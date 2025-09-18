Babičkin jablkový zázrak. Koláč, ktorý chutí lepšie než moderné dezerty a zvládne ho každý

Stačí jednoduché cesto, vrstva šťavnatých jabĺk a nadýchaný bielkový sneh. Tento tradičný múčnik, ktorý poznáme pod názvom grófkin koláč, patrí medzi recepty, ktoré sa dedili z generácie na generáciu a dodnes nestratili svoje čaro.
Vôňa jesene a spomienky na detstvo
Jeseň je obdobím, keď sa špajze zapĺňajú práve zozbieranými jablkami. A práve vtedy prichádza na rad otázka – ako ich využiť tak, aby nič nevyšlo nazmar a rodina si pochutila? Jednou z najobľúbenejších odpovedí sú práve tieto rezy.
Koláč, v ktorom sa spája jemné krehké cesto, sladkokyslá chuť jabĺk a vôňa škorice, doplnené o ľahučkú snehovú vrstvu, má nielen lahodnú chuť, ale aj nostalgickú atmosféru. Pri jeho vôni si mnohí vybavia babičkinu kuchyňu a chvíle, keď sa rodina stretla pri spoločnom stole.
Pozrite si postup aj vo videu
Ak si chcete pripraviť tento koláč krok za krokom, môžete sa inšpirovať aj týmto videoreceptom:
Noblesa z obyčajných surovín
Hoci názov „grófkin koláč“ môže zvádzať k predstave, že ide o zákusok pôvodom zo šľachtických kuchýň, skutočnosť je iná. Recept je ľudového pôvodu a v kuchárskych knihách sa objavuje už od 19. storočia.
Vtedajšie gazdinky často piekli z jabĺk a orechov – surovín, ktoré boli dostupné takmer v každej záhrade a dali sa dlho skladovať. Názov tak pôsobí poeticky a dodáva múčniku punc elegancie, aj keď samotná príprava stojí na tých najobyčajnejších ingredienciách.
Ako sa pripravuje
Základom je krehké cesto. Vypracuje sa z múky, masla, cukru, žĺtkov a kypriaceho prášku do pečiva. Potom sa rozdelí na dve časti – jedna tvorí spodok, druhá sa použije na posypanie povrchu. Spodný diel sa rozvaľká a položí na plech vystlaný papierom na pečenie.
Naň príde vrstva nastrúhaných jabĺk ochutených cukrom, škoricou a v niektorých receptoch aj nasekanými orechmi. Nasleduje nadýchaný sneh z bielkov, do ktorého sa postupne pridáva cukor. Ten sa natiera priamo na jablkovú zmes. Nakoniec sa na vrch nastrúha druhá časť cesta a takto pripravený koláč ide do rúry.
Pečie sa pri 170 °C približne 40 minút, kým povrch nezíska zlatistú farbu. Po vychladnutí sa krája na rezy – a už ostáva len vychutnať si ho k šálke čaju alebo kávy.
Regionálne variácie
Tento starosvetský múčnik dokazuje, že aj z jednoduchých surovín možno vykúzliť dezert, ktorý obstojí aj vedľa moderných zákuskov. V niektorých oblastiach Slovenska a Čiech sa do jabĺk pridávajú aj hrozienka či kúsky sušených sliviek. Inde zas gazdinky nahrádzajú snehovú vrstvu tvarohovou náplňou, čo koláču dodá hutnejšiu a krémovú štruktúru.
Každá rodina si recept prispôsobuje podľa toho, čo má po ruke. Práve v tom spočíva jeho čaro – základ zostáva rovnaký, no výsledok sa môže jemne líšiť. Aj preto sú grófkiné rezy stále medzi najčastejšie pečenými jesennými koláčmi.
Storočná tradícia
Recept na tento koláč sa objavuje v kuchárskych knihách už vyše sto rokov. Kedysi sa piekol bez kypriaceho prášku a cesto bolo o čosi hutnejšie, no jeho podstata sa nezmenila. Dnešná verzia je jemnejšia, nadýchanejšia a o niečo sladšia, no stále si zachováva pôvodný charakter.
Hoci pôsobí sviatočne a elegantne, nikdy nebol luxusným dezertom pre vyvolených. Je to koláč dostupný pre každého – lacný, rýchly a z ingrediencií, ktoré má doma takmer každá domácnosť.
Čo budete potrebovať
Na cesto:
- 400 g hladkej múky
- 250 g Hery alebo masla
- 4 žĺtky
- 150 g práškového cukru
- ¾ balíčka kypriaceho prášku do pečiva
Na náplň:
- 4 väčšie jablká
- 1 vanilkový cukor
- 1–2 lyžice kryštálového cukru (podľa kyslosti jabĺk)
- škorica podľa chuti
Na sneh:
- 4 bielky
- štipka soli
- 1 lyžička cukru
Malé tipy na záver
- Ak máte radi kontrast chutí, pridajte do jabĺk hrsť hrozienok namočených v rume.
- Orechy nie sú povinné, ale nádherne zvýraznia jesenný charakter koláča.
- Koláč sa skvelo hodí aj na druhý deň – chute sa prepoja a je ešte šťavnatejší.
Tento recept je dôkazom, že aj obyčajné suroviny môžu vytvoriť výnimočný dezert, ktorý má svoje miesto na stoloch už viac ako sto rokov. Grófkin koláč je kúsok histórie, vône detstva a babičkinej kuchyne, ktorý nikdy neomrzí.