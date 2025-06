Bez týchto dokladov radšej do Chorvátska nejazdite! Mnohí Slováci už mali na hraniciach problémy

Letná dovolenka pri Jadranskom mori je pre Slovákov už takmer tradíciou. Aby ste však nezažili nepríjemnosti hneď na začiatku svojej vysnívanej dovolenky, skontrolujte si ešte doma, či máte všetky potrebné doklady a náležitosti. Mnohí dovolenkári už na to zabudli a trpko to oľutovali priamo na hraniciach. Prinášame vám podrobný prehľad všetkého, čo potrebujete vedieť.

Občiansky preukaz stačí – ale pozor na platnosť!

Od januára 2023 patrí Chorvátsko do schengenského priestoru, čo znamená jednoduchšie cestovanie bez hraničných kontrol. Na vstup do krajiny už nepotrebujete cestovný pas, postačí vám občiansky preukaz. Avšak pozor – skontrolujte jeho platnosť dôkladne. Váš doklad musí byť platný minimálne do dňa vášho návratu domov. Mnohí dovolenkári tento detail podcenia a následne riešia komplikácie.

Deti potrebujú vlastné doklady

Nezabudnite, že deti mladšie ako 15 rokov už dávno nemôžu cestovať len na základe dokladov rodičov. Každé dieťa musí mať svoj vlastný doklad totožnosti – buď občiansky preukaz alebo cestovný pas. Dbajte aj na to, aby fotografia na doklade zodpovedala súčasnej podobe vášho dieťaťa. Môže sa totiž stať, že pri výrazných rozdieloch vás na hranici čakajú nepríjemné otázky či zdržania.

Cestujete s domácim miláčikom? Bez pasu ani krok

Chorvátsko patrí medzi krajiny, ktoré sú k domácim zvieratám veľmi tolerantné. Napriek tomu potrebujete pre svojho psa či mačku platný európsky pas zvieraťa. Ten vám vystaví veterinár, no zviera musí mať platné očkovanie proti besnote, ktoré nie je staršie ako 21 dní. Okrem toho musí byť váš štvornohý priateľ označený mikročipom alebo čitateľným tetovaním.

Nezabudnite na poistenie a lieky

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) platí aj v Chorvátsku, no jeho krytie je obmedzené len na základnú zdravotnú starostlivosť v štátnych zariadeniach. Preto je rozhodne rozumnejšie uzatvoriť si komplexné cestovné poistenie. V prípade, že cestujete so svojím zvieraťom, zistite, či ho vaše poistenie zahŕňa tiež, prípadne si dohodnite dodatočné krytie.

Ak pravidelne užívate lieky, určite si ich pribaľte dostatočné množstvo. Hoci je úroveň zdravotnej starostlivosti vo väčších chorvátskych letoviskách veľmi dobrá, v letnej sezóne môžu byť čakacie doby dlhšie. Zdravotnícke zariadenia nájdete pod označením „Dom zdravlja“, pričom lekári so zmluvou majú označenie „ugovorni“.

Auto a potrebné doklady – na čo nezabudnúť?

Ak plánujete cestu autom, rozhodne majte pri sebe platný vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla a zelenú kartu. Väčšina poisťovní síce automaticky zahŕňa Chorvátsko do svojho pokrytia, ale radšej sa o tom vopred uistite.

V Chorvátsku neexistujú diaľničné známky – platí sa klasické mýto podľa prejdenej vzdialenosti. Poplatky sa líšia podľa kategórie vozidla, priemerne však počítajte s približne 6 eurami na každých 100 kilometrov. Platiť môžete v hotovosti aj platobnou kartou.

Peniaze, platby a mobilné služby

Od začiatku roku 2023 už v Chorvátsku neplatíte kunami, ale výlučne eurami. Bežne sú dostupné platby kartou, avšak buďte opatrní pri výbere z bankomatov – niektoré môžu mať vysoké poplatky.

Čo sa týka mobilného telefonovania a dát, roamingové príplatky v Chorvátsku už neexistujú. Aj tak sa ale u svojho operátora uistite, že máte roaming aktivovaný. Dobrá správa: žiadny adaptér na elektrické zásuvky nepotrebujete, zásuvky a napätie sú rovnaké ako na Slovensku.

Otváracie hodiny obchodov a čo nesmiete prevážať cez hranice?

Väčšina obchodov má otváracie hodiny podobné ako na Slovensku – v pracovné dni do večera, cez sobotu o niečo kratšie. Pozor však na nedele: od júla 2023 platí v Chorvátsku zákaz nedeľného predaja s niekoľkými výnimkami. Ak narazíte na štátny sviatok, môžete očakávať, že bude zatvorené takmer všetko. Ak navyše sviatok pripadne na nedeľu, deň voľna sa presúva na pondelok.

Čo nesmiete prevážať:

Drogy, nelegálne zbrane, chránené druhy zvierat a rastlín.

Z krajín mimo EÚ mäso a mliečne produkty.

Mušle, koraly či fosílie nájdené na pláži – ich odnášanie je zakázané a pokuta môže dosiahnuť až 500 €.

Chorvátsko pre každého – od detí po seniorov

Chorvátsko je skvelá destinácia aj pre rodiny s malými deťmi. Nezabudnite však na ich doklady. Ak dieťa cestuje len s jedným rodičom alebo so starými rodičmi, nie je nutný súhlas druhého rodiča. Avšak v záujme hladkého priebehu odporúčame si tento súhlas predsa len zabezpečiť. Vyhnete sa tým potenciálnym otázkam a zbytočnému stresu.