Chcete mať úrodu skôr než ostatní? Tieto rastliny vysaďte už na jeseň

Jeseň neznamená koniec práce na záhrade. Práve naopak – toto obdobie je jedinečnou príležitosťou pripraviť pôdu a vysadiť rastliny, ktoré vám už na jar prinesú prvú úrodu alebo rozkvitnú záhony farebnými kvetmi. Kto sa do toho pustí teraz, bude mať na jar náskok pred ostatnými.
Prečo sa oplatí jesenná výsadba?
Po horúcich letných mesiacoch je pôda stále príjemne prehriata a zároveň dostatočne vlhká. Rastliny tak majú ideálne podmienky na to, aby rýchlo zakorenili ešte predtým, než udrú silnejšie mrazy. Na jar potom štartujú do rastu oveľa rýchlejšie, sú odolnejšie a zdravšie než tie, ktoré zasadíte až na jar. Navyše si ušetríte množstvo práce počas hektických jarných mesiacov, keď je záhrada plná iných povinností.
Otázka teda znie: čo všetko sa dá na jeseň vysadiť?
Zelenina, ktorá zvládne chladné počasie
Na jesennú výsadbu sa hodia najmä druhy, ktoré znášajú nízke teploty a krátke dni:
- cesnak – patrí k najobľúbenejším jesenným plodinám. Sadiť sa začína v októbri a ideálne je stihnúť to do polovice novembra.
- ozimná cibuľa – vďaka nej budete mať skorú jarnú úrodu v porovnaní s cibuľou zo sejby na jar.
- špenát, poľníček a rukola – klíčia rýchlo, dobre odolávajú chladu a vydržia aj mierne mrazy.
- mrkva a petržlen – niektoré odrody sa dajú vysiať už na jeseň, aby skoro na jar vzchádzali a boli pripravené na zber.
Ovocné stromy a kríky – silný štart na jar
Jesenná výsadba je ideálna aj pre stromčeky a ovocné kríky. Vďaka vlhkej pôde a miernym teplotám sa lepšie ujímajú než pri výsadbe v horúcom lete.
Siahnuť môžete po klasických jabloniach, hruškách, marhuliach či slivkách. Z drobného ovocia sú skvelou voľbou maliny, ríbezle alebo egreše.
Po výsadbe nezabudnite rastliny dôkladne zaliať a chrániť ich pred zverou – poslúži pletivo alebo plastový chránič na kmienok.
Ako správne vysadiť strom alebo ker
- Vykopte jamu aspoň dvakrát širšiu než koreňový bal.
- Na dno dajte kvalitnú zeminu zmiešanú s kompostom.
- Strom alebo ker umiestnite tak, aby koreňový krčok zostal v úrovni pôdy.
- Zasypte, pôdu jemne prišľapnite a dôkladne zalejte.
- Pri stromčekoch sa oplatí zapichnúť oporný kolík, ktorý zabráni poškodeniu pri silnom vetre.
Kvety, ktoré rozžiaria záhradu hneď na jar
Jeseň je najlepším časom aj na výsadbu cibuľovín. Práve tie patria medzi rastliny, ktoré dokážu po dlhej zime priniesť do záhrady prvú farebnú radosť.
Vysaďte si:
- tulipány, narcisy, krokusy a modrice – ideálne do polovice novembra,
- okrasný cesnak – pôsobí efektne ako solitér aj v kombinovaných záhonoch,
- pivonky – jesenná výsadba im prospieva, pretože potrebujú dostatok času na vytvorenie koreňového systému.
Ako sadiť cibuľoviny
Vyberte slnečné alebo polotienisté miesto s pôdou, ktorá dobre odvádza vodu. Platí pravidlo trojnásobnej hĺbky – cibuľka by mala byť zasadená tak, aby nad ňou bola vrstva zeminy vysoká približne trikrát toľko, ako je veľkosť samotnej cibule.
Na dno jamky môžete pridať trochu piesku, aby sa predišlo zbytočnému premokreniu. Po výsadbe pôdu zarovnajte a jemne zalejte.
Čo ďalšie sa oplatí urobiť na jeseň
- Zakladanie nového trávnika – vďaka častým jesenným dažďom má semeno dostatok vlahy a klíči rýchlo a rovnomerne.
- Zelené hnojenie – rastliny ako horčica alebo facélia zlepšujú kvalitu pôdy, dodajú jej živiny a pripravia ju na budúcu sezónu.
- Presádzanie starších rastlín – jeseň je ideálna na presádzanie, pretože rastliny nemusia bojovať s horúčavami a na jar sa rýchlejšie rozrastú.
Ak chcete mať na jar náskok, určite využite jesenné mesiace naplno. Či už vysadíte cesnak, ovocný strom, alebo cibuľoviny, všetko, čo teraz urobíte, sa vám na jar mnohonásobne vráti. Jeseň je dar pre všetkých záhradkárov – kto ho správne využije, ten sa bude tešiť z bohatej úrody aj krásnej kvitnúcej záhrady skôr než ostatní.