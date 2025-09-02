Babie leto je stvorené na glamping. Víkend v jurte, maringotke či na posede

Leto pomaly končí, no pred nami je ešte veľa príjemných dní, ktoré sa dajú stráviť vonku. Stanovačka už v tomto období nie je pre každého – noci bývajú chladné a vlhké. Ak nechcete spať na tvrdej karimatke v mokrom stane, nechajte ho doma a objavte čaro glampingu. Štýlové jurty, romantické maringotky či posedy roztrúsené po Slovensku aj Česku sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú spojenie komfortu a prírody.
Glamping – luxus v lone prírody
Tradičné kempovanie má svoje čaro, no často prináša aj nepohodlie. Práve preto sa v posledných rokoch glamping stal obrovským trendom. Predstavuje kompromis medzi zážitkom z prírody a pohodlím hotela. Deň môžete stráviť turistikou, cyklovýletom či zbieraním byliniek a večer sa vrátite do útulného ubytovania s pohodlnou posteľou. Ráno vás prebudí spev vtákov namiesto ruchu mesta – a presne to hostia vyhľadávajú.
Jurty – priestranné a štýlové bývanie
Jurta je tradičný kruhový stan s drevenou konštrukciou a pláteným obalom. Na glampingových lokalitách má zvyčajne 20 až 30 m², takže poskytuje dostatok priestoru aj pre rodinu. Vnútri býva dvojlôžková posteľ a často aj prístelka pre deti. Jurty sú vybavené rôzne – od jednoduchého zariadenia až po luxusné prvky ako piecka na drevo, chladnička či mikrovlnka. Vďaka nim si užijete pohodlie, no zároveň ostanete v kontakte s prírodou.
Maringotky – útulné a s dušou
Maringotky už dávno neslúžia iba kočovníkom. Dnes sú často zrekonštruované v duchu glampingu a ponúkajú romantické bývanie s rozlohou okolo 15 až 20 m². Vo vnútri nájdete malú kuchynku, niekedy aj sprchu a toaletu, inokedy sú tieto priestory situované v blízkosti. Maringotky sa nachádzajú na malebných miestach. Sú minimalistické, útulné a majú svoju atmosféru. Hoci sú malé, poskytujú všetko potrebné pre pohodlný pobyt – od kúrenia až po základné vybavenie na varenie.
Posedy – romantika vysoko nad zemou
Posedy vznikli pôvodne pre poľovníkov, no dnes sa menia na malé obytné jednotky. Niektoré sú postavené priamo na stromoch, iné stoja len niekoľko metrov nad zemou. Majú 8 až 12 m² a vybavenie závisí od konkrétneho objektu – niektoré ponúkajú iba rýchlovarnú kanvicu a chladničku, iné dokonca pracovný stolík, gramofón či veľké panoramatické okná s lavicami na sedenie. Posedy sú ideálne pre tých, ktorí hľadajú digitálny detox a chcú si oddýchnuť od každodenného zhonu.
Čaro glampingu: viac než len pohodlie
Glamping nie je iba o netradičnom ubytovaní. Každý objekt má svoj príbeh, atmosféru a majitelia často kladú dôraz na to, aby hostia odchádzali s nezabudnuteľným zážitkom.
- Pokoj a ticho – mnohé glampingové miesta vás vedome vedú k tomu, aby ste vypli mobil, internet či televízor. Ticho a šum lesa sa stanú vaším hlavným spoločníkom.
- Ekologický prístup – niektorí prevádzkovatelia stavajú na udržateľnosti. Využívajú solárnu energiu, prírodné materiály a snažia sa minimalizovať zásahy do krajiny. Hostia tak môžu zažiť príjemný pocit, že oddychujú v súlade s prírodou.
- Autenticita a originalita – každé miesto je iné. Niektoré sú luxusné a vybavené ako hotel, iné minimalistické, no všetky majú jedinečnú atmosféru.
- Komfort bez kompromisov – pohodlné postele, kúpeľňa či kuchynka vám umožnia užiť si víkend v prírode bez toho, aby ste sa museli vzdať základného komfortu.
Babie leto je ako stvorené na predĺžené víkendy mimo mesta. Môžete si dopriať romantiku vo dvojici, zažiť rodinné dobrodružstvo s deťmi alebo stráviť pár dní len sami so sebou. Glamping ponúka všetky možnosti – od luxusu po jednoduchý minimalizmus. Stačí si vybrať, čo vám je bližšie.