Cesto na zemiakové placky je základ. Tradičný recept, pri ktorom rozhoduje správny pomer surovín

Zemiakové placky patria k najobľúbenejším jedlám stredoeurópskej kuchyne. Ich príprava je jednoduchá, ale výsledok závisí od správneho pomeru surovín a poctivého dochutenia. Hoci ide o jedlo, ktoré sa vypráža na tuku, a teda nepatrí medzi najľahšie, raz za čas si ho môžete dopriať bez výčitiek.
Jednoduché, chutné a nadčasové
Zemiakové placky vznikli ako jedlo z dostupných surovín, ktoré mali v domácnosti vždy po ruke – zemiaky, múku, vajcia, cesnak a majoránku. Ich popularita pretrváva dodnes, pretože sú lacné, rýchle na prípravu a zasýtia aj bez mäsa.
Podľa tradičných receptov sa pripravujú z nastrúhaných surových zemiakov, ktoré sa po nastrúhaní dobre vyžmýkajú, aby sa odstránila prebytočná voda a škrob. Práve to je kľúč k chrumkavejšej štruktúre. Do hmoty sa pridá vajce, trocha múky, cesnak, soľ, korenie a majoránka – bylinka, bez ktorej by placka stratila svoju typickú vôňu.
Množstvá sa môžu líšiť podľa receptu či regionálnych zvyklostí, no základný pomer by mal zabezpečiť, že cesto nebude ani príliš tekuté, ani husté.
Tradičný recept na chrumkavé zemiakové placky
Ingrediencie:
- 500 g surových zemiakov
- približne 80–100 g hladkej múky
- 1–2 vajcia (podľa veľkosti)
- 100 ml mlieka alebo vody (voliteľne – pre jemnejšie cesto)
- 4–5 strúčikov cesnaku
- 1 lyžica sušenej alebo 2 lyžice čerstvej majoránky
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie podľa chuti
- tuk na vyprážanie (tradične bravčové sadlo, alternatívne rastlinný olej)
Postup
- Príprava zemiakov:
Zemiaky ošúpte a nastrúhajte na hrubom strúhadle. Dôkladne ich vyžmýkajte, aby ste odstránili čo najviac tekutiny.
- Vytvorenie cesta:
Do zemiakovej hmoty pridajte vajcia, prelisovaný cesnak, múku, majoránku, soľ, korenie a podľa potreby trochu mlieka. Zmes premiešajte, kým nevznikne hustejšie, ale stále vláčne cesto.
- Smaženie:
Na panvici zohrejte tuk – najlepšiu chuť získate pri použití bravčového sadla, no použiť môžete aj rastlinný olej. Naberačkou naneste porciu cesta, rozotrite ju na tenkú placku a smažte z oboch strán dozlatista.
- Odstránenie prebytočného tuku:
Hotové placky nechajte krátko odkvapkať na papierovej utierke, aby sa odstránil prebytočný tuk.
Ako podávať
Zemiakové placky chutia výborne samotné, no môžete ich podávať aj s kyslou kapustou, duseným mäsom, gulášom alebo smotanovým dipom. V niektorých regiónoch sa plnia mletým mäsom alebo podávajú na sladko so smotanou a cukrom – hoci to je skôr výnimka než pravidlo.
Tip pre dokonalý výsledok
- Ak chcete zdravšiu verziu, skúste placky piecť v rúre na papieri na pečenie – ušetríte tuk, no stále budú chrumkavé.
- Pre ľahšiu chuť môžete časť zemiakov nahradiť nastrúhanou cuketou alebo zelerom.
- Majoránka a cesnak sú nevyhnutné – bez nich by zemiakové placky stratili svoju charakteristickú chuť.
Zemiakové placky sú dokonalým spojením jednoduchej kuchyne a veľkej chuti. Aj keď majú množstvo moderných variácií, základ zostáva rovnaký: strúhané zemiaky, cesnak, majoránka, trocha múky a poriadny kus lásky k tradičnej domácej kuchyni.