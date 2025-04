Balkónová solárna elektráreň. Chytré riešenie, alebo skrytá pasca? Dajte si pozor na prietoky elektriny

Balkónová fotovoltika zvyčajne pozostáva z jedného alebo viacerých solárnych panelov s nižším výkonom, ktoré sa dajú pripevniť na zábradlie balkóna, stenu či iné vhodné miesto. Pomocou meniča (striedača) sa premena slnečnej energie na elektrickú zabezpečí tak, aby bolo možné vzniknutú elektrinu využívať v domácnosti.

V niektorých krajinách, napríklad v Nemecku, si spotrebitelia dokážu takéto sety kúpiť bežne v hobbymarketoch. Častokrát ide o cenovo dostupné riešenia, ktoré v prepočte stoja už okolo 400 eur. Za túto cenu je možné zaobstarať základnú zostavu – panel a menič.

Prečo je v niektorých krajinách inštalácia jednoduchšia?

V Nemecku (a ďalších štátoch) existuje legislatíva, ktorá už zohľadňuje aj malé mikrozdroje elektriny. Ak sú pripojené do siete, energetické spoločnosti dokážu cez moderné elektromery automaticky vyhodnotiť, koľko energie sa do siete dodáva, koľko domácnosť spotrebuje a odpočítať výrobu od spotreby v reálnom čase. Tým je administratíva okolo inštalácie balkónovej fotovoltiky pomerne jednoduchá.

V iných krajinách – napríklad v niektorých častiach strednej a východnej Európy – sa často meria spotreba elektriny „po fázach“. To znamená, že elektromer nezráta celkovú vyrobenú energiu s celkovou spotrebou, ale posudzuje každú fázu samostatne. Výsledkom môže byť nesprávne vyhodnotenie, že do siete sú neoprávnene posielané pretoky elektriny, a to aj vtedy, keď by v súhrne mohlo ísť o zanedbateľné množstvo.

Riziká neoprávnených pretokov

Pokuty a sankcie

Ak balkónový solárny zdroj dodáva energiu do siete bez oficiálneho ohlásenia a súhlasu distribútora, môže ísť o tzv. neoprávnené dodávanie elektriny. To sa dá v niektorých krajinách pokutovať pomerne vysokými čiastkami. Napríklad ak by v lokálnej legislatíve hrozila pokuta približne 70 eur za každý jeden kilowatt nelegálne dodanej elektriny, môže takýto sankčný postih ľahko narásť, ak by sa pri kontrole zistili neohlásené pretoky.

Problémy s distribútorom

Distribučné spoločnosti potrebujú mať prehľad o každom zdroji elektriny pripojenom do siete. Neoprávnený zdroj môže spôsobiť technické komplikácie (napr. prepätie, zmeny vo fázach či riziko pre bezpečnosť pracovníkov v sieti) a prevádzkovateľ siete je zodpovedný za zabezpečenie spoľahlivého a stabilného dodávania elektriny všetkým odberateľom.

Ako postupovať, aby bola prevádzka legálna?

1. Zistiť miestne legislatívne požiadavky

Pred kúpou a inštaláciou balkónových panelov si overte, aké predpisy platia v danej krajine, regióne či u daného distribútora. V mnohých štátoch EÚ je možné prevádzkovať fotovoltické mikrozdroje do určitého výkonu (napr. 10 kW) aj bez licencie na výrobu elektriny. Napriek tomu sa zvyčajne vyžaduje ohlásenie alebo žiadosť o pripojenie takéhoto zdroja distribučnej spoločnosti.

2. Povolenie od distribútora

Ak sa vo vašej krajine vyžaduje povolenie alebo registrácia zdroja, je dôležité tento krok nepodceniť. Až po schválení žiadosti možno balkónovú fotovoltiku pripojiť do siete. Distribútor môže zároveň požadovať výmenu klasického elektromera za tzv. „smart“ elektromer, ktorý detailne meria výrobu a spotrebu v reálnom čase.

