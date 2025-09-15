Autá, mobily, kamery aj solárne panely. Čínske oči a uši sú všade. Kybernetický úrad vydal vážne varovanie

Moderné technológie, ktoré denne používame – od smartfónov cez inteligentné kamery až po solárne panely či elektromobily – môžu predstavovať skryté bezpečnostné riziko. Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) vydal 3. septembra 2025 oficiálne varovanie, v ktorom upozorňuje na vysokú pravdepodobnosť, že niektoré zariadenia spojené s čínskymi dodávateľmi môžu prenášať alebo spracovávať dáta tak, že k nim môže mať prístup čínska vláda.
Čo hovorí NÚKIB
Podľa úradu je hrozba označená ako vysoká. To znamená, že riziko sa nepovažuje za hypotetické, ale za reálne a možné v dohľadnom čase. NÚKIB upozorňuje, že:
- čínske právne predpisy, ako napríklad Zákon o štátnej bezpečnosti z roku 2015 a Zákon o spravodajskej činnosti z roku 2017, umožňujú tamojším úradom vyžadovať od firiem sprístupnenie dát,
- tieto procesy neprebiehajú v rámci štandardnej nezávislej súdnej kontroly, ako je zvykom v Európskej únii,
- zariadenia a služby prepojené s čínskymi firmami preto môžu byť z bezpečnostného hľadiska problematické, ak sa používajú v citlivých oblastiach.
Rizikové sektory a zariadenia
Varovanie sa netýka len štátnych inštitúcií, ale aj súkromných spoločností a jednotlivcov. NÚKIB spomína predovšetkým technológie, ktoré sa čoraz častejšie využívajú v kritickej infraštruktúre:
- IP kamery a monitorovacie systémy
- fotovoltaické invertory a smartmetre v energetike
- mobilné telefóny a inteligentné zariadenia od výrobcov pôsobiacich v Číne
- cloudové služby spravované čínskymi poskytovateľmi
- zdravotnícke zariadenia, ktoré zhromažďujú a prenášajú údaje pacientov
NÚKIB zdôrazňuje, že riziko spočíva v spôsobe nakladania s dátami a v možnosti vzdialenej správy zariadení, nie v samotnom fakte, že ide o technológiu vyrobenú v Číne.
Prečo je to problém aj pre Európu
Nejde len o český alebo slovenský problém. Európsky parlament vo svojom uznesení z januára 2024 upozornil, že rastúca prítomnosť čínskych dodávateľov v európskych 5G sieťach a iných infraštruktúrach je v rozpore s princípmi ochrany súkromia podľa GDPR.
Aj Bezpečnostná informačná služba (BIS) vo svojej správe za rok 2024 konštatuje, že Čína dlhodobo usiluje o technologickú dominanciu a zároveň využíva kybernetické prostriedky na získavanie citlivých informácií. BIS upozornila aj na konkrétne prípady kybernetických útokov, pri ktorých boli cieľom české štátne inštitúcie.
Podobné incidenty zaznamenali aj ďalšie európske krajiny, napríklad Belgicko či Veľká Británia, a tiež Spojené štáty.
Odporúčania pre firmy aj bežných používateľov
Úrad v prvom rade apeluje na správcov kritickej infraštruktúry – elektrární, nemocníc, dopravných systémov – aby vykonali dôkladnú analýzu rizík a zvážili, či je vhodné používať zariadenia od čínskych dodávateľov.
Pre domácnosti a bežných občanov ide skôr o odporúčanie, nie povinnosť. NÚKIB radí:
- premyslieť si, od akého výrobcu kupujete zariadenia,
- zvážiť oddelenie rizikových technológií (napríklad kamier či solárnych systémov) do vlastnej, dobre zabezpečenej siete,
- minimalizovať zbytočné zdieľanie citlivých údajov s aplikáciami alebo službami, ktorých pôvod nie je jasný,
- uprednostniť transparentných výrobcov, ktorí jasne deklarujú, kde a ako spracovávajú dáta.
Záver
NÚKIB varuje, že prenos dát do Číny a závislosť na technológiách, ktoré môžu byť pod vplyvom tamojšej vlády, predstavujú reálne riziko pre bezpečnosť štátu, firiem aj jednotlivcov.
Aj keď nejde o to, že každé zariadenie automaticky odosiela informácie do Pekingu, hrozba spočíva v legislatíve a v možnostiach, ktoré čínske úrady majú voči domácim firmám.
Pre firmy i občanov platí jednoduchá zásada: dobre si premyslite, aké technológie používate a komu zverujete svoje údaje.