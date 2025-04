Ako vysievať mrkvu, aby korene nepoškodili škodcovia: Dodržiavanie rozostupov a správny postup sú kľúčom k úspechu

Vyjednocujte jemne: Medzi jednotlivými rastlinkami by mal zostať rozostup približne 5 cm. Len tak budú mať korene dostatok životného priestoru a živín na vytváranie masívnejších a zdravších koreňov.

Primeraná zálievka: Mrkva nepotrebuje nadmerné množstvo vody, no pôda by ani nemala byť dlhodobo vyschnutá. Zalievajte ju menej často, ale hlbšie, aby sa korene vedeli ťahať do hĺbky za vodou.