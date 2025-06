All inclusive. Pohodlie, za ktoré platíte viac, ako si myslíte

Dovolenka v štýle all inclusive je už roky hitom, ktorý neprestáva lákať množstvo Slovákov. Je totiž skutočne lákavé mať všetko zahrnuté v cene pobytu, od jedla cez nápoje až po rôzne animačné a športové aktivity. Všetko pohodlne, bez dodatočných platieb, bez stresu. Stačí raz zaplatiť a užívať si dovolenkovú idylku. Ale zamysleli ste sa niekedy, ako môžu hotely na niečom takom vôbec zarobiť, keď sa cena pobytu zdá na prvý pohľad až neuveriteľne nízka?

Odpoveď je prekvapivo jednoduchá – zarábajú na vašich ilúziách. Pre drvivú väčšinu hostí totiž tieto pobyty nie sú zďaleka také výhodné, ako sa zdajú. Skutočne profitujú len dve skupiny návštevníkov: rodiny s malými deťmi a dovolenkári, ktorí počas celého pobytu konzumujú nadpriemerné množstvo alkoholu. Pre všetkých ostatných ide viac o pohodlnosť než o skutočnú úsporu.

História: od Európy až po exotiku

Prvé zmienky o pobytoch „všetko v cene“ sa objavili už pred viac ako sto rokmi v európskych hoteloch, ktoré začali lákať turistov práve touto jednoduchou a zrozumiteľnou ponukou. Zlom nastal v 50. rokoch minulého storočia na Kostarike, kde spoločnosť Club Med začala ponúkať skutočne komplexné pobyty. Tieto pobyty obsahovali okrem ubytovania a jedla aj bohatý balíček voľnočasových aktivít. Hostia sa prvýkrát mohli úplne zbaviť akýchkoľvek finančných a organizačných starostí, a tento model si veľmi rýchlo získal popularitu po celom svete.

Čo dnes skutočne zahŕňa all inclusive?

Typický balíček all inclusive dnes ponúka skutočne pestrú paletu služieb. Nájdete v ňom tri hlavné jedlá denne, množstvo drobných snackov, neobmedzené množstvo miestnych alkoholických aj nealkoholických nápojov, využívanie hotelových športovísk, animačné programy pre deti, zábavné večerné vystúpenia a, samozrejme, slnečníky a lehátka pri bazéne a niekedy aj na pláži. Existujú však rôzne varianty. Lacnejšie ponuky môžu byť veľmi limitované, tie drahšie naopak obsahujú aj prémiové nápoje či luxusnejšie služby.

Kto na tom naozaj zarobí?

„Tri kapučína pri raňajkách, prosecco o desiatej ráno, deti, ktoré si každých päť minút pýtajú nanuk, hranolky či Fantu. Presne takto vyzerajú typickí dovolenkári, ktorí na all inclusive skutočne ušetria,“ vysvetľuje expert na hotelový biznis a gastronómiu.

Ale položte si ruku na srdce – koľkí z vás skutočne zvládnu denne tri či štyri kávy, začínajú s alkoholom už pred obedom a pokračujú celý deň až do večera? Väčšina z nás sa uspokojí s bežnou mierou konzumácie. Navyše, aj keď deti jedia častejšie, neznamená to, že by konzumovali nadmerné množstvo potravín. A práve na tieto „priemerné“ stravovacie návyky hotelieri cielia, aby dosiahli zisk.

Nenápadné triky hotelov, ktoré šetria náklady

Základným kľúčom k úspechu hotelových rezortov je, že presne poznajú, koľko ich priemerný hosť stojí, a zároveň dokonale ovládajú psychológiu svojich klientov. Podobne ako pri reštauráciách typu „zjedz, koľko zvládneš“, aj hotely nakupujú potraviny hromadne a veľmi lacno.

Všimli ste si niekedy, že ponuka bufetu síce vyzerá nesmierne bohato, no pozostáva predovšetkým z lacných surovín? Cestovinové šaláty, hranolky, pečené kuracie stehná alebo lacný melón a zmrzlina, to všetko sú potraviny s minimálnymi nákladmi. Servírujú sa však na pekných podnosoch a vizuálne pôsobia exkluzívne.

Ako príklad odborník uvádza obyčajný syr: „Nakúpi sa veľká tehla lacného syra, ktorá sa rozkrája na rôzne tvary – tenké plátky, kocky, trojuholníky. Tie sa umiestnia na krásny strieborný podnos a hostia majú pocit, že majú nekonečný výber. V skutočnosti však stále jedia ten istý lacný syr, len inak nakrájaný.“

Nápoje: oblasť, kde sa šetrí najviac

Nápoje patria medzi položky, na ktorých hotely výrazne šetria. Zvyčajne dostanete len miestne, rozlievané nealkoholické nápoje a alkohol býva často tej najnižšej kvality. Víno sa podáva rozlievané, kokteily sú limitované a tvrdý alkohol býva lacnou, domáckou alternatívou známych značiek.

Ďalším častým trikom hotelov sú menšie taniere a poháre. Hostia tak prirodzene menej konzumujú, pretože nie sú ochotní stále chodiť po ďalšie porcie či nápoje.

Je all inclusive skutočne výhodný?

V konečnom dôsledku all inclusive dovolenka nemusí byť tak výhodná, ako sa na prvý pohľad zdá. Áno, pohodlie, ktoré ponúka, je neoceniteľné, najmä ak je hotel vzdialený od civilizácie, prípadne ak nechcete počas dovolenky nič riešiť. Ak však plánujete spoznávať okolie, ochutnávať miestnu kuchyňu v autentických reštauráciách alebo nemáte v pláne vypiť litre alkoholu denne, pravdepodobne za tento komfort zaplatíte viac, než si myslíte.