Ako vybrať správny matrac pre dieťa? Nezabúdajte, že vaše dieťa sa vyvíja aj počas spánku

V posteli trávime veľkú časť nášho života, a preto je správny matrac veľmi dôležitý pre chrbát i celkovú regeneráciu.

A u detí to platí obzvlášť. Deti trávia spánkom v posteli až 40% svojho času a navyše prechádzajú vývojom a ich chrbtica tak potrebuje správnu oporu, aby rástla tak, ako má. Pri výbere matraca pre svojho potomka by ste tak mali klásť dôraz na správnu tvrdosť matraca, hygienické požiadavky aj kvalitný posteľový rošt.

Matrac by sa mal meniť po 7 až 10 rokoch

Svoju vlastnú veľkú posteľ by malo mať dieťa zhruba od 3 až 4 rokov a rodičia by mali počítať s tým, že im vybraný matrac rozhodne nevydrží až do dospelosti. Kvalitný matrac mávajú zvyčajne životnosť 8-10 rokov a v tomto časovom horizonte by sa tiež mali meniť, ideálne už po siedmich rokoch.

Vybrať ten správny matrac nie je tak jednoduché..Zlý matrac nenávratne poškodí rastúcu detskú chrbticu a tak je treba vyberať tak, aby mali chrbát aj krčná chrbtica dostatočnú oporu.

Odborníci odporúčajú skôr tvrdší matrac, na stupnici od 1 do 5 aspoň stupeň 3 a viac. Rastúca chrbtica potrebuje dostatočnú oporu. U dospelých sa odporúčajú zónové matrace, ktoré sú zmäkčené v oblasti ramien a panvy a v oblasti bedrovej chrbtice sú tvrdšie. To však u detských matracov neplatí, tie by mali predovšetkým udržať anatomický tvar chrbtice.

Odborníci neodporúčajú matrace pružinové, u ktorých hrozí riziko preležania, matrac s pamäťovou penou alebo matrace latexové. Pamäťová pena neponúka dieťaťu správnu oporu pre chrbticu, latexové sú menej priedušné a vďaka zloženiu by sa tu mohla vyskytnúť aj alergia na latex.

Dobrou voľbou sú matrace zo studenej polyuretánovej peny

Ako vhodné riešenie sa ponúkajú matrace z takzvanej PUR peny, ktoré sa vyznačujú svojou elasticitou, stálosťou tvaru, dobrou priedušnosťou aj dlhou životnosťou.

Dbať by sa malo aj na antibakteriálnu a antialergickú úpravu matraca, ktorá by nemala obsahovať chemické lepidlá a farbivá. K tomu všetkému by mal byť z hygienického hľadiska samozrejmosťou snímateľný a prateľný poťah.

Ako je vidno, výber správneho matraca pre dieťa naozaj nie je jednoduchý a preto by ste rozhodne nemali kupovať matrace použité alebo ich objednávať cez internet, bez toho aby ste si vyskúšali ich tvrdosť. Najideálnejším riešením je navštíviť špecializovaný obchod a poradiť sa s vyškoleným personálom a matrac si na vlastnej koži vyskúšať.

Za kvalitu sa platí

Ak máte dieťa trpiace alergiami, atopickým ekzémom či nejakou telesnou chybou, najskôr by ste mali navštíviť nielen predajcu matracov, ale aj lekára, ktorý poradí, čo je v takomto prípade pre dieťa najlepšie.

Nezabúdajte na to, že matrac nie je jedinou súčasťou detských pelechov a je potrebné zaobstarať tiež posteľ s kvalitným roštom, ktorý matracu zaistí potrebnú podporu aj kvalitný vankúš správnej výšky, aby bola krčná chrbtica v správnej polohe, ak dieťa leží na chrbte či na boku.

Ak chcete svojim ratolestiam zaobstarať naozaj kvalitný matrac, potom sa pripravte na to, že to nebude najlacnejšia záležitosť. Ak sú matrace až podozrivo lacné, niekde bude najskôr háčik a kvalita bude zodpovedať cene. Ide predovšetkým o zdravie vašich detí a do toho sa oplatí investovať..