Balkónová záhradka: S týmito šikovnými trikmi vypestujete bohatú úrodu aj na malom priestore!

Vždy ste túžili po vlastnej malej záhradke, ale máte len balkón s obmedzenou rozlohou? Nezúfajte! S trochou šikovnosti, fantázie a správnou stratégiou môžete na minimálnom priestore vytvoriť plnohodnotnú záhradku. Vertikálne pestovanie je skvelou metódou, ako dosiahnuť bohatú úrodu aj na pár metroch štvorcových balkónovej plochy.

Čo môže vyrásť na vašom balkóne? Možno si myslíte, že bez klasickej záhrady ste odsúdení maximálne na pestovanie bazalky či pažítky. Pravda je však oveľa príjemnejšia! Na balkóne vám bez problémov porastú aj jahody, šalát, rôzne druhy paprík či dokonca cherry paradajky, ktoré sú svojou nenáročnosťou priam ideálne. Okrem toho si môžete dopriať aj hrášok alebo fazuľku, ktoré vám nezaberú veľa miesta, ale poskytnú skvelú úrodu.

Chcete dôkaz? Vyskúšajte vertikálnu záhradu, ktorá využíva priestor smerom nahor, čím maximalizuje pestovateľskú plochu a šetrí miesto. Výsledok vás prekvapí!

Ak vás táto téma zaujala, ďalšie inšpirácie môžete nájsť aj v tomto videu na kanáli Flera TV:

https://www.youtube.com/watch?v=TcNAhCI-NCg

Základné pravidlá a tipy pred začiatkom pestovania

Ešte pred tým, ako sa do realizácie svojej vertikálnej záhradky pustíte, je potrebné zistiť si, aké možnosti máte k dispozícii. Ak žijete v prenajatom byte, overte si u majiteľa, či súhlasí s úpravami, ktoré si vyžadujú vŕtanie alebo iný zásah do fasády balkóna. Ak by s tým majiteľ nesúhlasil, neznamená to automatický koniec pestovateľského sna – práve naopak. Existujú aj neinvazívne riešenia, ktoré sú rovnako efektívne, ale šetrné k balkónu.

Paletová vertikálna záhradka ako praktické riešenie

Vynikajúcou možnosťou je použitie drevených paliet, ktoré sú ľahko dostupné. Zohnať ich môžete úplne zadarmo alebo za minimálnu cenu takmer v každom sklade či stavebninách. Palety stačí jemne očistiť, prípadne obrúsiť a natierať podľa vášho vkusu, čím môžete výrazne zvýšiť estetickú hodnotu vašej balkónovej záhradky.

Samotná inštalácia je veľmi jednoduchá. Paletu opriete o stenu tak, aby bola mierne naklonená. Dôležité je zabezpečiť ju proti posunutiu, aby bola stabilná a bezpečná. Na jednotlivé priečky palety potom zavesíte truhlíky alebo kvetináče s bylinkami, drobnou zeleninou alebo jahodami.

Kam umiestniť jednotlivé rastliny?

Pri pestovaní na malom priestore je zásadné, aby všetky rastliny dostali dostatok svetla. Preto vždy umiestňujte druhy náročné na svetlo (napríklad paradajky či papriky) vyššie a rastliny, ktorým stačí menej slnečného žiarenia, dole (napríklad niektoré druhy šalátov alebo byliniek). Veľkou výhodou vertikálnej paletovej záhradky je aj možnosť jednoduchého presunu rastlín podľa aktuálnych potrieb. Ak zistíte, že niektorej rastline sa nedarí, jednoducho ju presadíte alebo premiestnite.

Popínavé rastliny – funkčné a estetické

Veľmi pekne vyzerajú aj popínavé rastliny, ktoré navyše plnia dvojitú funkciu – okrem estetickej stránky vytvoria aj príjemný tieň a zabezpečia vám na balkóne viac súkromia. Ak nemáte záujem pestovať zeleninu, balkón môže byť krásne rozkvitnutý vďaka rôznym popínavým kvetom, ako je napríklad povojník alebo plamienok.

Ak môžete vrtanie použiť…

Ak máte dovolené vŕtať, máte vyhraté! S vertikálnym pestovaním bude práca ešte jednoduchšia a efektívnejšia. Na stenu jednoducho upevníte zvislé nosné dosky, na ktoré následne priskrutkujete horizontálne latky s dostatočnou nosnosťou. Na tieto latky zavesíte truhlíky s rastlinami. Vďaka pevnej konštrukcii môžete svoju záhradu stavať aj vyššie a výrazne tak rozšíriť pestovateľské možnosti a celkovú úrodu.

Nezabudnite na priestor nad hlavou!

Aj priestor nad hlavou môžete skvele využiť. Ak máte lodžiu alebo krytý balkón, stačí pripevniť kovovú tyč na strop, prípadne použiť praktickú rozpernú tyč, ktorú jednoducho upevníte bez vŕtania. Na takúto tyč potom zavesíte závesné nádoby s kvetmi alebo bylinkami. Táto metóda skvele využíva voľný priestor, ktorý inak často zostáva nevyužitý.

Zábradlie – obľúbená klasika

A na záver nezabúdajte na klasiku – balkónové zábradlie je ideálne na zavesenie truhlíkov a kvetináčov s bylinkami či kvetmi. Vaša vertikálna záhradka bude inšpiráciou aj pre vašich susedov. Čoskoro si všimnete, že balkóny vo vašom okolí budú rozkvitnuté a zelené, čo len dokazuje, aká efektívna a príjemná môže byť táto metóda záhradkárčenia.