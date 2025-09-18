Banán, ktorý sa nelúpe. Japonci vypestovali ovocie, čo zješ aj so šupkou

banány Foto: František Stacho

Väčšina z nás je zvyknutá na to, že banán treba pred konzumáciou ošúpať a šupku vyhodiť. V Japonsku však prišli s nápadom, ktorý mení zaužívaný pohľad na toto obľúbené ovocie. V prefektúre Okayama totiž vznikol banán Mongee – odroda, ktorú možno jesť aj so šupkou.

Ako sa rodí „neuveriteľný“ banán

Za týmto unikátnym ovocím stojí farma, ktorá pri pestovaní využíva špeciálny postup nazývaný Freeze Thaw Awakening – v preklade „prebudenie mrazom a rozmrazovaním“.

Proces spočíva v tom, že mladé rastliny banánov sa vystavia veľmi nízkym teplotám – až okolo mínus 60 °C. Následne sa nechajú pomaly rozmraziť a opäť zasadí. Tento postup má za následok, že rastlina začne rásť trochu inak než klasické banánovníky – výsledkom je plod s jemnejšou, tenšou šupkou, ktorú je možné jesť bez nepríjemného pocitu v ústach.

V čom sa Mongee líši od bežných banánov

Banán Mongee je raritou, ktorú len tak v obchode nenájdete. Pestuje sa vo veľmi malých množstvách a predáva sa prakticky výhradne v Japonsku.

  • Vzácnosť – podľa farmy sa na trh dostane len niekoľko kusov týždenne.
  • Cena – jeden banán stojí približne 648 jenov (asi 5 eur).
  • Šupka – je tenšia a jemnejšia, takže ju možno konzumovať spolu s dužinou.
  • Chuť – podľa ľudí, ktorí mali možnosť banán ochutnať, je sladší než bežné odrody a má intenzívnejšie tropické aróma.

Ako chutí šupka?

Šupka banánu Mongee nie je tvrdá a vláknitá ako u bežného banánu. Dá sa ľahko rozhryznúť a jej mierne horkastá chuť sa v kombinácii so sladkou dužinou stáva zaujímavým zážitkom. Ochutnávatelia prirovnávajú túto kombináciu k čokoláde s ovocím – jemná horkosť a sladkosť sa navzájom dopĺňajú.

Banán ako symbol inovácií

Aj keď banán Mongee nie je zatiaľ dostupný vo veľkom množstve a jeho cena ho robí luxusnou raritou, stáva sa symbolom toho, že aj tradičné potraviny môžu mať vďaka inovatívnym metódam pestovania úplne novú podobu.

Nie je to len kuriozita pre gurmánov – tento príklad ukazuje, že poľnohospodárstvo budúcnosti môže priniesť netradičné riešenia, ktoré menia nielen chuť, ale aj spôsob, akým vnímame každodenné potraviny.

Fakty sú overené:

  • Banán Mongee naozaj existuje a pestuje sa v Japonsku.
  • Je výsledkom špeciálnej techniky zmrazovania a rozmrazovania.
  • Má jemnejšiu šupku, ktorú možno jesť.
  • Predáva sa za vysokú cenu a vo veľmi malom množstve.
  • Ľudia, ktorí ho ochutnali, potvrdzujú sladšiu chuť a tenšiu šupku.

