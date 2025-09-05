Aký zvláštny hmyz nám kope diery na záhrade? Nie vždy za tým stojí krtko či hraboš

Možno ste sa už aj vy ocitli v situácii, keď ste ráno vyšli na dvor a zbadali malé kôpky vyhrnutej hliny, ktoré tam deň predtým určite neboli. Prvá myšlienka väčšinou patrí krtkovi alebo hrabošovi – prirodzeným „záhradným kopáčom“. Lenže nie vždy je to tak. Niekedy za tajomnými dierami stoja úplne iní obyvatelia záhrady – zemné osy.
Tieto žlto-čierne tvory si totiž vedia vybudovať svoje hniezda priamo v pôde a prekvapia nejedného majiteľa záhrady. Ako ich rozoznať, čo môžu pre vašu záhradu znamenať a ako s nimi bezpečne naložiť?
Zemné osy – samotárky aj spoločenstvá
Osy poznáme najmä podľa hniezd na povalách, pod strechami či v kôlňach, ale existuje aj skupina, ktorá dáva prednosť životu v zemi. Tieto osy sa delia na sociálne druhy a na samotárky.
- Sociálne osy vytvárajú kolónie. Ich podzemné nory bývajú rozsiahlejšie, pretože musia poskytnúť priestor pre celé spoločenstvo.
- Samotárske osy naopak fungujú nezávisle. Ich hniezda sú menšie, pretože si vystačia len pre seba a svoje larvy.
Na prvý pohľad teda môžete naraziť na niekoľko dier vedľa seba, z ktorých sa ozýva nepretržitý ruch, alebo na jednu nenápadnú jamku, z ktorej vylieta jediná osa.
Ako spoznať, že ide o osie hniezdo?
Ak nájdete v trávniku alebo pri stromoch otvor v zemi, určite doňho nenakúkajte. Osy sú teritoriálne a pri pocite ohrozenia dokážu byť veľmi agresívne. Lepšie je pozorovať priestor okolo diery.
Medzi typické znaky patrí:
- drobné kužeľovité hromádky hliny pri otvore
- väčšia koncentrácia dier v blízkosti
- zvýšený výskyt ôs, najmä ak sa v okolí nachádza sladké ovocie alebo kríky s bobuľami, ktoré ich veľmi priťahujú
Nie je teda výnimočné nájsť ich hniezda priamo pod jabloňou, slivkou či pri ríbezliach.
Sú osy v záhrade len na škodu?
Mnohí ľudia sa ich chcú zbaviť okamžite, no netreba zabúdať, že aj osy majú v prírode svoju úlohu.
- Pomáhajú regulovať škodcov – lovia húsenice, muchy či iný drobný hmyz, ktorý by inak poškodzoval vašu úrodu.
- Prispievajú k opeľovaniu – hoci v tom nie sú tak efektívne ako včely, pri hľadaní potravy prenášajú peľ a podporujú tak rastliny.
Ak teda voči nim nemáte alergiu a hniezdo sa nenachádza priamo na mieste, kde sa často pohybujete vy, deti alebo domáci miláčikovia, je možné ich nechať na pokoji.
Kedy je nutné zasiahnuť?
Situácia sa komplikuje vtedy, ak:
- v rodine niekto trpí alergiou na osie bodnutie
- hniezdo je umiestnené na frekventovanom mieste (napr. pri terase či pieskovisku)
- alebo hrozí, že naň nechtiac stúpite
V takých prípadoch je bezpečnejšie postarať sa o to, aby osy zo záhrady odišli.
Ako predísť tomu, aby si osy robili hniezda u vás?
Zemné osy preferujú suchú a kyprú pôdu, pretože sa im do nej ľahko kope. Ak chcete znížiť šancu, že si vašu záhradu vyberú za domov, udržiavajte trávnik pravidelne zavlažovaný. Vlhká pôda ich odradí, pretože kopanie je pre ne náročnejšie.
Prírodný spôsob, ako osy vypudiť
Ak už sa u vás osy usadili, nemusíte hneď siahať po chemických prípravkoch. Veľmi účinným pomocníkom je biely ocot.
Osy neznášajú jeho výrazný kyslastý zápach. Stačí, ak:
- večer (keď sú osy menej aktívne) zalejete alebo postriekate priestor okolo otvorov bielym octom
- tento postup zopakujete niekoľko dní po sebe
Postupne si osy nájdu nové miesto a vaša záhrada zostane bezpečná.
Dierky v trávniku nemusia vždy znamenať krtka alebo hraboša – neraz ide o zemné osy, ktoré si v pôde stavajú hniezda. Hoci môžu pôsobiť hrozivo, zároveň majú aj pozitívny význam pre ekosystém. Pokiaľ však ohrozujú vás či vaše deti, existujú jednoduché a šetrné spôsoby, ako ich odohnať – od pravidelného zavlažovania pôdy až po použitie obyčajného bieleho octu.