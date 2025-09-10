Bezpečnosť potravín. Kedy stačí pleseň jednoducho odkrojiť a kedy treba jedlo bez váhania vyhodiť?

Jedlo, ktoré si dávame na tanier, by malo byť čerstvé a zdravotne nezávadné. Občas sa však stane, že aj v chladničke alebo v špajzi objavíme potraviny napadnuté plesňou. Vtedy si mnohí kladú otázku: je možné plesnivú časť odstrániť a zvyšok ešte zjesť, alebo treba potravinu hneď celú vyhodiť? Odborníci majú na to jasnú odpoveď – záleží na tom, o aký druh jedla ide.
Prečo je pleseň na jedle problém
Väčšina ľudí považuje potraviny s plesňou za nechutné a automaticky ich vyhodí. Nie je to len estetická záležitosť – pleseň môže produkovať toxické látky a niekedy preniká hlbšie do štruktúry potraviny, než si myslíme. Podľa testov výskumníkov patria práve plesnivé potraviny medzi tie, ktoré u ľudí najčastejšie vyvolávajú odpor.
Test ukázal, že plesnivé jedlo je jedným z hlavných spúšťačov znechutenia. Zaujímavé je, že podobne negatívne pôsobí aj kontakt s niektorými druhmi mäsa, najmä surovými vnútornosťami. Pleseň je však špecifická v tom, že nemusí byť vždy jasným dôvodom na vyhodenie celej potraviny – pri niektorých druhoch sa dá postihnutá časť bezpečne odstrániť.
Video: Čo sa stane, keď zjete plesnivé jedlo
Pozrite si krátke video, ktoré tému zrozumiteľne vysvetľuje:
Odborníci: nie vždy treba potravinu vyhadzovať
Špecialistka na bezpečnosť potravín vysvetľuje, že v niektorých prípadoch je úplne v poriadku pleseň odstrániť a zvyšok potraviny skonzumovať. Musíte však presne vedieť, kedy je to bezpečné a kedy by ste si tým mohli privodiť zdravotné ťažkosti.
Podľa nej medzi potraviny, kde je možné pleseň odstrániť, patria napríklad marmelády a džemy – tam sa dá pleseň zoškrabať, pokiaľ sa nerozšírila po celom pohári. Podobne je to aj pri niektorých druhoch ovocia či zeleniny. Vždy však treba odrezať aspoň centimeter pod viditeľnou plesňou, pretože kolónie plesní zasahujú aj hlbšie do dužiny.
Mykológ dodáva, že ak je kolónia pliesne veľká jeden centimeter, tak podobne hlboko prenikla aj dovnútra potraviny. Obzvlášť pozor si treba dať na jablká – tie môžu obsahovať nebezpečný toxín patulín, ktorý sa pri výrobe štiav prenesie aj do nápoja. Preto nikdy nepoužívajte nahnité alebo plesnivé jablká na lisovanie šťavy.
Na čo si dať pozor pri manipulácii
Ak odkrajujete plesnivé časti ovocia či zeleniny, používajte vždy odlišné nože, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii. Podobne sa dá zachrániť aj tvrdý syr (napríklad parmezán či cheddar) alebo suché salámy. Tam stačí odkrojiť väčší kus okolo plesne – pri syroch minimálne 2 cm.
Potraviny, ktoré musíte vyhodiť celé
Nie všetko sa však dá zachrániť. Mäkké syry, jogurty, kyslá smotana alebo hotové jedlá s vysokým obsahom vlhkosti sú na vyhodenie. Aj keď plesnivú časť odstránite, mikroskopické spóry môžu preniknúť do celého obsahu a ďalej rásť bez toho, aby boli viditeľné.
Podobne je to aj s pestom, omáčkami alebo hotovými šalátmi. Vlhké prostredie je ideálnou živnou pôdou pre pleseň a riziko otravy je príliš vysoké.
A čo chlieb? Ten je najčastejším kandidátom, ktorý ľudia skúšajú „zachrániť“ odkrojením plesnivých krajov. Profesori potravinárskej mikrobiológie však upozorňujú, že spóry plesní sa šíria celým bochníkom. To znamená, že aj keď odrežete viditeľne napadnutú časť, zvyšok už je znehodnotený. Najrozumnejšie je preto plesnivý chlieb vždy celý vyhodiť.
Riziká konzumácie plesnivých potravín
Niektoré plesne môžu vyvolať alergické reakcie, ako je kašeľ, kýchanie či žalúdočné problémy. Iné produkujú mykotoxíny, ktoré môžu byť pri dlhodobom príjme nebezpečné pre pečeň aj imunitný systém. Národné zdravotnícke portály upozorňujú, že aj keď väčšina plesní nie je vyslovene smrteľne nebezpečná, riziko nie je radno podceňovať.
Zhrnutie: čo jesť a čo radšej nie
Po odstránení plesne môžete ešte konzumovať:
- tvrdé syry (napr. parmezán, ementál, cheddar) – odrezať minimálne 2 cm okolo plesne
- tvrdú zeleninu (mrkva, zeler, tekvica) – odkrojiť 2 až 3 cm
- suché salámy a údeniny – pleseň na povrchu sa dá zotrieť alebo odkrojiť
- džemy a marmelády – zoškrabať povrchovú vrstvu, ak pleseň nezasiahla celý pohár
Bez váhania vyhoďte:
- mäkké syry, jogurty, kyslú smotanu
- mäkké ovocie a zeleninu (jahody, paradajky, maliny)
- chlieb, pečivo a koláče
- varené cestoviny, zemiaky a iné jedlá s vysokým obsahom vody
- hotové jedlá, pesta, omáčky a všetky druhy mäsa
Hlavné pravidlo znie: ak si nie ste istí, či je potravina bezpečná, radšej neriskujte a vyhoďte ju. Zdravie máme iba jedno a pár ušetrených centov nestojí za možné zdravotné problémy.