Ako vyčistiť žalúzie rýchlo a bez námahy: Triky, ktoré vám ušetria čas aj nervy

Žalúzie patria medzi praktických pomocníkov v domácnosti – chránia pred ostrým slnkom, udržiavajú súkromie a zároveň pôsobia ako dizajnový doplnok. Ich nevýhodou však je, že sa na nich veľmi rýchlo usádza prach. Hoci ich netreba čistiť každý týždeň, skôr či neskôr príde chvíľa, keď sa tejto úlohe nevyhnete. A práve vtedy sa ukáže, že čistenie žalúzií nemusí byť také zložité, ako sa na prvý pohľad zdá. Stačí vedieť, po akom postupe siahnuť.
Suché alebo mokré čistenie?
Základná otázka pri údržbe žalúzií znie: akú metódu zvoliť?
- Suché čistenie – ideálne vtedy, keď sú lamely len jemne zaprášené. Vystačíte si s mäkkou prachovkou, handričkou z mikrovlákna alebo nástavcom na vysávač s nízkym výkonom. Takto odstránite nánosy prachu rýchlo a bez rizika, že by sa vytvorili šmuhy.
- Mokré čistenie – je potrebné pri väčšej špine, napríklad ak sa na žalúzie prilepí mastnota z kuchyne alebo rôzne nečistoty z okolia. V takom prípade sa oplatí použiť špeciálne kefky navrhnuté na čistenie žalúzií, ktoré dokážu naraz vyčistiť aj niekoľko lamiel. Niektoré modely sú univerzálne a dajú sa použiť suchým aj mokrým spôsobom.
Pravidelná starostlivosť je kľúčová – ak budete prach z lamiel odstraňovať častejšie, nikdy sa nebudete musieť trápiť s veľkou vrstvou špiny.
Postup krok za krokom
Pri mokrom čistení sa oplatí byť systematický. Žalúzie sklopte na jednu stranu a lamely utierajte odhora nadol vlhkou handričkou namočenou v roztoku vody s odmasťovacím prostriedkom. Následne ich preklopte na opačnú stranu a zopakujte rovnaký postup.
Po dôkladnom umytí lamely utrite suchou handričkou, aby na nich nezostala voda, ktorá by mohla prilákať ďalší prach. Skontrolujte, či ste prešli každú jednu lamelu – inak môže výsledok pôsobiť nerovnomerne.
Jednoduchší a rýchlejší trik
Nemáte čas ani chuť venovať sa lamelám jednu po druhej? Vyskúšajte praktickú vychytávku. Stačí si pripraviť mäkkú kefku, ponoriť ju do vody a potiahnuť cez všetky lamely naraz. Tento spôsob je rýchly, ale vyžaduje opatrnosť. Dávajte pozor, aby voda nestekala na parapet, podlahu či koberec. Odporúča sa pripraviť si pod žalúzie handru alebo starý uterák, ktorý zachytí prípadné kvapky.
Na čo si dať pozor
Pri čistení žalúzií netreba zabúdať ani na ich citlivé časti. Najmä šnúrky sa môžu rýchlo zašpiniť a potom je potrebné im venovať osobitnú starostlivosť – napríklad jemne ich pretrieť vlhkou hubkou. Rovnako dávajte pozor, aby ste lamely príliš netlačili, pretože niektoré sa môžu ohnúť alebo poškodiť.
Ak dôjde k poškodeniu mechanizmu či samotných lamiel, často je nutné zavolať odborníka, ktorý dokáže vymeniť jednotlivé časti alebo odporučí nové žalúzie.
Záver
Čistenie žalúzií nemusí byť nočnou morou, ak si osvojíte správny postup. Či už siahnete po rýchlom suchom čistení, dôkladnom mokrom umývaní alebo využijete praktickú kefku na viac lamiel naraz, výsledkom budú čisté žalúzie, ktoré vydržia dlho krásne a funkčné. A čo je najlepšie – nemusíte pri tom stráviť celý deň ani sa zbytočne stresovať.