3. Rozhodnutie o pretokoch alebo ich obmedzení

Prevádzka s pretokmi

Ak chcete prebytky elektriny dodávať späť do siete, zvážte možnosť uzavrieť zmluvu s obchodníkom, ktorý od vás bude energiu vykupovať. Vo viacerých krajinách existujú špeciálne tarify alebo programy, ktoré umožňujú aj domácnostiam predávať nadbytočnú solárnu energiu späť do distribučnej siete.

Prevádzka bez pretokov

Niektorí výrobcovia ponúkajú riešenia, ktoré technicky obmedzujú alebo priamo zabraňujú akýmkoľvek pretokom do siete. Ide napríklad o inštaláciu špeciálneho relé či systému riadenia výkonu, ktorý zníži výkon panelov, keď okamžitá spotreba domácnosti klesne pod určitú úroveň. Takto je zaistené, že všetka vyrobená elektrina sa spotrebuje v mieste inštalácie.

4. Súhlas spoločenstva vlastníkov alebo správcu objektu

V prípade, že žijete v bytovom dome, môže byť nutné požiadať o povolenie spoločenstvo vlastníkov (alebo bytové družstvo) na inštaláciu balkónových panelov. Balkón býva síce vo väčšine prípadov vo vlastníctve obyvateľa daného bytu, ale jeho vonkajšia časť často spadá do spoločných priestorov, prípadne môže meniť estetiku fasády. Preto sa vyžaduje súhlas, aby nedošlo k narušeniu vzhľadu budovy alebo k stretu s pravidlami stanovenými ostatnými majiteľmi bytov.

Oplatí sa balkónová fotovoltika?

Výhodnosť takéhoto riešenia závisí od niekoľkých faktorov:

Orientácia balkóna

Najviac slnečného žiarenia získate pri južnej orientácii, avšak aj západné či východné balkóny môžu priniesť určité úspory, hoci menšie. Výkon panelu a jeho cena

Základný panel s výkonom do 300 – 400 W dokáže počas slnečného dňa vyrobiť niekoľko stoviek wattov, čo môže postačiť napríklad na napájanie menších spotrebičov či čiastočné pokrytie chodu chladničky. Cena elektriny

V krajinách, kde je elektrina drahá, je šanca na rýchlejšiu návratnosť investície. Treba však počítať s tým, že balkónová fotovoltika výrazne nepokryje celú spotrebu bežnej domácnosti, ale môže priniesť aspoň čiastočné úspory. Lokálne dotácie či stimuly

V niektorých štátoch môžu existovať finančné príspevky na malé obnoviteľné zdroje energie (niekedy vrátane balkónových panelov). Overte si, či sa na vašu situáciu nevzťahuje možnosť získať dotáciu, aby ste znížili vlastné náklady.

Zhrnutie

Balkónová fotovoltika láka predovšetkým svojou jednoduchosťou a rýchlou inštaláciou. Napriek tomu, že v niektorých krajinách (ako Nemecko) sa dá jednoducho kúpiť, nainštalovať a pripojiť do siete, inde podlieha prísnejším pravidlám.

Overte miestnu legislatívu a postupujte vždy v súlade s požiadavkami distribútora.

Zvážte, či budete energiu dodávať do siete alebo sa pokúsite pretoky v plnej miere obmedziť.

Komunikujte so správcom budovy či spoločenstvom vlastníkov (v prípade bytových domov).

Počítajte s tým, že balkónová fotovoltika je skôr doplnkovým riešením a na úplné pokrytie spotreby domácnosti je jej výkon zväčša nedostatočný.

Ak chcete využiť obnoviteľné zdroje aj v mestských podmienkach, menší solárny panel na balkóne môže byť zaujímavým spôsobom, ako znížiť aspoň časť nákladov za elektrinu. Dôležité však je splniť všetky legislatívne a technické náležitosti, aby ste sa vyhli riziku pokút, sankcií alebo nepríjemných konfliktov so správcom distribučnej siete. Správne navrhnutá a ohlásená balkónová fotovoltika tak môže byť nielen krok k udržateľnosti, ale aj k úsporám.