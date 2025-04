Balené mäso ukrýva nebezpečné tajomstvo. Prečo si tak dlho zachováva lákavo ružovú farbu?

Balené mäso dokáže na prvý pohľad pôsobiť mimoriadne lákavo – jeho sýto ružová či dokonca krvavo červená farba priam volá po vložení do nákupného košíka. Málokto si však uvedomuje, že za takouto intenzívnou farebnosťou často stojí prídavná látka zvaná dusitan sodný (na obale označovaný ako E 250). Práve ona dokáže predĺžiť trvanlivosť mäsa, ovplyvniť jeho vôňu i chuť a najmä udržať atraktívnu farbu dlhšie, než by bolo bežné u čerstvých potravín.

Čo je dusitan sodný a prečo sa používa

Dusitan sodný (sodná soľ kyseliny dusitej) je v potravinárskom priemysle veľmi obľúbený. Okrem toho, že potravinám dodáva jemnú údenú chuť, zároveň pôsobí antibakteriálne – bráni v rozmnožovaní baktériám druhu Clostridium botulinum, ktoré môžu spôsobiť vážne otravy. Táto látka taktiež slúži ako stabilizátor farby, vďaka čomu majú mäsové výrobky ten typický ružovkastý až červený vzhľad. Výrobcovia mäsa a mäsových produktov často argumentujú, že dusitany je takmer nemožné úplne nahradiť inou látkou bez toho, aby sa negatívne ovplyvnila chuť alebo trvanlivosť potraviny.

Na obale výrobku dusitan sodný obvykle nájdete pod označením E 250. V zozname potravinových aditív sa zaraďuje medzi potenciálne škodlivejšie prídavné látky, pričom na stupnici škodlivosti od 1 do 5 mu patrí najvyššie číslo (5). Z toho vyplýva, že pri mnohých ľuďoch môže vyvolávať alergické reakcie a iné negatívne účinky na zdravie.

Neviditeľné riziká baleného mäsa

Väčšina spotrebiteľov tuší, že rôzne údeniny (slanina, párky, šunky, klobásy, špekáčiky či konzervované mäso) obsahujú dusitany kvôli svojej údenej chuti a predĺženej trvanlivosti. Menej je však známe, že táto látka sa pridáva aj do baleného mäsa, ktoré sa predáva v priehľadných obaloch v supermarketoch. Bez prítomnosti dusitanov by mäso pomerne rýchlo stratilo svoju prirodzenú ružovú farbu a dostalo by šedivý alebo nevýrazný odtieň. Ten by, prirodzene, množstvo ľudí odradil od kúpy. Zároveň to znamená, že lákavá farba nie je vždy zárukou naozajstnej čerstvosti, ale skôr výsledkom chemického „vylepšenia“, ktoré poteší zrak zákazníka.

Súvislosť s karcinómom žalúdka

Dusitany v mäsových výrobkoch môžu počas rôznych tepelných úprav (napríklad smaženie slaniny na vysokých teplotách) vytvárať nitrosloučeniny. Tieto látky sú silne karcinogénne a odborníci poukazujú na potenciálnu súvislosť medzi ich nadmernou konzumáciou a zvýšeným rizikom vzniku rakoviny žalúdka. Podobné chemické reakcie navyše môžu prebiehať aj priamo v našom tráviacom trakte. Aj z tohto dôvodu sa odporúča obmedziť údeniny a balené mäso s obsahom E 250 na čo najnižšiu možnú mieru.

Čo môžete urobiť pre svoje zdravie

Uprednostnite čerstvé mäso: Ak je to možné, nakupujte radšej mäso priamo u mäsiara alebo sa v supermarketoch pozerajte po nebalenej, čerstvo porcovanej alternatíve. Znížite tak pravdepodobnosť, že kupujete produkt, do ktorého boli pridávané stabilizátory farby.

Obmedzte údeniny: Salámy, šunky, párky, klobásy a podobné výrobky patria medzi najvýraznejšie zdroje dusitanov. Doprajte si ich len príležitostne a vždy zvážte, či existuje vhodnejšia alternatíva, napríklad chudé biele mäso či ryby bez umelých prísad.

Dopĺňajte vitamín C a antioxidanty: Pokiaľ sa údeninám alebo balenému mäsu nedokážete úplne vyhnúť, minimalizujte ich negatívne účinky dostatkom čerstvej zeleniny a ovocia. Vitamín C a ďalšie antioxidanty pomáhajú eliminovať nežiaduce reakcie dusitanov v organizme.

Blýska sa na lepšie časy?

Vzhľadom na rastúci dopyt po výrobkoch bez škodlivých konzervačných látok začínajú niektorí producenti potravín nahrádzať dusitany rastlinnými extraktmi, ktoré dokážu podobne stabilizovať farbu. Populárnou alternatívou je napríklad šťava z červenej repy, ktorá tiež poskytuje výrazný odtieň, ale nemá až také negatívne dopady na ľudský organizmus. Takéto výrobky sú často označené ako „bez E 250“ alebo „bez dusitanov“ a poskytujú spotrebiteľovi možnosť voľby zdravšej alternatívy.

Ak máte možnosť, čítajte obaly, sledujte zloženie a skúste svoju spotrebu upraviť tak, aby ste sa vyhli nadmernému príjmu dusitanov. V dlhodobom horizonte sa vám vaše zdravie poďakuje – a váš jedálniček bude zároveň rozmanitejší a prirodzenejší.