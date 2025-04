Ako úspešne presadiť pretiahnuté priesady paradajok? Overené tipy od skúseného záhradkára

Paradajky patria k najobľúbenejším plodinám, ktoré si ľudia pestujú vo svojich záhradách. Hoci sa môže zdať, že ide o nenáročné rastliny, nie vždy je to taká jednoduchá práca, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Jedným z bežných problémov býva, že sa mladé rastlinky príliš „vytiahnu“ do výšky. Dôvodov môže byť hneď niekoľko: napríklad ste semená vysiali priskoro, vybrali ste pre ne tmavšie a teplejšie miesto, prípadne sú priesady príliš nahustené vedľa seba a vzájomne si tienia. Chybiť je ľudské, a preto sa to môže prihodiť aj skúseným pestovateľom. Dobrou správou však je, že aj vyťahané sadenice paradajok sa dajú zachrániť, ak zvolíte správny postup.

Prečo sa sadenice paradajok nadmerne vyťahujú

Najčastejšie príčiny privysokých a zoslabnutých stoniek spočívajú v kombinácii tepla, nedostatku svetla a nedostatku priestoru. Keď totiž na rastlinku dopadá málo slnečných lúčov alebo umelého svetla, prirodzene sa bude ťahať smerom k jeho zdroju. Ak je pritom pôda stále teplá (príliš vykúrená miestnosť) a sadenice nemajú dostatok miesta, rastlina rýchlo rastie do výšky, no jej stonka ostáva slabá.

Ako situáciu riešiť – presádzanie vyťahaných priesad

Podľa skúseného záhradkára je kľúčovým krokom čo najskôr priesady vyjednotiť a presadiť každú zvlášť do dostatočne hlbokého substrátu. Tým zabezpečíte, že každý koreňový bal dostane vlastný priestor a priesada nebude ďalej zoslabovať. Keď vidíte, že zo zeminy už vykúka niečo zelené, je ideálny čas umiestniť rastlinky do chladnejšieho prostredia, kde sa ich rast spomalí. Teplota okolo 15 až 20 °C je úplne postačujúca – vďaka tomu sa rastlinky nebudú zbytočne natiahnuť, ale začnú si budovať pevnejšiu a hrubšiu stonku.

Svetlo áno, ale s mierou tepla

Dávajte si pozor na zámenu tepla so svetlom – nie je to to isté. Paradajky, ktoré už klíčia, nepotrebujú tak veľa tepla, ale potrebujú dostatok svetla. Ak máte možnosť, umiestnite priesady na južný alebo juhozápadný parapet, kde im okno poskytne prirodzene najviac slnečného žiarenia.

Ak však nemáte južne orientované okná, alebo je vonku ešte zamračené počasie, pomôcť si môžete staršou kartónovou doskou obalenou alobalom. Postavte ju za priesady tak, aby sa svetlo odrážalo a dopadalo na rastliny aj zo zadnej strany. Vytvoríte tak jednoduchý „reflektor“, vďaka ktorému sa priesada nebude ťahať len k jednému zdroju svetla, ale bude rovnomernejšia.

Pozor na prehnojovanie

Mnohých záhradkárov môže zvádzať myšlienka, že slabú a pretiahnutú rastlinu rýchlo „posilnia“ veľkými dávkami hnojiva. Opak je však pravdou. Silné hnojenie by len zrýchlilo neželaný rast do výšky a mohlo by dokonca spáliť korene. Rastlinka by tak mohla prísť o šancu na regeneráciu.

Oveľa užitočnejšie je dopriať paradajkám priestor, primeranú vlhkosť a najmä pravidelnú starostlivosť, ktorá zahŕňa aj jednoduchý trik: hladkanie a jemné kolísanie priesad zo strany na stranu. Tým simulujete vánok či vietor, v dôsledku čoho sa rastlina snaží spevniť a rozvíjať silnejšiu, pevnejšiu stonku. Takto nebude rásť výlučne do výšky, ale bude sa rovnomernejšie rozvetvovať a rozširovať.

Čo robiť po presadení

Dostatočná hĺbka a priestor: Pri presádzaní preneste priesadu až po dolné listy hlbšie do substrátu. Takto sa môže stonka ľahšie zakoreniť a udrží rastlinu stabilnú. Správne zálievkové návyky: Sledujte, aby ste pôdu nepreliali ani ju nenechali úplne vyschnúť. Pôda by mala byť mierne vlhká, nie premočená. Postupné otužovanie: Ak sa už počasie začína otepľovať, môžete priesady pomaly „otužovať“ – napríklad ich cez deň vyniesť von na chránené miesto, aby si zvykli na čerstvý vzduch. Na noc ich však stále vráťte dovnútra, aby neprechladli. Kontrola škodcov: V začiatkoch rastu si všímajte, či sa na priesadách neobjavujú škodcovia (mole, vošky). Ak zbadáte prvé príznaky, zasiahnite vhodným postrekom alebo prírodným repelentom, aby ste mali zdravé a silné rastliny.

Zhrnutie

Ak teda bojujete s príliš vytiahnutými priesadami paradajok, žiadna panika. Hlavné je poskytnúť im viac priestoru, chladnejšie prostredie a dostatok svetla, pričom s hnojením to určite netreba preháňať. Pomôcť môže aj jednoduchá, no účinná simulácia vetra, pri ktorej budete jemne pohybovať rastlinkami. Takto vytvoríte ideálne podmienky na to, aby sa mladé paradajky spamätali a nabrali silu.

Keď budete mať pocit, že stonky sú pevnejšie, priesady rastú rovnomerne a vonku sa ustália priaznivejšie teploty, je čas presunúť ich do väčších nádob alebo priamo do záhonu. Dodržiavaním uvedených rád sa vaše paradajky dokážu po čase vrátiť do normálu a pripraviť sa na bohatú úrodu.