Ako vyčistiť chladničku, aby opäť príjemne voňala?

Predstava, že prídete domov po dlhom dni, otvoríte chladničku a čakajú na vás len čerstvé a voňavé potraviny, je príjemná. Realita však často býva iná – zabudnutý syr zabalený len „ako-tak“ alebo paprika s náznakom plesne dokážu celý interiér chladničky zmeniť na miesto s nepríjemným zápachom. Ako teda postupovať, aby bola chladnička čistá, hygienická a zároveň sviežo voňala?
Prečo je čistenie chladničky dôležitejšie, než sa zdá
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide len o umývanie plastovej skrinky s poličkami. Problémom však je, že vo vnútri uchovávame potraviny, ktoré veľmi ľahko podliehajú skaze. Práve preto nestačí len bežné utretie povrchu – kľúčová je dôkladná dezinfekcia a odstránenie všetkých pachov.
Najprv všetko pokazené von
Prvým krokom pri väčšom upratovaní chladničky je kompletná kontrola jej obsahu. Potraviny s dávno záručnou dobou spotreby alebo tie, ktoré sú už viditeľne plesnivé či nahnité, musia okamžite skončiť v koši. V tomto prípade neexistujú kompromisy – zhnité jedlo dokáže kontaminovať aj iné suroviny.
Ak sa chystáte na poriadne čistenie, nezabudnite, že rýchlo sa kaziace potraviny je lepšie dočasne uložiť do mrazničky, aby sa neprerušil chladový reťazec. Ostatné veci si môžete pripraviť bokom, ideálne na miesto, kde zostanú v chlade.
Ocot a teplá voda – osvedčená klasika
Stáva sa, že aj keď máte všetky poličky čisté a nikde neležia otvorené balíčky, chladnička jednoducho nevonia dobre. Dôvodom často býva tesnenie dverí – jeho záhyby sú ideálnym miestom pre usadzovanie nečistôt a baktérií.
Na čistenie tesnenia použite roztok octu a vody v pomere 1:1. Ocot je prirodzené dezinfekčné činidlo, ktoré zároveň neutralizuje pachy. Nezabudnite si pritom dať gumové rukavice, aby ste chránili pokožku rúk.
Ako odstrániť nechcený zápach
Octová voda je základ, ale ak chcete, aby vaša chladnička pôsobila dlhodobo sviežo, skúste trik s mletou kávou. Malú misku s kávou stačí vložiť dovnútra – nielenže pohlcuje pachy, ale zároveň zanechá jemnú príjemnú arómu.
Alternatívou je jedlá sóda. Trochu nasypte do malej misky alebo pohára a nechajte pôsobiť – funguje ako lacný a efektívny pohlcovač zápachu.
Na čo si dať pozor pri výbere čistiacich prostriedkov
Niektorí siahajú po bežných saponátoch alebo dokonca agresívnych dezinfekčných prostriedkoch. V chladničke to však nie je najšťastnejšie riešenie. Potraviny totiž veľmi rýchlo nasávajú vône a arómy zo svojho okolia. Ak teda vnútro chladničky vyčistíte silne parfumovaným čistiacim prípravkom, jedlo môže neskôr chutiť čudne.
Najlepšou voľbou je obyčajný prostriedok na riad bez parfumácie alebo už spomínaná kombinácia vody a octu. Ak by ste predsa len museli použiť dezinfekčný prostriedok, vyberte variantu bez zápachu a následne chladničku dôkladne opláchnite čistou vodou a nechajte dlhšie vyvetrať.
Jemnosť nadovšetko
Pri čistení chladničky sa vyhnite abrazívnym čistiacim prostriedkom či drsným hubkám. Plastové povrchy by ste mohli ľahko poškriabať, a tie sa potom ešte ťažšie udržiavajú čisté. Najlepšie je použiť mäkkú bavlnenú handričku alebo utierku z mikrovlákna.
Bežné utieranie poličiek a priehradiek by malo byť samozrejmosťou aspoň raz za týždeň. Väčšie, systematické čistenie však postačí spraviť raz do mesiaca. Tak si zabezpečíte, že sa v chladničke nebudú množiť baktérie a každý jej otvorený dvierka vás privítajú sviežou vôňou.