Chilli hotové za 15 minút. Recept, ktorý chutí ako po hodinách varenia

Keď sa povie chilli con carne, väčšina ľudí si predstaví pomalé dusenie, dlhé varenie na miernom plameni a postupné miešanie chutí, ktoré sa rozvíjajú celé hodiny. Takto sa tento slávny pokrm tradične pripravuje. No pravda je taká, že nemusí ísť vždy o zdĺhavú záležitosť. Americký kuchár ukazuje, že aj takýto výrazný pokrm sa dá pripraviť za iba pätnásť minút – a to bez straty hĺbky či komplexnosti chutí.
Jeho verzia je dôkazom, že rýchla kuchyňa nemusí byť nudná. Naopak – ak zvolíte tie správne suroviny a pridáte zopár šikovných trikov, výsledok vás môže prekvapiť. Chilli podľa Kenjiho vás presvedčí, že aj v hektickom pracovnom dni si môžete dopriať teplé, sýte a plnohodnotné jedlo, ktoré chutí, akoby sa varilo celé popoludnie.
Video: expresné chilli (Epicurious)
Pozri si rýchly postup a tipy v krátkom videu od Epicurious.
Tajomstvo expresného chilli
Kľúčom k úspechu je kombinácia ingrediencií, ktoré pustia maximum chuti okamžite. Mleté hovädzie mäso sa najskôr krátko a prudko opečie, aby získalo správnu farbu a šťavnatosť. Hneď na to sa pridáva zmes voňavého korenia, ktoré v priebehu niekoľkých sekúnd rozvinie svoju arómu.
Základ tvorí hovädzí vývar, paradajky a červené fazule, ktoré spolu vytvoria bohatú omáčku. A potom prichádza malý trik – kvapka rybej omáčky. Možno to znie netradične, no dodá jedlu hĺbku a jemný tón, ktorý by ste čakali skôr od chilli vareného celé hodiny.
Rýchly recept na chilli con carne
Suroviny:
- 500 g mletého hovädzieho mäsa
- 1 konzerva krájaných paradajok (cca 400 g)
- 1 konzerva červených fazúľ (cca 400 g), scedených a prepláchnutých
- 1 väčšia cibuľa, nasekaná nadrobno
- 2 strúčiky cesnaku
- 2 lyžice rastlinného oleja
- 1 lyžica mletej papriky
- 1 lyžica chilli korenia alebo hotovej zmesi na chilli
- 1 čajová lyžička mletého rímskeho kmínu
- 250 ml hovädzieho vývaru
- 1 čajová lyžička rybej omáčky
- soľ a čierne korenie podľa chuti
Postup prípravy:
- V hlbokej panvici alebo hrnci rozohrejte olej. Pridajte nasekanú cibuľu a restujte ju dozlata. Potom prisypte nasekaný cesnak a nechajte ho krátko rozvoňať.
- Vhoďte mleté hovädzie mäso a opečte ho prudko, aby zhnedlo a získalo typickú arómu. Mäso sa pri tom začne drobiť na malé kúsky.
- Pridajte koreniny – mletú papriku, chilli a rímsky kmín. Stačí pol minúty a uvoľnia svoju plnú vôňu.
- Vmiešajte konzervované paradajky, fazule a zalejte vývarom. Osoľte, okoreňte a premiešajte.
- Varíte približne 10 minút, kým sa všetky chute prepoja a omáčka mierne zhustne.
- Na záver pridajte kvapku rybej omáčky a prípadne dolaďte soľou či korením podľa vlastnej chuti.
Ako podávať rýchle chilli
Najlepšie chutí horúce, podávané priamo z panvice. Môžete ho jesť len tak s čerstvým chlebom alebo tortillami, no výborne sa hodí aj k varenej ryži, pečeným zemiakom či domácim hranolkám.
Na ozdobu a vylepšenie servírovania sa hodí:
- kyslá smotana, ktorá zjemní pikantnosť
- nastrúhaný syr, ktorý sa krásne roztopí
- alebo čerstvý koriander, ktorý dodá sviežosť
Každý si môže misku upraviť podľa svojho vkusu – niekto má rád viac štipľavosti, iný zas jemnejšiu verziu.
Prečo vyskúšať práve túto verziu
Chilli con carne nie je len sýte jedlo, ale aj nutrične hodnotný pokrm – obsahuje bielkoviny, vlákninu a množstvo železa. Navyše vás zasýti na dlhý čas.
Táto verzia ukazuje, že ani pri nedostatku času sa nemusíme vzdávať kvalitnej kuchyne. Stačí zopár ingrediencií, 15 minút varenia a na stole máte voňavý, farebný a chutný obed alebo večeru.
Tento recept je ako stvorený pre každého, kto chce variť rýchlo, no nechce robiť kompromisy na kvalite. Vyskúšajte ho a zistíte, že aj expresné varenie môže byť gurmánsky zážitok – a hotové ešte skôr, než sa uvarí kanvica vody na čaj.