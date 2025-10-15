Ako znížiť cenu elektriny? Tento porovnávač vám môže ušetriť desiatky eur ročne

Ceny elektriny patria na Slovensku medzi témy, ktoré zaujímajú prakticky každého. Mnohí ľudia majú pocit, že s účtami za energie sa nedá nič robiť – no v skutočnosti to nie je pravda.Aj slovenský trh s elektrinou je otvorený a konkurenčný, čo znamená, že dodávateľa elektriny si môžete slobodne vybrať. Ak budete aktívni, môžete si cenu elektriny reálne znížiť bez nutnosti meniť spôsob, akým ju využívate.
Rozdiel medzi distribútorom a dodávateľom
Najskôr je dôležité pochopiť, že distribútor a dodávateľ nie sú to isté.
- Distribútor sa stará o vedenie elektriny – zabezpečuje prenos energie, údržbu sietí, opravy a spoľahlivé dodávanie elektriny do domácností.
Distribútora si nemožno vybrať, pretože jeho pôsobnosť je určená podľa regiónu, v ktorom sa nachádzate.
- Dodávateľ elektriny je obchodník, ktorý vám elektrinu predáva. Nakupuje ju na veľkoobchodnom trhu a určuje vlastnú obchodnú cenu.
Dodávateľa si však môžete zmeniť kedykoľvek, ak nájdete výhodnejšiu ponuku.
Typy zmlúv a spôsoby účtovania elektriny
Na Slovensku existuje viacero foriem zmlúv o dodávke elektriny. Líšia sa podľa toho, ako sa stanovuje cena:
Fixná cena (zmluva na dobu určitú)
- Cena za elektrinu je rovnaká počas celej doby trvania zmluvy, napríklad jeden alebo dva roky.
- Poskytuje stabilitu a ochranu pred zdražovaním.
Ak by ste však chceli zmluvu ukončiť skôr, väčšina dodávateľov účtuje zmluvnú pokutu.
Variabilná cena (zmluva na dobu neurčitú)
- Cena sa môže meniť podľa vývoja trhu. Dodávateľ musí zákazníka o zmenách vopred informovať.
- Výhodou je, že zmluvu možno ukončiť s výpovednou lehotou, ktorá býva zvyčajne tri mesiace.
Spotový (dynamický) produkt
- Cena elektriny sa mení podľa aktuálnej trhovej ceny – zvyčajne každú hodinu alebo deň.
- Spotové produkty môžu byť výhodné pre domácnosti, ktoré sledujú vývoj cien a vedia spotrebu prispôsobiť.
- Zmluvu možno často ukončiť rýchlejšie ako pri fixnej cene.
Z čoho sa skladá cena elektriny
Cena elektriny, ktorú vidíte na faktúre, má dve hlavné časti:
Regulovaná časť – tú určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a dodávateľ ju nemôže meniť.
Zahŕňa:
- cenu za distribúciu elektriny
- poplatky za systémové služby
- príspevok na obnoviteľné zdroje energie
- daň z elektriny
Neregulovaná časť, tzv. silová elektrina – to je samotná komodita, ktorú nakupujete od dodávateľa.
Práve túto časť môžete ovplyvniť tým, že si vyberiete lacnejšiu ponuku.
Kedy je najlepší čas meniť dodávateľa
Ak máte zmluvu s fixnou cenou, oplatí sa sledovať jej koniec.
Ideálne je začať porovnávať ponuky aspoň dva mesiace pred vypršaním zmluvy.
Tak budete mať dostatok času rozhodnúť sa, či zmluvu predĺžite, alebo prejdete k inému dodávateľovi.
Pri variabilných a spotových produktoch môžete reagovať aj priebežne – stačí sledovať aktuálne ceny a výpovedné podmienky.
Ako si porovnať ceny elektriny na Slovensku
Na Slovensku existujú rôzne online nástroje, ktoré umožňujú porovnať ponuky dodávateľov energií.
Niektoré sú komerčné (prevádzkujú ich sprostredkovatelia), iné sú nezávislé a bezplatné.
Pri porovnávaní si pripravte:
- informácie o distribučnej oblasti
- distribučnú sadzbu (nájdete ju na faktúre alebo v zmluve)
- hodnotu ističa
- a ročnú spotrebu v kilowatthodinách (kWh)
Po zadaní týchto údajov vám porovnávač zobrazí prehľad dostupných ponúk od rôznych dodávateľov, vrátane cien, dĺžky fixácie a výpovednej lehoty.
Na čo si dať pozor
Pri výbere novej ponuky sledujte nielen cenu, ale aj:
- dĺžku viazanosti – čím dlhšia, tým menšia flexibilita
- poplatky za predčasné ukončenie
- typ ceny (fixná, variabilná alebo spotová)
- a spôsob fakturácie – mesačne, zálohovo alebo v ročných intervaloch
Zároveň sa oplatí prečítať si aj drobné písmo v zmluve, aby ste vedeli, ako a kedy môžete od dodávateľa odísť.
Kto dohliada na trh s elektrinou
Na Slovensku má nad dodávateľmi dohľad Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
Ten každoročne schvaľuje regulované ceny distribúcie, stanovuje pravidlá pre dodávateľov a rieši podnety od spotrebiteľov.
Ak máte pocit, že vám dodávateľ účtuje neoprávnené poplatky alebo vás nedostatočne informoval o zmenách cien, môžete sa obrátiť práve na tento úrad.
Zhrnutie
- Distribútora zmeniť nemôžete, ale dodávateľa áno.
- Regulovaná časť ceny je daná štátom, neregulovaná časť závisí od dodávateľa.
- Najlepšie je sledovať trh a reagovať ešte pred koncom fixácie.
- Porovnávače cien pomáhajú rýchlo zistiť, kto ponúka výhodnejšie podmienky.
- Ak máte pochybnosti o férovosti ponuky, môžete sa obrátiť na regulačný úrad.
Zníženie cien elektriny na Slovensku nie je žiadna veda. Stačí poznať základné pravidlá trhu, sledovať koniec svojej zmluvy a porovnávať ponuky. Aj malá zmena dodávateľa alebo tarify môže znamenať úsporu desiatok eur ročne – bez nutnosti obmedzovať spotrebu či meniť svoj životný štýl.