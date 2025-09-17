Chcete mať na záhrade sliepky? Takto to zvládnete jednoducho a bez starostí

Mnoho ľudí si myslí, že chov sliepok patrí len na vidiek alebo do veľkých hospodárstiev. Pravda je však iná – zvládne ho aj mestský záhradkár, ktorý má k dispozícii len menší pozemok. Ak si vopred premyslíte základné otázky, pripravíte im vhodné zázemie a budete im venovať primeranú starostlivosť, sliepky sa vám odmenia nielen chutnými domácimi vajíčkami, ale aj kompostom pre úrodu a príjemnou spoločnosťou.
Prečo sa oplatí začať s chovom sliepok
V posledných rokoch si domáci chov sliepok získava čoraz väčšiu popularitu. Ľudia chcú vedieť, odkiaľ pochádza ich jedlo, a mať možnosť položiť si na stôl vajce z vlastného dvora je pocit, ktorý sa nedá porovnať s ničím. Navyše, sliepky dokážu zlikvidovať zvyšky z kuchyne, pomôžu s kompostovaním a ich starostlivosť nie je zložitejšia ako starostlivosť o psa či mačku. Predtým, než si ich zaobstaráte, je však dobré vedieť, do čoho idete.
Video: S čím rátať a ako sa pripraviť
Pozrite si krátke video, ktoré prehľadne ukazuje, na čo myslieť pred štartom chovu a ako sa pripraviť na prvé týždne:
Koľko sliepok je ideálne?
Pre bežnú rodinu bohato postačí 3 až 5 sliepok. Takýto počet dokáže zabezpečiť približne 15 až 25 vajec týždenne, čo úplne pokryje potreby väčšiny domácností. Najlepšou voľbou pre začiatočníkov sú mladé sliepky, takzvané nosnice. Nemusíte sa starať o ich odchov a zložité kŕmenie, keďže sú už pripravené na znášku. Kohút nie je nevyhnutný – sliepky znášajú aj bez neho, a navyše ranné kikiríkanie by susedov nemuselo veľmi potešiť.
Kurník – základ úspechu
Ak chcete, aby sa vašim sliepkam darilo, potrebujú kvalitný kurník. Mal by byť suchý, dobre vetrateľný, chránený pred vetrom a zároveň dostatočne presvetlený. Počítať treba približne s 1 m² priestoru pre 3 až 5 sliepok. Kurník musí obsahovať hradisko na sedenie, hniezda na znášanie vajec a podlahu, ktorú ľahko vyčistíte.
Okrem toho by mali mať sliepky prístup do výbehu. Ideálne je aspoň 10 m² na jednu sliepku, a to s trávnikom, kde môžu hrabať, a s priestorom na popolnenie, čo je ich prirodzený spôsob udržiavania hygieny. Výbeh treba ochrániť pred predátormi, ako sú kuny či líšky, a počas horúcich dní zabezpečiť aj dostatok tieňa.
Čím kŕmiť sliepky
Vyvážená strava je pre zdravie sliepok aj kvalitu vajec kľúčová. Základom by mali byť obilniny, doplnené zeleninou a trávou. Niektoré zvyšky z kuchyne môžete použiť, no s mierou. Nevhodné sú napríklad mastné jedlá, plesnivé potraviny alebo zvyšky s koreninami. A pozor na niektoré potraviny – avokádo, čokoláda či surové zemiaky sú pre sliepky vyslovene jedovaté.
Samozrejmosťou je neustály prístup k čistej vode. Najlepšie je použiť napájačku umiestnenú vyššie, aby sa do nej nedostávali nečistoty. Krmivo aj voda by mali byť podávané v nádobách, nie priamo na zemi – ide o hygienu aj prevenciu chorôb.
Aké výhody vám prinesú
Sliepky sú nielen zdrojom vajec, ale aj praktickými pomocníkmi v záhrade. Ich trus je výborným základom pre kvalitný kompost, ktorý potom využijete na hnojenie záhonov. Sliepky spracujú množstvo bioodpadu z domácnosti aj zo záhrady – od zvyškov šalátu až po šupky z mrkvy.
Domáce vajíčka majú spravidla intenzívnejšiu chuť a sýtejší žĺtok než tie z obchodu, čo súvisí s ich prirodzenou stravou a pohybom. Pri vhodnom plemene môžete od jednej sliepky získať aj 250 až 300 vajec ročne. A čo je dôležité – presne viete, čím boli kŕmené a v akých podmienkach žili.
Sliepky aj v meste?
Možno vás prekvapí, že sliepky môžete chovať aj v meste. Ak neporušujete miestne vyhlášky a nemáte v pláne chovať stovky kusov alebo predávať vajcia, nepotrebujete žiadne špeciálne povolenie.
Chov sliepok je teda dostupný pre každého, kto má aspoň malý pozemok. Hoci nejde o aktivitu úplne bez námahy, je to práca, ktorá má zmysel – pre zdravie, životné prostredie aj spokojnosť celej rodiny.
Prečo sa do toho pustiť
Priviesť si na záhradu niekoľko sliepok môže zmeniť váš pohľad na jedlo, odpad aj samotné záhradníčenie. Okrem praktického úžitku prinášajú aj radosť – mnohé sa rýchlo skrotia, budú vám zobkať z ruky a stanú sa z nich takmer domáci miláčikovia.
A priznajme si, raňajky s čerstvým vajíčkom od vlastnej sliepky majú svoje neopakovateľné čaro. Ak teda premýšľate, čím si spestriť život na záhrade, sliepky sú skvelou voľbou.