Bežný pomocník v kuchyni obsahuje zlato. Pozrite sa, kde sa skrýva drahý kov

Možno vás to prekvapí, ale vo vašej domácnosti máte spotrebiče, ktoré vo vnútri obsahujú zlato. Nie však v podobe prsteňa či mince, ale ako veľmi tenkú vrstvičku na elektronických súčiastkach.
Zlato ako súčasť elektroniky
Zlato je výnimočný kov – nielen kvôli hodnote, ale aj vlastnostiam. Je vynikajúcim vodičom elektriny a zároveň nekoroduje. Preto sa od 20. storočia začalo používať v elektronike, kde je spoľahlivosť kontaktov kľúčová. Najčastejšie sa s ním stretneme vo forme mikroskopického povlaku na konektoroch, čipoch alebo kontaktoch.
Mikrovlnná rúra – nenápadný príklad
Bežná mikrovlnka naozaj obsahuje zlato – napríklad v riadiacich obvodoch alebo konektoroch. Ide však len o veľmi malé množstvo, v rozsahu niekoľkých miligramov. Nie je tam 22-karátový zlatý pliešok, ale technické zlato nanesené ako ultratenká vrstva, ktorá zabezpečuje dobrú vodivosť a dlhú životnosť spojov.
Staršie spotrebiče obsahovali viac kovov
Kým moderná elektronika sa vyrába s dôrazom na čo najnižšiu cenu, staršie spotrebiče (z 80. a 90. rokov) často obsahujú viac drahých kovov. Netýka sa to len zlata, ale aj striebra, medi či platiny. Aj preto je stará elektronika zaujímavá pre špecializované recyklačné firmy.
Aj iné spotrebiče skrývajú kovy
Zlato sa dá nájsť aj v kávovaroch, mixéroch, diaľkových ovládačoch, videoprehrávačoch alebo starých počítačoch a mobiloch. No opäť ide o minimálne množstvá. Bežný používateľ z toho nezíska žiadny „poklad“, ale vo veľkom priemyselnom meradle už recyklácia takýchto zariadení význam má.
Prečo sa neoplatí zlato získavať doma
Teoreticky je možné zlato z elektroniky extrahovať, no v praxi je to pre bežného človeka nebezpečné a nerentabilné. Vyžaduje to chemikálie ako kyselina dusičná alebo aqua regia, špeciálne vybavenie a znalosti. Získa sa pritom len zlomok gramu. Preto sa to oplatí iba vo veľkých recyklačných centrách, kde sa spracúvajú tony elektroodpadu.
Recyklácia je budúcnosť
Zatiaľ čo jednotlivcovi zlato zo spotrebičov finančne nepomôže, priemyselná recyklácia je čoraz dôležitejšia. Vďaka nej sa znižuje ťažba drahých kovov a šetria sa prírodné zdroje. Každý starý spotrebič má teda hodnotu – nie pre zlatokopov, ale pre recyklačný priemysel a životné prostredie.
Áno, vo vašej mikrovlnke či kávovare sa nachádza zlato – ale len vo forme mikroskopickej vrstvy, určenej na technické účely. Nie je to ukrytý poklad, z ktorého by ste zbohatli, ale cenný materiál, ktorý sa dá vo veľkom zrecyklovať. Nabudúce, keď budete vymieňať starý spotrebič za nový, myslite na to, že aj ten „bezcenný“ kus elektroniky má v sebe niečo, čo stojí za recykláciu.