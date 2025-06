Anglické pobrežie, kde kráčali mamuty aj pravekí ľudia. Objavte destináciu, ktorá vás nadchne históriou aj prírodou

Keď Slováci premýšľajú o výlete do Británie, ich prvé predstavy smerujú zvyčajne do Londýna, k tajomnému Stonehenge alebo za študentským životom v Cambridge. No Spojené kráľovstvo skrýva množstvo ďalších, rovnako fascinujúcich a pritom menej známych destinácií. Jednou z nich je pobrežie Norfolku, oblasť známa ako Deep History Coast, ktorú prestížny cestovateľský sprievodca Lonely Planet aj renomovaná spoločnosť Condé Nast pravidelne zaraďujú medzi najzaujímavejšie turistické lokality na svete. Čo robí toto pobrežie také výnimočné?