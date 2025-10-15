Ako znížiť cenu elektriny? Tento porovnávač vám môže ušetriť desiatky eur ročne

peniaze za elektriku
peniaze za elektriku Foto: František Stacho

Ceny elektriny patria na Slovensku medzi témy, ktoré zaujímajú prakticky každého. Mnohí ľudia majú pocit, že s účtami za energie sa nedá nič robiť – no v skutočnosti to nie je pravda.Aj slovenský trh s elektrinou je otvorený a konkurenčný, čo znamená, že dodávateľa elektriny si môžete slobodne vybrať. Ak budete aktívni, môžete si cenu elektriny reálne znížiť bez nutnosti meniť spôsob, akým ju využívate.

Rozdiel medzi distribútorom a dodávateľom

Najskôr je dôležité pochopiť, že distribútor a dodávateľ nie sú to isté.

  • Distribútor sa stará o vedenie elektriny – zabezpečuje prenos energie, údržbu sietí, opravy a spoľahlivé dodávanie elektriny do domácností.
    Distribútora si nemožno vybrať, pretože jeho pôsobnosť je určená podľa regiónu, v ktorom sa nachádzate.
  • Dodávateľ elektriny je obchodník, ktorý vám elektrinu predáva. Nakupuje ju na veľkoobchodnom trhu a určuje vlastnú obchodnú cenu.
    Dodávateľa si však môžete zmeniť kedykoľvek, ak nájdete výhodnejšiu ponuku.

Typy zmlúv a spôsoby účtovania elektriny

Na Slovensku existuje viacero foriem zmlúv o dodávke elektriny. Líšia sa podľa toho, ako sa stanovuje cena:

Fixná cena (zmluva na dobu určitú)

  • Cena za elektrinu je rovnaká počas celej doby trvania zmluvy, napríklad jeden alebo dva roky.
  • Poskytuje stabilitu a ochranu pred zdražovaním.

Ak by ste však chceli zmluvu ukončiť skôr, väčšina dodávateľov účtuje zmluvnú pokutu.

Variabilná cena (zmluva na dobu neurčitú)

  • Cena sa môže meniť podľa vývoja trhu. Dodávateľ musí zákazníka o zmenách vopred informovať.
  • Výhodou je, že zmluvu možno ukončiť s výpovednou lehotou, ktorá býva zvyčajne tri mesiace.

Spotový (dynamický) produkt

  • Cena elektriny sa mení podľa aktuálnej trhovej ceny – zvyčajne každú hodinu alebo deň.
  • Spotové produkty môžu byť výhodné pre domácnosti, ktoré sledujú vývoj cien a vedia spotrebu prispôsobiť.
  • Zmluvu možno často ukončiť rýchlejšie ako pri fixnej cene.

Z čoho sa skladá cena elektriny

Cena elektriny, ktorú vidíte na faktúre, má dve hlavné časti:

Regulovaná časť – tú určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a dodávateľ ju nemôže meniť.
Zahŕňa:

  • cenu za distribúciu elektriny
  • poplatky za systémové služby
  • príspevok na obnoviteľné zdroje energie
  • daň z elektriny

Neregulovaná časť, tzv. silová elektrina – to je samotná komodita, ktorú nakupujete od dodávateľa.
Práve túto časť môžete ovplyvniť tým, že si vyberiete lacnejšiu ponuku.

Kedy je najlepší čas meniť dodávateľa

Ak máte zmluvu s fixnou cenou, oplatí sa sledovať jej koniec.
Ideálne je začať porovnávať ponuky aspoň dva mesiace pred vypršaním zmluvy.
Tak budete mať dostatok času rozhodnúť sa, či zmluvu predĺžite, alebo prejdete k inému dodávateľovi.

Pri variabilných a spotových produktoch môžete reagovať aj priebežne – stačí sledovať aktuálne ceny a výpovedné podmienky.

Ako si porovnať ceny elektriny na Slovensku

Na Slovensku existujú rôzne online nástroje, ktoré umožňujú porovnať ponuky dodávateľov energií.
Niektoré sú komerčné (prevádzkujú ich sprostredkovatelia), iné sú nezávislé a bezplatné.

Pri porovnávaní si pripravte:

  • informácie o distribučnej oblasti
  • distribučnú sadzbu (nájdete ju na faktúre alebo v zmluve)
  • hodnotu ističa
  • a ročnú spotrebu v kilowatthodinách (kWh)

Po zadaní týchto údajov vám porovnávač zobrazí prehľad dostupných ponúk od rôznych dodávateľov, vrátane cien, dĺžky fixácie a výpovednej lehoty.

Na čo si dať pozor

Pri výbere novej ponuky sledujte nielen cenu, ale aj:

  • dĺžku viazanosti – čím dlhšia, tým menšia flexibilita
  • poplatky za predčasné ukončenie
  • typ ceny (fixná, variabilná alebo spotová)
  • a spôsob fakturácie – mesačne, zálohovo alebo v ročných intervaloch

Zároveň sa oplatí prečítať si aj drobné písmo v zmluve, aby ste vedeli, ako a kedy môžete od dodávateľa odísť.

Kto dohliada na trh s elektrinou

Na Slovensku má nad dodávateľmi dohľad Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
Ten každoročne schvaľuje regulované ceny distribúcie, stanovuje pravidlá pre dodávateľov a rieši podnety od spotrebiteľov.
Ak máte pocit, že vám dodávateľ účtuje neoprávnené poplatky alebo vás nedostatočne informoval o zmenách cien, môžete sa obrátiť práve na tento úrad.

Zhrnutie

  • Distribútora zmeniť nemôžete, ale dodávateľa áno.
  • Regulovaná časť ceny je daná štátom, neregulovaná časť závisí od dodávateľa.
  • Najlepšie je sledovať trh a reagovať ešte pred koncom fixácie.
  • Porovnávače cien pomáhajú rýchlo zistiť, kto ponúka výhodnejšie podmienky.
  • Ak máte pochybnosti o férovosti ponuky, môžete sa obrátiť na regulačný úrad.

Zníženie cien elektriny na Slovensku nie je žiadna veda. Stačí poznať základné pravidlá trhu, sledovať koniec svojej zmluvy a porovnávať ponuky. Aj malá zmena dodávateľa alebo tarify môže znamenať úsporu desiatok eur ročne – bez nutnosti obmedzovať spotrebu či meniť svoj životný štýl.

