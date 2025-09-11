Ako vyčistiť umývačku riadu, aby nezapáchala a riad žiaril ako nový?

Mnohí ľudia sa domnievajú, že umývačka riadu sa pri každom spustenom programe umyje sama. Na prvý pohľad to znie logicky, veď vo vnútri neustále prúdi horúca voda s čistiacim prostriedkom. Pravda je však iná. Počas umývania sa mastnota, zvyšky jedla či usadeniny vody ukladajú do filtra, na tesnenia alebo do trysiek. Ak sa o spotrebič pravidelne nestaráte, môže začať nielen zapáchať, ale aj zanechávať na riade nepríjemný povlak. Preto je raz za čas dôkladné čistenie nevyhnutnosťou – a zvládnete ho aj s pár jednoduchými trikmi.
Prečo sa oplatí venovať pozornosť čisteniu
Keď vyberáte riad z umývačky, určite očakávate, že bude dokonale čistý, bez škvŕn a so žiarivým leskom. Lenže bez údržby sa môžu poháre zakaliť, príbor získať matný povrch a namiesto sviežej vône sa z dvier umývačky šíri nepríjemný zápach. Tomu sa však dá predísť rýchlo a bez námahy – nemusíte nič zdĺhavo drhnúť, stačí poznať správny postup.
Ocot ako nenahraditeľný pomocník
Drhnutie kefou či drôtenkou určite nie je vhodné, pretože vnútorné plochy umývačky sú náchylné na poškriabanie. Lepšie je zvoliť tzv. „octovú kúru“. Ocot si poradí s mastnotou, odstráni usadeniny vodného kameňa a zanechá spotrebič svieži.
Dôležité je však siahnuť po správnom type octu. Nepoužívajte klasický kuchynský, teda vínny alebo jablčný. Tie sú zvyčajne zafarbené karamelom, majú pridané arómy a bývajú menej koncentrované. Vhodný je biely (liehový) ocot – číra tekutina vyrábaná napríklad zo zemiakov alebo obilia. Ten je silnejší a určený aj na upratovanie.
Ako na to? Do menšej, stabilnej šálky nalejte približne dva decilitre octu. Nádobku položte do horného koša a spustite intenzívny program s horúcou vodou. Umývačka sa tak dôkladne prepláchne a zbaví nečistôt.
Treba však dodať, že odborníci varujú pred príliš častým používaním octu – pri nadmernom kontakte môže poškodiť tesnenia. Ak chcete šetriť spotrebič, siahnite po špeciálnych čističoch určených priamo na umývačky. Mnohé z nich sú na prírodnej báze a fungujú podobným spôsobom.
Nezabudnite na trysky, ramena a tesnenia
Samotný vnútorný priestor už máte čistý, no zanedbať sa nesmú ani menšie súčiastky. Problémové bývajú ostrekovacie ramená, ktoré majú v závislosti od modelu rôzny tvar a umiestnenie. Dôležité sú najmä malé otvory – trysky, cez ktoré prúdi voda.
Najlepšie je pretrieť ramená hubkou namočenou v saponátovom roztoku a trysky jemne prečistiť drevenou špajdľou alebo vatovou tyčinkou. Používajte vždy mäkké a neostré predmety, aby ste plast alebo kov nepoškriabali.
Podobne sa oplatí skontrolovať aj tesnenia okolo dverí. V ich záhyboch sa často usadzujú drobné zvyšky jedla. Jemný handričkový materiál navlhčený vo vode so saponátom zvládne povrch vyčistiť, do hlbších miest sa dostanete špajdľou obalenou kúskom látky. Ostré nože či iné tvrdé predmety sem rozhodne nepatria.
Nezabúdajte ani na filter – stačí ho vybrať, opláchnuť v teplej vode a v prípade potreby umyť jarou. Ak filter čistíte pravidelne, nebýva veľmi zanesený, no práve on je často zdrojom nepríjemného zápachu.
Ako predísť usadzovaniu vodného kameňa
Ďalšou kapitolou je samotná kvalita vody. Ak máte doma tvrdú vodu, riziko tvorby vodného kameňa je výrazne vyššie. Preto je vhodné otestovať si jej tvrdosť a podľa toho nastaviť dávkovanie soli do zásobníka umývačky. Regeneračná soľ vodu zmäkčí, predĺži životnosť spotrebiča a zlepší výsledný efekt umývania.
Čistá umývačka = čistý riad
Správnou údržbou umývačky si ušetríte nepríjemnosti aj výdavky. Spotrebič bude pracovať efektívnejšie, nebude šíriť zápach a váš riad bude žiariť čistotou. Navyše sa predídete poruchám spôsobeným zanesením alebo vodným kameňom.
V ďalšej časti nášho kuchynského seriálu sa pozrieme na to, ako vyčistiť mikrovlnku, aby v nej nezostali pachy po popcornových večeroch či gulášových hostinách.