Ako vylepšiť chuť vajíčok jednoduchým a zdravým spôsobom?

Volské oko, klasika, ktorú pozná každý. No aj takýto jednoduchý pokrm sa dá pripraviť tak, že prekvapí chuťou aj vôňou. Stačí k nemu pridať malé množstvo rajčinového pretlaku, ktorý jedlo premení na lahodnú kombináciu plnú umami chuti.
Vajcia – malý zázrak v kuchyni
Vajcia patria medzi najuniverzálnejšie suroviny v kuchyni. Sú rýchlo hotové, výživné a dajú sa pripraviť na desiatky spôsobov – na raňajky, obed aj večeru. Obsahujú kvalitné bielkoviny, vitamíny skupiny B, vitamín D a minerály ako železo či selén.
Najčastejšie sa pripravujú ako volské oko, miešané vajíčka alebo vajcia na mäkko. Ich chuť je jemná, a preto sa výborne dopĺňa s rôznymi prísadami – napríklad so zeleninou, bylinkami alebo paradajkami.
Prečo práve rajčinový pretlak?
Rajčinový pretlak je koncentrovaná forma paradajok, v ktorej sa skrýva intenzívna chuť aj vôňa. Vzniká varením a zredukovaním čerstvých paradajok, takže obsahuje viac lykopénu – antioxidant, ktorý sa uvoľňuje teplom. Ten je prospešný pre srdce a imunitu a dodáva paradajkám ich typickú červenú farbu.
Pretlak má prirodzene sladkasto-kyslastú chuť a obsahuje látky, ktoré zvýrazňujú chuť jedla – takzvané umami. Vďaka tomu aj malé množstvo (napríklad 1 čajová lyžička na jedno vajce) dokáže z obyčajného volského oka urobiť chuťovo zaujímavejší pokrm.
Ako pripraviť vajcia s rajčinovým pretlakom
Ingrediencie:
- 1–2 vajcia
- 1 čajová lyžička rajčinového pretlaku na každé vajce
- trochu olivového oleja alebo prepusteného masla (ghí)
- soľ a čierne korenie podľa chuti
- voliteľne čerstvé bylinky – bazalka, petržlen alebo pažítka
Postup:
- Na panvici rozohrejte malé množstvo oleja alebo ghí.
- Pridajte rajčinový pretlak a krátko ho opečte, kým nezačne voňať a získa tmavší odtieň.
- Potom naň rozklepnite vajcia.
- Smažte ich podľa svojej chuti – buď s tekutým žĺtkom, alebo úplne prepečené.
- Osoľte, okoreňte a pred podávaním posypte bylinkami.
Takto pripravené vajcia majú jemne karamelizovaný základ a lahodný paradajkový tón. Chuťovo pripomínajú obľúbené jedlá, ako je lečo alebo shakshuka, no pripravia sa za pár minút.
Výživové fakty
Rajčinový pretlak nepridáva do jedla veľa kalórií, ale obohacuje ho o vitamín C, draslík a antioxidant lycopén.
Naopak, ak kupujete pretlak v tube alebo v pohári, oplatí sa pozrieť na zloženie – niektoré druhy obsahujú pridanú soľ alebo cukor. Vyberajte preto 100 % paradajkový pretlak bez prísad.
Vajcia v kombinácii s tukom (napr. olivovým olejom) zlepšujú vstrebávanie vitamínov rozpustných v tukoch – teda A, D, E a K.
Tip navyše
Ak máte radi výraznejšiu chuť, môžete do pretlaku pred pridaním vajec zamiešať štipku údenej papriky, chilli alebo oregana. Výsledok bude voňavý, jemne pikantný a veľmi sýty.
K vajciam sa hodí aj krajec celozrnného chleba, avokádo alebo niekoľko lístkov čerstvého špenátu – takto získa vaše jedlo vyvážený pomer bielkovín, zdravých tukov a vlákniny.
Záver
Pridať lyžičku rajčinového pretlaku k volskému oku je malý, ale chutný trik, ktorý ozvláštni každodenné raňajky. Nie je to žiadna „kuchárska revolúcia“, ale overená kombinácia chutí, ktorú poznajú kuchyne po celom svete – od Stredomoria až po Turecko.
Ak teda nabudúce nebudete vedieť, čo s otvoreným pretlakom v chladničke, skúste ho pridať práve k vajciam. Možno budete prekvapení, ako dobre sa tieto dve suroviny dopĺňajú.