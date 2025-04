Bleskový rast a obrie palice cesnaku. Objavte zabudnutý trik, ktorý zaručene funguje

Pestovanie vlastného cesnaku nie je žiadna maličkosť – táto obľúbená, no náročná zelenina si vyžaduje dôslednú starostlivosť a pozornosť už v prvých jarných týždňoch. Ak však chcete získať bohatú úrodu s mohutnými a zdravými hlávkami, oplatí sa doň investovať trochu úsilia. Existuje totiž jednoduchá, no dnes často prehliadaná metóda, ktorá spočíva v dôkladnom prevzdušňovaní pôdy. Väčšina ľudí na ňu zabúda, napriek tomu dokáže výrazne podporiť rast a vývoj cibúľ. Nižšie sa dozviete, prečo je prevzdušňovanie také dôležité a aké ďalšie kroky by ste mali urobiť, aby ste svojmu cesnaku dopriali ideálne podmienky.