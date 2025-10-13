Bravčové na rasci: Retro klasika, ktorú varili naše babičky

Bravčové na rasci patrí medzi neodmysliteľné klasiky slovenskej a českej kuchyne, na ktorých si s chuťou pochutnávali už naše babičky.
Tento tradičný pokrm, obľúbený najmä v časoch socializmu, sa dnes z jedálnych stolov vytráca – a pritom ide o rýchle a fantasticky chutné jedlo, ktoré zvládne pripraviť každý.
Ak vám dochádzajú nápady, čo pripraviť rodine na nedeľný obed, skúste staviť na overenú českú klasiku – bravčové mäso na rasci.
Tento jednoduchý recept ponúka skutočnú delikatesu, ku ktorej sa hodí široká škála príloh.
Socialistické recepty, ktoré prežili dodnes
V období socializmu vzniklo množstvo receptov, ktoré si rýchlo získali obrovskú popularitu.
Počas nedeľných obedov sa v domácnostiach po celom Československu pravidelne objavovali jedlá ako kurča á la bažant, katov šľah, kapustové fašírky, čevapčiči či práve bravčové na rasci.
K týmto starým receptom sa mnohí radi vracajú aj dnes – nielen zo sentimentu, ale aj preto, že podľa mnohých ľudí boli jedlá z tých čias poctivejšie a chuťovo výraznejšie.
Najlepšie, ak sa pripravia podľa pôvodných receptúr, ktoré kedysi používali naše mamy a staré mamy.
Bravčové na rasci podľa babičkinho receptu
Nie je tajomstvom, že naše babičky vedeli variť s láskou a citom. A práve ich spôsob prípravy bravčového na rasci je ten najspoľahlivejší.
Podrobný postup si môžete pozrieť vo videu:
Postup prípravy
Suroviny:
- 1 kg bravčového pliecka
- 120 g bravčovej masti
- 200 g najemno nasekanej cibule
- 3 g drvenej rasce
- 30 g soli
- 100 g hladkej múky
- ½ litra vriacej vody
- 700 ml vlažnej vody
Príprava:
- Mäso nakrájajte na menšie kocky.
- V hrnci rozohrejte masť a orestujte na nej cibuľu dozlatista.
- Prisypte drvenú rascu, nechajte ju krátko rozvoňať a pridajte mäso.
- Osoľte a za stáleho miešania restujte pár minút, aby sa mäso zatiahlo zo všetkých strán.
- Zalejte asi pol litrom horúcej vody a duste pod pokrievkou, kým nebude mäso mäkké.
- Keď je hotové, vyberte ho z hrnca a výpek nechajte variť, až sa tekutina takmer odparí.
- Prisypte múku a miešajte, kým nevznikne zlatistá zápražka.
- Prilejte 700 ml vlažnej vody a miešajte, až kým omáčka nedosiahne požadovanú hustotu.
Ak vám semienka rasce neprekážajú, môžete ich v omáčke nechať. Ak však nemáte radi, keď vám chrumkajú medzi zubami, omáčku preceďte.
Potom do nej vráťte mäso – a jedlo je hotové.
Ako podávať
Bravčové na rasci chutí výborne s knedľou, ryžou alebo pečenými zemiakmi.
Nezabudnite pridať pohár vychladeného piva a poriadnu dávku nostalgie – veď nič nenahradí chuť klasiky, ktorú varili naše babičky.
Dobrú chuť!