Archeológovia odkryli hrobku mayského vládcu. Ohromili ich poklady, ktoré si zobral na poslednú cestu

V srdci belizskej džungle sa pod vrstvami zeme skrýval príbeh starý viac než 1700 rokov. Po desaťročiach výskumov narazili archeológovia v starobylom meste Caracol na pohrebnú komoru, ktorá by podľa prvých zistení mohla patriť zakladateľovi miestnej kráľovskej dynastie.
Mayská civilizácia – viac než len pyramídy a kalendár
Keď sa povie Maya, mnohým sa vynoria obrazy monumentálnych pyramíd trčiacich z pralesa a záhadný kalendár, ktorému sa pripisovalo proroctvo o konci sveta. Skutočná podstata tejto civilizácie však siaha oveľa hlbšie. Mayovia boli ľudia, ktorí si napriek drsným prírodným podmienkam dokázali vybudovať mestá, vytvorili premyslený spoločenský systém a ich kultúra formovala celé oblasti Strednej Ameriky.
Výborne sa vyznali v astronómii, dokázali presne počítať a zároveň zostávali pevne spojení s prírodou i so svojimi bohmi. Aj preto ich dedičstvo fascinuje vedcov dodnes.
Manželia, ktorí zasvätili život Mayom
Medzi tých, ktorí sa mayskej civilizácii venujú dlhé roky, patria aj manželia Arlen a Diane Chaseovci. Caracol skúmajú už štyri desaťročia a ich cieľom je odhaliť, ako vyzeral každodenný život aj politická moc tejto civilizácie.
Práve oni nedávno natrafili na hrobku, ktorá sa vymyká všetkému, čo dosiaľ objavili. Steny jej komory boli totiž celé pokryté rumelkou – červeným minerálom, ktorý Mayovia využívali pri zdobení chrámov, palácov aj hrobov významných osobností.
V komore ležali pozostatky muža a okolo neho starostlivo uložené predmety, ktoré prezrádzali jeho vysoké postavenie.
Hrobka pri „Nebeskom paláci“
Samotná hrobka sa nachádza hneď vedľa Caany – najvyššej stavby v Caracole, ktorú Mayovia nazývali „Nebeský palác“. Tento monument sa týči 43 metrov nad džungľou a už len jeho blízkosť k pohrebisku naznačuje, že zosnulý muž patril k absolútnej elite.
Komora meria približne štyri metre na dĺžku a dva metre na výšku. Takýto priestor si mohol dovoliť len človek s výnimočným postavením.
Zakladateľ dynastie?
Podľa predbežných úvah by mohlo ísť o hrobku vládcu známeho z nápisov ako Te’K’ab Čaak. Tento muž mal podľa historických záznamov vládnuť okolo roku 331 n. l. a založiť dynastiu, ktorá formovala mesto viac než 460 rokov.
Ak sa podarí potvrdiť, že ide skutočne o jeho pozostatky, pôjde o najstarší známy kráľovský hrob v tejto oblasti. Odborníci zatiaľ čakajú na výsledky testov, ktoré majú určiť pravdivosť tejto hypotézy.
Poklady, ktoré ho sprevádzali na druhý svet
Najväčšiu pozornosť púta jadeitová maska. Tento zelený minerál mal pre Mayov väčšiu hodnotu než zlato, pretože mu pripisovali ochrannú a posvätnú silu. Spolu s maskou našli vedci aj ušné ozdoby z jadeitu, šperky z mušlí a maľované koráliky.
Medzi nálezmi sa objavili aj keramické misky s vyobrazeniami vládcov s kopijami či so zvieracími motívmi. Zvláštnosťou bola nádoba uložená hore dnom, v ktorej sa nachádzali zvyšky ľudskej lebky.
Stopy kremácie – prekvapivé zistenie
Zaujímavé je, že okrem pohrebných predmetov a kostí sa v komore našli aj stopy po kremácii. To je prekvapivé, pretože Mayovia spravidla svojich mŕtvych pochovávali. Kremácia bola typická skôr pre Teotihuacán – starobylé mesto pri dnešnom Mexico City.
Ak by sa preukázalo, že tento rituál bol v Caracole skutočne vykonaný, znamenalo by to, že kontakt medzi Teotihuacánom a Maymi nastal oveľa skôr, než sa doteraz predpokladalo. To by bol významný dôkaz o prepojení starovekých civilizácií.
Prečo Mayovia stále fascinujú
Samotný objav bol taký prelomový, že Chaseovci nevydržali čakať na tradičné vedecké publikovanie. Správu o hrobke oznámili prakticky okamžite po jej odhalení.
Pre milovníkov histórie ide o fascinujúce rozšírenie poznania – nielen o mayských pohrebných rituáloch, ale aj o tom, ako sa ich civilizácia prepájala s ďalekými kultúrami.
A pre dnešného čitateľa je to pripomienka, že pod zemou a koreňmi stromov stále driemu tisíce nevyrozprávaných príbehov, ktoré čakajú na svojich objaviteľov.