 g ovsených vločiek
- 2 lyžičky kypriaceho prášku (cca 8 g)
- 1 lyžička soli
- 150 ml mlieka
- 150 ml kefírového mlieka
- 1 vajce
- 2 vetvičky čerstvého rozmarínu
- 50 g syra čedar
- olej na potretie roštu alebo dna nádoby
Postup:
- Do väčšej misy nasypte oba druhy múky, ovsené vločky, soľ, kypriaci prášok a nasekaný rozmarín.
- Pridajte vajce, klasické aj kefírové mlieko a všetko premiešajte – najprv vidličkou, potom rukami.
- Vypracujte kompaktné cesto a nakoniec doň zapracujte nastrúhaný alebo nadrobno nakrájaný čedar.
- Cesto rozdeľte na dve časti, z každej vytvarujte guľu a následne placku hrubú približne 3 cm.
- Nádobu alebo rošt fritézy jemne potrite olejom, vložte pripravené cesto a pečte 30 minút pri teplote 180 °C.
- Po dopečení nechajte chlieb aspoň 10 minút odpočívať, aby sa dobre usadil a nebol vo vnútri lepivý.
Tento chlieb chutí najlepšie ešte vlažný – so štipkou masla, bylinkovým dipom alebo len tak k polievke. Ak vám zostane, pokojne ho na druhý deň ohrejte opäť vo fritéze – bude opäť krásne chrumkavý.