Ako vyčistiť škáry medzi dlaždicami: Lacný trik, ktorý porazí drahú chémiu

Škáry medzi dlaždicami patria medzi miesta, ktoré sa udržiavajú asi najťažšie. V kúpeľni sú vystavené vlhkosti, zvyškám mydla, šampónu či iným usadeninám a veľmi rýchlo strácajú pôvodný vzhľad. Nie je nič horšie, ako keď krásne obloženie kúpeľne pokazí tmavá, plesnivá alebo zanesená špára. Našťastie, ich čistenie nemusí znamenať nákup drahých a agresívnych chemikálií. Stačí siahnuť po surovinách, ktoré má doma takmer každý, a výsledok vás naozaj prekvapí.
Prečo sa oplatí venovať pozornosť škáram?
Vlhké prostredie kúpeľne je ako stvorené pre rast plesní a množeniu baktérií. A práve škáry medzi dlaždicami sú ideálnym miestom, kde sa tieto mikroorganizmy usádzajú. Okrem toho, že špinavé škáry pôsobia neesteticky a celá kúpeľňa vyzerá zanedbane, môžu predstavovať aj zdravotné riziko.
Plesne pri dlhodobom pôsobení spôsobujú alergie, kašeľ, dráždenie očí či dokonca zhoršujú astmu. Niektorí ľudia si tieto problémy ani nespoja s kúpeľňou, no v skutočnosti môže byť práve zanedbaná hygiena škár zdrojom nepríjemností.
Prevencia je základ: Vetranie a údržba
Pred samotným čistením myslite na prevenciu. Najväčším nepriateľom čistých škár je nadmerná vlhkosť. Preto je nevyhnutné zabezpečiť v kúpeľni správnu cirkuláciu vzduchu.
- Ak máte okno, po každom sprchovaní ho otvorte aspoň na pár minút.
- Ak okno nemáte, nechajte pootvorené dvere a umožnite, aby vlhkosť unikla von.
Dôležitá je aj pravidelná kontrola. Ak zbadáte, že sa škáry drobia alebo praskajú, treba konať okamžite. Poškodené špáry sa totiž zanesú ešte rýchlejšie a oprava je v takom prípade náročnejšia.
Domáce čistenie namiesto chémie
V obchodoch nájdete desiatky čistiacich prostriedkov, ktoré sľubujú zázračný účinok, no väčšina z nich je založená na agresívnych chemických látkach. Tie sú drahé, škodia životnému prostrediu a môžu podráždiť pokožku či dýchacie cesty.
Našťastie, existuje jednoduchšia a oveľa šetrnejšia cesta. Hlavným pomocníkom je jedlá sóda, ktorú poznáme ako univerzálneho čistiaceho pomocníka. Dokáže neutralizovať pachy, odstrániť mastnotu a poradí si aj s baktériami a plesňami.
Postup čistenia škár jedlou sódou
Na to, aby ste škáry dostali späť do pôvodnej formy, nepotrebujete žiadne špeciálne nástroje.
Čo budete potrebovať:
- jedlú sódu
- trochu vody
- starú zubnú kefku alebo inú malú kefku
- biely ocot (voliteľne, pri silne zanesených škárach)
Ako postupovať:
- Do misky nasypte pár lyžíc sódy a pridajte trochu vody. Vytvorte hustú pastu.
- Pastu naneste priamo na škáry a nechajte pôsobiť 10 – 15 minút.
- Pri silne znečistených škárach pridajte pár kvapiek octu. Zmes začne jemne peniť a uvoľní aj odolné nečistoty.
- Kefkou vyčistite špáry krúživými pohybmi.
- Opláchnite čistou vodou a dosucha utrite handričkou.
Výsledok vás prekvapí – škáry budú opäť svetlé a čisté, kúpeľňa bude pôsobiť sviežo a upratane.
Prečo sa oplatí používať jedlú sódu?
- Ekologické riešenie – nezaťažuje životné prostredie.
- Bezpečné pre zdravie – na rozdiel od agresívnych čističov nehrozí riziko podráždenia.
- Lacné – náklady na čistenie sú len pár centov.
- Univerzálne – sódu využijete aj v kuchyni, pri praní, alebo dokonca v záhrade.
Záver
Čistenie škár medzi dlaždicami nemusí byť zdĺhavé ani finančne náročné. Stačí, ak raz vyskúšate tento jednoduchý trik s jedlou sódou, a uvidíte, že po drahých čističoch už nikdy nesiahnete. Navyše, udržíte svoju kúpeľňu nielen krajšiu na pohľad, ale aj zdravšiu pre celú rodinu.