Alergény zneškodní aj počas pol hodiny nový nástroj. Účinný je predovšetkým v domácnosti

Vedci z Coloradskej univerzity v Boulderu prišli s poznatkom, ktorý môže mať do budúcna veľký význam pre alergikov. V laboratórnych podmienkach testovali ultrafialové svetlo s vlnovou dĺžkou 222 nanometrov, známe aj ako far-UVC, a sledovali jeho účinnosť pri znižovaní množstva alergénov šíriacich sa vzduchom.
Alergie – rozšírený zdravotný problém
Alergie patria medzi najčastejšie zdravotné ťažkosti, ktoré ľuďom spôsobujú nepríjemné príznaky, ako je kýchanie, kašeľ, svrbenie očí či dýchacie ťažkosti. Bežné spôsoby zmiernenia spočívajú v liekoch, úprave domácnosti alebo obmedzení kontaktu s alergénmi. Úplné odstránenie zdrojov však býva komplikované.
Ako prebiehal experiment?
Vedci vytvorili uzavretú testovaciu komoru, ktorú zaplnili vzdušnými alergénmi – pochádzajúcimi z roztočov, zvieracích chlpov, plesní aj peľu. Do priestoru nainštalovali štyri lampy s far-UVC žiarením, ktoré svietili smerom zo stropu aj z podlahy.
Následne odoberali vzorky vzduchu každých desať minút a porovnávali ich so vzorkami, ktoré neboli ošetrené UV svetlom. Po 30 minútach pôsobenia žiarenia sa množstvo rozpoznateľných alergénov znížilo približne o 20 až 25 percent.
Význam a limity výsledkov
Tieto výsledky dokazujú, že UV222 svetlo môže zmeniť štruktúru alergénov vo vzduchu tak, že ich imunitný systém už nedokáže vnímať v plnej miere ako spúšťače alergickej reakcie. Výskum však prebehol v kontrolovanom prostredí, ktoré nie je úplne porovnateľné s reálnou domácnosťou či školou.
Vedci preto upozorňujú, že hoci ide o sľubný výsledok, zatiaľ nie je potvrdená účinnosť v bežných obytných priestoroch. Reálne prostredie je zložitejšie – obsahuje nábytok, pohyb ľudí, prúdenie vzduchu a ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť výsledky.
Dostupnosť a bezpečnosť UV222 lámp
Lampy s far-UVC žiarením sú už dnes komerčne dostupné. Tento typ svetla je považovaný za bezpečnejší než klasické UV, pretože nepreniká hlboko do ľudských buniek a menej poškodzuje pokožku či zrak. Napriek tomu odborníci varujú, že pri nesprávnom používaní môže dochádzať k tvorbe ozónu v interiéri, čo je zdraviu škodlivé. Preto sa odporúča, aby zariadenia fungovali v dobre vetraných priestoroch a používali sa s mierou.
Far-UVC svetlo sa už testovalo aj v súvislosti s ničením vírusov a baktérií, napríklad pri koronavíruse SARS-CoV-2. V súčasnosti sa skúma jeho širšie využitie v zdravotníckych zariadeniach, na letiskách alebo v školách.