Ani do chladničky, ani do košíka. Kde skladovať paradajky, aby vydržali čo najdlhšie a nestratili chuť?

S koncom leta prichádza aj posledná veľká úroda paradajok. Mnohí záhradkári či milovníci čerstvej zeleniny potom stoja pred otázkou: čo s nimi, keď sa ich doma nazbiera plná misa? Aby sa dali využiť čo najdlhšie a zároveň si uchovali svoju charakteristickú chuť aj arómu, je dobré poznať správne postupy skladovania.
Ľudia majú často dve „osvedčené“ teórie – buď paradajky odložiť do chladničky, alebo ich nechať voľne v košíku na linke. Pravda je však niekde úplne inde. Obe riešenia majú totiž svoje úskalia, a ak ich nepoznáme, ľahko môžeme prísť o cennú úrodu.
Chladnička paradajkám škodí
Možno sa zdá, že chladnička je najistejšie miesto, kde zelenina vydrží dlhšie. Pri paradajkách je to však veľký omyl. Odborníci upozorňujú, že chlad ničí dôležité enzýmy zodpovedné za tvorbu cukrov a aromatických látok. A práve tie robia paradajku paradajkou – šťavnatou, sladkastou, mierne kyslou a voňavou.
Pri nízkych teplotách sa tento proces úplne zastaví a plod začne strácať svoju prirodzenú chuť. Po pár dňoch v chladničke tak už nevyberáme voňavú zeleninu, ale nevýrazné guľôčky bez iskry.
Navyše, chlad spôsobuje rozpad bunkových stien. Dužina sa stáva múčnatou a neskôr až kašovitou. Hoci sa paradajky v chlade môžu naoko uchovať dlhšie, vo výsledku už nejde o plod, aký by sme chceli jesť.
Košík na linke – lepšie, ale len krátkodobo
Uchovávanie paradajok pri izbovej teplote je určite vhodnejšie. Plody si tak zachovajú vôňu, šťavnatosť aj pevnú konzistenciu. Nevýhodou je však kratšia trvanlivosť. Paradajky začnú prirodzene rýchlejšie prezrievať a postupne mäknú.
Pomôcť si môžeme jednoduchým trikom – ukladať ich stopkou nadol. Takto sa spomalí odparovanie vody a zníži sa riziko vzniku plesní alebo hniloby. Ak sa však nazbiera väčšie množstvo, problémom môže byť stláčanie plodov v miske alebo košíku, čo urýchľuje kazenie.
Ideálne miesto na skladovanie
Najlepšie výsledky dosiahneme, ak máme doma komoru alebo špajzu bez okien. Takáto miestnosť je prirodzene chladnejšia ako kuchyňa, ale nie tak studená ako chladnička. Paradajky tu vydržia dlhšie, no zároveň si zachovajú svoju chuť aj vôňu.
Pri skladovaní je dôležité, aby priestor nebol príliš vlhký – to by podporovalo plesne, ani príliš suchý – čo by spôsobovalo scvrkávanie plodov. Vhodné je tiež zabezpečiť cirkuláciu vzduchu, preto paradajky neukladajte do vysokej vrstvy na seba.
Slnečnému žiareniu sa treba vyhnúť. Priame slnko totiž podporuje ďalšie dozrievanie, ktoré už v tomto štádiu väčšinou nechceme.
Tip na dozrievanie zelených paradajok
Ak ste museli zo záhrady pozbierať ešte nezrelé, nazelenalé plody, nemusíte ich hneď vyhodiť. Existuje jednoduchý trik, ktorý využívali už naše staré mamy. Do papierového vrecka k paradajkám vložte banán. Ten totiž uvoľňuje etylén – plyn, ktorý urýchľuje proces dozrievania.
Už po niekoľkých dňoch si všimnete, ako zelená farba postupne mizne a plody získavajú krásny červený odtieň. Takto si môžete zabezpečiť postupné dozrievanie úrody aj mimo kríkov.
Paradajky do chladničky rozhodne nepatria – strácajú tam chuť, vôňu aj štruktúru. Na linke v košíku vydržia len krátko, preto je ideálne miesto tmavá, mierne chladná a dobre vetraná špajza. A ak máte doma aj zelené plody, s banánom v papierovom vrecku sa spoľahlivo premenia na červené poklady.